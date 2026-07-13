Tarlalara serip günlerce bekletiyorlar: Yurt dışında 5 bin dolara satılıyor!
Antalya'da buğday hasadının ardından boş kalan tarlalar, bu yıl da binlerce el dokuması halının güneşte dinlendirildiği renkli bir açık hava atölyesine dönüştü. Kış boyunca depolarda bekleyen halılar, üzerlerindeki doğal kalıntılardan arındırılıp pastel renklerine yeniden kavuşmaları için günlerce güneş altında bekletiliyor. Halı ihracatçısı Halil Börekçi, özel işlemden geçirilen kök boyalı halıların yurt dışında 3 bin ila 5 bin dolara kadar alıcı bulabildiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 13.07.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 09:47