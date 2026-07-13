Tarlalara serip günlerce bekletiyorlar: Yurt dışında 5 bin dolara satılıyor!

Burada 50 ila 100 dolar arasında satılan bir halı, yurt dışında çok daha yüksek değerlere alıcı bulabiliyor. Koleksiyon değeri taşıyan özel parçalar ise 3 bin ila 5 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor. Bu nedenle doğal kök boyalı, el dokuması halılar dünya genelinde büyük ilgi görüyor" dedi.