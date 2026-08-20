Tarlada işin rengi değişti! Ayçiçeğine güçlü rakip çıktı: Sarı altın çiçeği yılın en çok kazandıranı

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da "Fiyatlar ilk etapta üreticilerimizi korkuttu, ekiliş çoğalınca fiyat düşer mi, diye endişelendiler. Fiyat anlamında da çok kötü diyemeyiz. Hatta hasattan sonra bir miktar daha yine fiyatlar yükseldi. Baktığımızda bu yılın en çok belki gelir getiren ürünü, yılın kazanan ürünü gibi görünüyor." ifadeleriyle üreticinin kanoladan memnun kaldığını dile getiriyor.