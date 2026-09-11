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Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman? Gözler TRT 1'de! Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi belli oldu mu?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonu için geri sayım başladı. İlk sezonuyla izleyicilerin ilgisini çeken dizinin yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği merak edilirken, yeni sezon tarihi için gözler TRT 1'den gelecek açıklamaya çevrildi.

Giriş Tarihi: 11.09.2026 11:14 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 11:19
Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman? Gözler TRT 1’de! Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi belli oldu mu?
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Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonunda hikayenin nasıl devam edeceği ve sevilen karakterlerin akıbeti izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Esme ve Adil, yıllardır hayalini kurdukları mutluluğa yaklaşırken kendilerini kaderlerinin en ağır sınavıyla karşı karşıya bulacak. Savaşın ve yaşanan zorlu mücadelelerin iz bırakacağı yeni sezonda, karakterleri bekleyen gelişmeler izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek.

Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman? Gözler TRT 1’de! Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Taşacak Bu Deniz, 5 Haziran Cuma akşamı 31. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin sezon finali bölümünde geçmişin yaraları yeniden açılırken, iki düşman ailenin yıllardır süren mücadelesi kritik bir dönemece girmişti.

Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman? Gözler TRT 1’de! Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi belli oldu mu?

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonunun 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında başlaması bekleniyor. Dizinin sezon finali 5 Haziran 2026 Cuma günü yayınlanan 31. bölümle gerçekleşmişti. Böylece yeni sezonun başlamasıyla birlikte hikaye 32. bölümle devam edecek.

Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman? Gözler TRT 1’de! Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi belli oldu mu?

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yirmi yıl sonra birbirlerine kavuşan Esme, Adil ve Eleni için artık yaraları sarma değil, hesap sorma zamanıdır. Koçari Konağı'nda başlayan görkemli kına gecesi, yıllardır saklanan sırların ortaya döküldüğü büyük bir yüzleşmeye dönüşür.

Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman? Gözler TRT 1’de! Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Furtunalar kendilerini hiç beklemedikleri bir hesabın ortasında bulurken, günahlarının bedelini ödemek üzere bugüne kadar gördükleri en büyük Koçari adaletiyle tanışırlar.

Nihayet düğün günü geldiğinde ise savaşı kazanan Esme ve Adil, yıllardır hayalini kurdukları mutluluğa bir adım kala kaderlerinin en ağır sınavıyla karşı karşıya kalır. Çünkü bazı zaferlerin bedeli çok ağırdır. Ve savaşın kazananı olmaz.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör