Tarlalara kırmızı örtü gibi serildi! Kilosu 170 liradan dev ihracat başladı: İtalyanlar bile peşine düştü

"600 TON CİVARINDA KURU DOMATES ELDE ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Fidanların Mart ayında tarlaya dikildiğini belirten Saygıner, "Bu yıl dikim sırasında yağmur dönemi yaşandı. İlk dikiliş zamanı sel olduğu için bir 10 gün ara verildi. Dolayısıyla dikim işlerinde 10 günlük bir gecikme oldu, bu da hasada 5 gün olarak yansıdı. Geçen yıl ayın 10'unda başlamıştık, bu yıl ise ayın 15'inde hasat sürecini başlatmış olduk. Ağustos sonu ve eylülün ilk haftasına kadar tarladaki hasat devam edecek. Dikim sırasına göre kademeli olarak bu süreç ilerler. 6 günde bir olmak üzere toplam 42 günlük bir kurutma sürecimiz var. Toplamda 9 bin ile 10 bin ton arasında yaş domates keserek yaklaşık 600 ton civarında kuru domates elde etmeyi hedefliyoruz" dedi