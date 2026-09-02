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TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye'den 20'den fazla lezzet listede!
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye'den 20'den fazla lezzet listede!
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, küresel ölçekte en çok sevilen ve en yüksek puanları alan "Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği" listesini duyurdu. Ülkelerin lezzetlerinin yarıştığı listede Türk mutfağı adeta gövde gösterisi yaptı. İşte uluslararası gurmelerden tam not alan dünyanın en iyi kıyma yemekleri ve Türk mutfağının gurur tablosu…
Giriş Tarihi: 02.09.2026 14:11
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 14:40