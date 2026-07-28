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TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye'den listede tek o var…
TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye'den listede tek o var…
Dünyanın en lezzetli peynirleri belirlendi, Türkiye'nin tescilli lezzeti de listede yer aldı. Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas'ın hazırladığı "Dünyanın En İyi 100 Peyniri" sıralamasında Anadolu'nun bin yıllık bir mirası, 4.2 gibi yüksek bir puan alarak ön plana çıktı. Tescilli lezzetimiz, keskin aroması ve geleneksel üretim yöntemiyle dünya gurmelerinden tam not aldı. Peki, "Türkiye'den listeye giren lezzetimiz hangisi oldu?" İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.07.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 13:44