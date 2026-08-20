Trend Galeri Trend Yaşam Tarlada işin rengi değişti! Ayçiçeğine güçlü rakip çıktı: Sarı altın çiçeği yılın en çok kazandıranı

Tarlada işin rengi değişti! Ayçiçeğine güçlü rakip çıktı: Sarı altın çiçeği yılın en çok kazandıranı

Trakya'da son yıllarda ayçiçeğinde yaşanan verim kaybı, tarlalarda ürün tercihlerini değiştirdi. Ayçiçeğine alternatif olarak çıkan ürünün ekim alanı bu yıl yüzde 100 arttı. Dekar başı üretimin 400 kiloyu bulması beklenirken sarı altın çiçeğinin yılın en çok kazandıran ürünü olması bekleniyor.

DHA
Giriş Tarihi: 20.08.2026 10:51 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 11:13
Tarlada işin rengi değişti! Ayçiçeğine güçlü rakip çıktı: Sarı altın çiçeği yılın en çok kazandıranı

Trakya'da tarlaların rengi değişti. Ayçiçeğinin karşısına bu kez sarı çiçekleriyle kanola çıktı. Edirne'de geçen yıl yaklaşık 50 bin dekar olan kanola ekim alanı bu yıl 100 bin dekara ulaşırken, zamanında gelen yağışların etkisiyle bazı üreticiler dekarda 500 kilograma kadar verim aldı. Yüksek verim ve fiyatıyla kanola, sezonun kazandıran ürünlerinden biri olarak öne çıktı.

Tarlada işin rengi değişti! Ayçiçeğine güçlü rakip çıktı: Sarı altın çiçeği yılın en çok kazandıranı

SARİ ÇİÇEKLERİYLE TARLALARIN YENİ GÖZDESİ OLDU

Kanola, yağ üretiminde kullanılan önemli tarım ürünleri arasında yer alırken, Trakya'da özellikle ayçiçeğine alternatif olarak öne çıkıyor.

Tarlada işin rengi değişti! Ayçiçeğine güçlü rakip çıktı: Sarı altın çiçeği yılın en çok kazandıranı

Sarı çiçekleriyle geniş tarım alanlarını kaplayan kanola, bu yıl hem ekim alanındaki artış hem de elde edilen verimle dikkat çekti. Zamanında gelen yağışların üretime olumlu yansıması, bazı bölgelerde dekara 500 kilograma kadar ulaşan verim alınmasını sağladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Tarlada işin rengi değişti! Ayçiçeğine güçlü rakip çıktı: Sarı altın çiçeği yılın en çok kazandıranı

KANOLA EKİM ALANI İKİYE KATLANDI

Edirne'de son iki yılda yüksek sıcaklık ve yağışsız hava nedeniyle ayçiçeğinde beklenen verimin alınamaması, üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesine neden oldu.

Tarlada işin rengi değişti! Ayçiçeğine güçlü rakip çıktı: Sarı altın çiçeği yılın en çok kazandıranı

Trakya'da "sarı altın çiçeği" olarak adlandırılan kanolanın ekim alanı bu süreçte önemli ölçüde genişledi. Edirne'de 2025 yılında yaklaşık 50 bin dekar olan kanola ekim alanı, bu yıl 100 bin dekara çıktı. Böylece ekim alanında bir yılda yüzde 100 artış yaşandı.

Tarlada işin rengi değişti! Ayçiçeğine güçlü rakip çıktı: Sarı altın çiçeği yılın en çok kazandıranı

Mevsim yağışlarının zamanında gerçekleşmesi de kanolada verimi destekledi. Üretim bölgelerine göre dekara 350-400 kilogram seviyelerinde verim alınırken, bazı tarlalarda 500 kilograma kadar çıkan sonuçlar görüldü. Sezon genelinde ortalama verimin ise 400 kilogram civarında olması bekleniyor.

Tarlada işin rengi değişti! Ayçiçeğine güçlü rakip çıktı: Sarı altın çiçeği yılın en çok kazandıranı

KANOLA FİYATI ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Kanola, yüksek verimin yanı sıra fiyat bakımından da üreticinin yüzünü güldürüyor. Kilo başı ortalama 23.000 TL ile 32.660 TL'den satılan kanola, ton başına ise yaklaşık 23.000 TL - 32.660 TL aralığında fiyatlanıyor.

Kanola yılın en çok getiri sağlayan ürünlerin başında yer alıyor.

Tarlada işin rengi değişti! Ayçiçeğine güçlü rakip çıktı: Sarı altın çiçeği yılın en çok kazandıranı

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da "Fiyatlar ilk etapta üreticilerimizi korkuttu, ekiliş çoğalınca fiyat düşer mi, diye endişelendiler. Fiyat anlamında da çok kötü diyemeyiz. Hatta hasattan sonra bir miktar daha yine fiyatlar yükseldi. Baktığımızda bu yılın en çok belki gelir getiren ürünü, yılın kazanan ürünü gibi görünüyor." ifadeleriyle üreticinin kanoladan memnun kaldığını dile getiriyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör