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TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye'den 20'den fazla lezzet listede!

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, küresel ölçekte en çok sevilen ve en yüksek puanları alan "Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği" listesini duyurdu. Ülkelerin lezzetlerinin yarıştığı listede Türk mutfağı adeta gövde gösterisi yaptı. İşte uluslararası gurmelerden tam not alan dünyanın en iyi kıyma yemekleri ve Türk mutfağının gurur tablosu…

Giriş Tarihi: 02.09.2026 14:11 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 14:40
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

Mutfak kültürlerinin en temel ve ortak malzemelerinden biri olan kıyma; doğudan batıya her coğrafyada farklı baharatlar, pişirme teknikleri ve sunumlarla muazzam lezzetlere dönüşüyor. Dünya lezzet haritasını çıkaran ve milyonlarca gurmenin oylarıyla şekillenen TasteAtlas, bu kez en lezzetli kıyma yemeklerini mercek altına aldı. Türk mutfağı ise hem ürün çeşitliliği hem de aldığı yüksek puanlarla listede en çok temsil edilen mutfaklardan biri olarak ön plana çıktı.

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

100. KJUFTETA PO CHIRPANSKI

Ülke: Bulgaristan
Puan: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

99. BOCADILLO DE ALBÓNDIGAS

Ülke: İspanya
Puan: 3.8

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TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

98. KADINBUDU KÖFTE

Ülke: Türkiye
Puan: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

97. DOMATES DOLMASI

Ülke: Türkiye
Puan: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

96. HAKKEBØF

Ülke: Danimarka
Puan: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

95. KEBAPCHE

Ülke: Bulgaristan
Puan: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

94. TÖLTÖTT PAPRIKA

Ülke: Macaristan
Puan: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

93. TİRE KÖFTESİ

Ülke: Türkiye
Puan: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

92. MANİSA KEBABI

Ülke: Türkiye
Puan: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

91. BØFSANDWICH

Ülke: Danimarka
Puan: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

90. KJØTBOLLER

Ülke: Norveç
Puan: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

89. KÖNIGSBERGER KLOPSE

Ülke: Almanya
Puan: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

88. HACHIS PARMENTIER

Ülke: Fransa
Puan: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

87. BAKSO GORENG

Ülke: Endonezya
Puan: 3.9

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

86. GEHAKTBALLEN

Ülke: Hollanda
Puan: 3.9

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

85. MAHSHI

Ülke: Suriye
Puan: 3.9

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

84. BAKSO SOLO

Ülke: Endonezya
Puan: 3.9

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

83. KOTLET MIELONY

Ülke: Polonya
Puan: 3.9

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

82. ISLAK HAMBURGER

Ülke: Türkiye
Puan: 3.9

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

81. FRIKADELLER

Ülke: Danimarka
Puan: 3.9

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

80. DOLMA

Ülke: Türkiye
Puan: 3.9

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

79. BİBER DOLMASI

Ülke: Türkiye
Puan: 3.9

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

78. KABAB LOGHMEH

Ülke: İran
Puan: 3.9

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini açıkladı: Türkiye’den 20’den fazla lezzet listede!

77. GOLUBTSY

Ülke: Rusya
Puan: 3.9