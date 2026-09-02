TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

Mutfak kültürlerinin en temel ve ortak malzemelerinden biri olan kıyma; doğudan batıya her coğrafyada farklı baharatlar, pişirme teknikleri ve sunumlarla muazzam lezzetlere dönüşüyor. Dünya lezzet haritasını çıkaran ve milyonlarca gurmenin oylarıyla şekillenen TasteAtlas, bu kez en lezzetli kıyma yemeklerini mercek altına aldı. Türk mutfağı ise hem ürün çeşitliliği hem de aldığı yüksek puanlarla listede en çok temsil edilen mutfaklardan biri olarak ön plana çıktı.