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Tarlada işin rengi değişti! Ayçiçeğine güçlü rakip çıktı: Sarı altın çiçeği yılın en çok kazandıranı
Tarlada işin rengi değişti! Ayçiçeğine güçlü rakip çıktı: Sarı altın çiçeği yılın en çok kazandıranı
Trakya'da son yıllarda ayçiçeğinde yaşanan verim kaybı, tarlalarda ürün tercihlerini değiştirdi. Ayçiçeğine alternatif olarak çıkan ürünün ekim alanı bu yıl yüzde 100 arttı. Dekar başı üretimin 400 kiloyu bulması beklenirken sarı altın çiçeğinin yılın en çok kazandıran ürünü olması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 11:13