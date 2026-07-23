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Tarlalara kırmızı örtü gibi serildi! Kilosu 170 liradan dev ihracat başladı: İtalyanlar bile peşine düştü
Tarlalara kırmızı örtü gibi serildi! Kilosu 170 liradan dev ihracat başladı: İtalyanlar bile peşine düştü
İzmir'in Torbalı ilçesinde yetişen tonlarca domates, kavurucu güneşin altında kırmızı bir örtü gibi tarlalara serilerek kurutulmaya başlandı. Coğrafi işaretli tescilli ürün, başta İtalya'daki dev pizzacılar olmak üzere dünyada 100 ülkeye kilosu ortalama 170 liradan ihraç ediliyor.
Giriş Tarihi: 23.07.2026 12:20
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 12:25