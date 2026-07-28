Trend Galeri Trend Yaşam TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye'den listede tek o var…

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye'den listede tek o var…

Dünyanın en lezzetli peynirleri belirlendi, Türkiye'nin tescilli lezzeti de listede yer aldı. Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas'ın hazırladığı "Dünyanın En İyi 100 Peyniri" sıralamasında Anadolu'nun bin yıllık bir mirası, 4.2 gibi yüksek bir puan alarak ön plana çıktı. Tescilli lezzetimiz, keskin aroması ve geleneksel üretim yöntemiyle dünya gurmelerinden tam not aldı. Peki, "Türkiye'den listeye giren lezzetimiz hangisi oldu?" İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.07.2026 13:38 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 13:44
TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

Uluslararası gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Peyniri" listesini açıkladı. Küresel ürünlerin kıyasıya yarıştığı listede, Anadolu mutfağının baş tacı olan tescilli bir gururumuz da yerini aldı. Böylece Türkiye, tescilli lezzetiyle uluslararası arenada bir kez daha adından söz ettirdi.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

20. MONT D'OR

Ladin ağacı kabuklarına sarılarak olgunlaştırılan, fırınlanarak kaşıkla yenebilecek kadar akışkan ve yoğun aromalı kış peyniri.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

19. GOŁKA (POLONYA)

Sadece inek sütünden yapılan, silindir şekli verilen ve geleneksel yöntemlerle tütsülenen bir diğer Polonya peyniri.

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TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

18. CANASTRA (BREZİLYA)

Minas Gerais bölgesine özgü, çiğ inek sütünden yapılan ve hafif yoğun, hafif ekşi aromasıyla Güney Amerika'nın en ünlü peynirlerinden biri.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

17. BRİLLAT-SAVARİN (FRANSA)

Adını ünlü gurme Brillat-Savarin'den alan, tereyağı yumuşaklığında ve oldukça yüksek yağ oranına sahip taze bir peynir.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

16. LİVANJSKİ SİR (BOSNA HERSEK)

Livno bölgesinde koyun ve inek sütü karışımından üretilen, sert dokulu ve yoğun aromalı Balkan klasiği.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

15. REDYKOŁKA (POLONYA)

Podhale bölgesinde koyun sütünden yapılan, genellikle küçük hayvan veya kalıp şekilleri verilerek tütsülenen geleneksel bir peynir.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

14. PECORİNO SİCİLİANO (İTALYA)

Sicilya'nın antik dönemlerden beri üretilen, genellikle tane karabiber eklenerek olgunlaştırılan sert koyun peyniri.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

13. SAİNT-ANDRÉ (FRANSA)

Kremamsı dokusu ve zengin süt yağı oranıyla bilinen, ağızda eriyen lüks bir "triple-cream" (üçlü krema) peyniri.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

12. PECORİNO TOSCANO (İTALYA)

Toskana bölgesinin koyun sütlerinden üretilen, gençken yumuşak, olgunlaştıkça aroması keskinleşen bir peynir.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

11. METSOVONE (YUNANİSTAN)

Metsovo bölgesine ait, yarı sert ve tütsülenmiş (isli) yapısıyla bilinen geleneksel bir lezzet.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

10. SAİNT-FÉLİCİEN (FRANSA)

İnek sütünden yapılan, meyvemsi ve fındıksı tonlara sahip, çok hassas yapıda olduğundan genellikle küçük toprak kaplarda satılan yumuşak bir peynir.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

9. BURRATA (İTALYA)

Dışı esnek mozzarella dokusu, içi ise taze krema ve tel mozzarella parçaları (stracciatella) ile dolu, 24 saat içinde tüketilmesi gereken meşhur taze peynir.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

8. KEFALOGRAVİERA (YUNANİSTAN)

Yoğun ve tuzlu Kefalotyri ile yumuşak Graviera peynirlerinin çaprazlanmasıyla elde edilen, kızartmasıyla (Saganaki) ünlü sert bir peynir.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

7. PECORİNO SARDO (SARDİNYA - İTALYA)

Adanın endemik Sarda koyunlarının sütünden yapılan, Akdeniz çalılarının aromasına sahip; tatlı (Dolce) ve olgun (Maturo) iki versiyonu olan sert peynir.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

6. GRAVİERA KRİTİS (YUNANİSTAN)

Girit Adası'nın serbest gezen koyun ve keçilerinden üretilen, 3-5 ay olgunlaştırılan hafif tatlı ve fındıksı sert bir peynir.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

5. QUEİJO SERRA DA ESTRELA (PORTEKİZ)

Portekiz'in en eski ve geleneksel gıda ürünü. Elle sağılan koyun sütünden yapılan, içi krema kıvamında yumuşak bir lezzet.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

4. MOZZARELLA Dİ BUFALA CAMPANA (İTALYA)

%100 yerli manda sütünden yapılan, yüksek kalsiyumlu, sulu ve hafif ekşi tada sahip taze İtalyan lezzeti.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

3. QUEİJO DE AZEİTÃO (PORTEKİZ)

Şırdan mayası yerine yerel enginar otu (devedikeni) özüyle mayalanan, %100 vejetaryen, yarı yumuşak ve hafif ekşimsi bir koyun peyniri.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

2. PARMİGİANO REGGİANO (İTALYA)

Orta Çağ'dan beri üretilen, olgunlaşma süresine göre aroması fındıksıdan keskin tonlara uzanan dünyaca ünlü sert ve pürüzlü peynir.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

1. GRAVİERA NAXOU (YUNANİSTAN)

Listenin 4.6 puanlı lideri. Naksos Adası'nın yerel otlarıyla beslenen inek ve keçi/koyun sütünden yapılan, hafif meyvemsi ve gözenekli sert bir peynir.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

GURURUMUZ: TULUM PEYNİRİ

Dünya genelinde binlerce peynir çeşidi arasından sıyrılarak en iyiler listesine giren Türkiye'nin tescilli lezzeti Tulum Peyniri, 4.2 gibi oldukça yüksek bir memnuniyet puanıyla 85. sıradan listeye adını yazdırdı.

TasteAtlas açıkladı! Dünyanın en iyi 100 peyniri arasına girdi: Türkiye’den listede tek o var…

ANADOLU'DAN GELEN LEZZET!

Tulum Peyniri, Anadolu'nun bin yıllık üretim mirasının ve zengin mutfak kültürünün tüm dünyaya bir kez daha kanıtı oldu. Kahvaltı sofralarından sıcak başlangıçlara kadar her tabağa yakışan bu milli gururumuz, uluslararası arenada övgü topladı.

Türkiye'nin coğrafi işaretli ve en karakteristik peynirlerinden biri olan Tulum Peyniri; yüksek rakımlı yaylalarda, tamamen doğal otlarla beslenen koyun ve keçilerin sütünden üretiliyor. Aylarca süren olgunlaşma dönemini hayvan derilerinde ya da özel mağaralarda geçiren bu lezzet, keskin aroması, parçalanabilir dokusu ve damakta bıraktığı kalıcı tatla dünya gurmelerinin de radarına girmeyi başardı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör