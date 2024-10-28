Tarıma dev katkı! Bakanlık destek ve kredi tutarlarını açıkladı

Yatırım programındaki OTB'lere şu destekler verilecek:
- Altyapı inşaatları ve genel idare giderleri için yıllık yüzde 3 faizli, 3 yılı ödemesiz toplam 13 yıl kredi kullandırılıyor.
- 300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği tarıma dayalı OSB'lerdeki parsellerin yatırımcılara tahsisinde ilçenin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasına göre yüzde 60-100 indirim uygulanıyor. Bu indirim tutarı kredi borcunun ödenmesinde mahsuplaşma yapılarak hibeye dönüştürülüyor.
- OTB yatırımcılarına KKYDP kapsamında 14 milyon liraya kadar yüzde 50 hibe (7 milyon lira hibe), IPARD kapsamında 500 bin avroya kadar yüzde 60-70 hibe, Ziraat Bankası tarafından kapalı ortamda bitkisel üretim konusunda yüzde 100'e varan (sıfır faiz), 100 milyon lira üst limitli hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi veriliyor.
- Hazine faiz destekli kredilerine standart faiz indirimine ek yüzde 15 indirim sağlanıyor.
- İyi tarım uygulamaları, organik tarım, biyoteknik ve biyolojik mücadele destekleri bulunuyor.
- Örtü altı tarım aşamasında TARSİM tarafından sigorta priminde yüzde 5 indirim yapılıyor.