TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

Uluslararası gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Peyniri" listesini açıkladı. Küresel ürünlerin kıyasıya yarıştığı listede, Anadolu mutfağının baş tacı olan tescilli bir gururumuz da yerini aldı. Böylece Türkiye, tescilli lezzetiyle uluslararası arenada bir kez daha adından söz ettirdi.