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Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman? Gözler TRT 1'de! Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman? Gözler TRT 1'de! Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi belli oldu mu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonu için geri sayım başladı. İlk sezonuyla izleyicilerin ilgisini çeken dizinin yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği merak edilirken, yeni sezon tarihi için gözler TRT 1'den gelecek açıklamaya çevrildi.
Giriş Tarihi: 11.09.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 11:19