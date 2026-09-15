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TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!
Dünyanın en popüler lezzet rehberlerinden biri olan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Kızartılmış Tatlısı" listesini açıkladı. Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez iki tatlısı da gastronomi dünyasının en iyileri arasında kendine yer buldu. İşte dünyanın dört bir yanından damak çatlatan o tatlılar ve Türkiye'nin listedeki yeri…
Giriş Tarihi: 15.09.2026 21:42
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 22:15