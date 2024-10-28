Tarıma dev katkı! Bakanlık destek ve kredi tutarlarını açıkladı

ORGANİZE TARIM BÖLGELERİ İÇİN YATIRIM REHBERİ HAZIRLANDI

Toplam 42 ilde 61 OTB projesi için iş ve işlemler devam ediyor. Tüzel kişilik kazanan 42 OTB'den 20'si hayvansal üretim, 21'i bitkisel üretim, 1'i ise su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyet gösterecek. Bitkisel üretim alanındaki 21 OTB'den 13'ü jeotermal ısıtmalı sera OTB'si olarak planlandı.

Dünyanın en büyük jeotermal sera OTB'si ünvanını alan Balıkesir-Gönen OTB'sinde 4 farklı yenilenebilir enerji kaynağı (rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle) kullanılacak. Aydın-Efeler, Denizli-Sarayköy, Ağrı-Diyadin jeotermal sera OTB'lerinde üretim başladı. Ayrıca Samsun-Bafra ve Zonguldak-Çaycuma OTB'lerde seralar kurulmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hizmete açılan, tüzel kişilik kazandırılan ve proje aşamasında olan OTB'lere yatırım yapmak isteyen girişimciler için "Yatırım Rehberi" hazırladı. OTB'ler ile bitkisel ve hayvansal üretim ve buna dayalı sanayinin desteklenmesinin sağlanacağını belirtilen rehberde, böylelikle daha sağlıklı, kaliteli ve sürdürülebilir ürünlerin yetiştirilebileceği ifade edildi.