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TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

Dünyanın en popüler lezzet rehberlerinden biri olan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Kızartılmış Tatlısı" listesini açıkladı. Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez iki tatlısı da gastronomi dünyasının en iyileri arasında kendine yer buldu. İşte dünyanın dört bir yanından damak çatlatan o tatlılar ve Türkiye'nin listedeki yeri…

Giriş Tarihi: 15.09.2026 21:42 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 22:15
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

Mutfak kültürü ve yöresel lezzetler üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan TasteAtlas, tatlı tutkunlarını heyecanlandıran yeni listesini yayınladı. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcı oyları ve gastronomi uzmanlarının değerlendirmeleriyle belirlenen "En İyi 100 Kızartılmış Tatlı" sıralaması açıklandı. Türk mutfağının şerbetli ve kızartılmış klasiklerinin kaçıncı sırada yer aldığı ise merak konusu oldu.

TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

100. CASSATELLE

  • İtalya (Sicilya)
  • Puan: 3.4
  • Yarım ay şeklindeki hamurun içine koyun sütü rikotta peyniri ve çikolata parçaları konularak kızartılması ve sıcak sunulmasıyla yapılır.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

99. KROŠTULE

  • Hırvatistan (İstria)
  • Puan: 3.4
  • Kurdele şeklinde bükülen ince hamurların gevrek olana kadar kızartılması ve üzerine pudra şekeri elenmesiyle yapılan geleneksel tatlıdır.
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TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

98. MANDAZİ

  • Tanzanya
  • Puan: 3.4
  • Hindistan cevizi sütü ve kardamom ile lezzetlendirilen üçgen şeklindeki Afrika çöreklerinin derin yağda kabartılarak kızartılmasıdır.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

97. STRUFFOLİ

  • İtalya (Napoli)
  • Puan: 3.4
  • Bilye büyüklüğündeki minik hamur parçalarının kızartılıp sıcak bal, narenciye kabukları ve renkli şekerlemelerle kule şeklinde birleştirilmesidir.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

96. POFESEN

  • Avusturya
  • Puan: 3.4
  • İki dilim tost ekmeğinin arasına erik reçeli sürülüp sütlü yumurtalı harca batırılarak kızartılmasıyla yapılan Avusturya Fransız tostudur.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

95. KİACHL

  • Avusturya (Tirol)
  • Puan: 3.5
  • Mayalı hamurun ortası ince kenarları kalın olacak şekilde kızartılması, çukur yerine kızılcık reçeli dökülerek sıcak yenmesidir.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

94. YOVO DOKO

  • Benin
  • Puan: 3.5
  • Batı Afrika'da un, şeker ve maya karışımının kızartılmasıyla yapılan, dışı çıtır içi yumuşak altın sarısı hamur toplarıdır.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

93. ROSCOS FRİTOS

  • İspanya (Endülüs)
  • Puan: 3.5
  • Endülüs bölgesinde anason ve portakal kabuğu ile aromalandırılan hamurun halka şeklinde kızartılıp tozk şekere bulanmasıyla yapılır.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

92. PETULLA91. Sachima
Çin
Puan: 3.5
Kızartılmış ince hamur şeritlerinin koyu şeker şurubuyla birleştirilip preslenmesi ve küp küp kesilerek servis edilmesiyle yapılan Çin tatlısıdır.

  • Arnavutluk
  • Puan: 3.5
  • Geleneksel Arnavut hamur kızartmasıdır; kızgın yağda kabartılan hamur topları üzerine bal, pudra şekeri veya feta peyniri konularak yenir.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

91. SACHİMA

  • Çin
  • Puan: 3.5
  • Kızartılmış ince hamur şeritlerinin koyu şeker şurubuyla birleştirilip preslenmesi ve küp küp kesilerek servis edilmesiyle yapılan Çin tatlısıdır.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

90. GOOLAB JAMOON

  • Trinidad ve Tobago
  • Puan: 3.5
  • Un, süt ve baharatların karıştırılıp silindir şeklinde kızartılması ve kuruduktan sonra üzerinde şeker kristalleri oluşacak şerbetle kaplanmasıdır.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

89. JABUKE U ŠLAFROKU

  • Hırvatistan
  • Puan: 3.5
  • Açılmış elma halkalarının yoğun koyu bir hamura batırılarak kızartılması ve "gecelik giymiş elma" adıyla tarcın dökülerek sunulmasıdır.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

88. PAMPOENKOEKİES

  • Güney Afrika
  • Puan: 3.5
  • Balkabağı püresiyle hazırlanan hamur köftelerinin kızartılıp üzerine sıcak karamelli ve tarçınlı şerbet dökülerek servis edilen tatlıdır.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

87. KKWABAEGİ

  • Güney Kore
  • Puan: 3.5
  • Glutensiz pirinç unundan hazırlanan hamurun burgu şeklinde bükülüp kızartılması ve tarcınlı şeker kaplanmasıyla yapılan Kore çöreğidir.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

86. MALPUA

  • Hindistan
  • Puan: 3.5
  • Un, süt ve ezilmiş muz karışımının krep gibi tavada kızartılması ve koyu şerbetin içine batırılarak fıstıkla süslenmesiyle yapılır.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

85. BOLAS DE FRAİLE

  • Arjantin
  • Puan: 3.5
  • Güney Amerika'da yaygın olan, ortası kesilerek içine yoğun süt reçeli (dulce de leche) sürülen kızarmış mayalı çörek toplarıdır.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

84. CHEBAKİA

  • Fas
  • Puan: 3.5
  • Gül şeklinde bükülen hamurun kızartıldıktan sonra sıcak bala batırılması ve üzerine susam serpilerek servis edilmesiyle hazırlanan Fas tatlısıdır.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

83. ROSQUİLLAS

  • İspanya
  • Puan: 3.5
  • İspanyol kültüründe mayalanmış hamurdan yapılan halka çöreklerin kızartılıp limon veya anason aromalı şekerlerle kaplanmasıyla oluşur.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

82. ZULBİA

  • İran
  • Puan: 3.6
  • Sulu hamurun dairesel desenler oluşturacak şekilde kızgın yağa sıkılması, kızardıktan sonra safranlı ve gül sulu şerbete batırılmasıyla yapılır.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

81. LÖRTSY

  • Finlandiya
  • Puan: 3.6
  • Yarım ay şeklinde kapatılan ince hamurun içine elma reçeli konularak kızartılmasıyla yapılan Finlandiya'nın Savonya bölgesine ait tatlıdır.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

80. KHAJA

  • Hindistan (Bihar)
  • Puan: 3.6
  • Un katmanlarının üst üste bükülüp kızartılması ve ardından şerbete batırılmasıyla hazırlanan, dışı kat kat ve çıtır bir Hint tatlısıdır.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

79. BANANA CUE

  • Filipinler
  • Puan: 3.6
  • Muzların esmer şekerle kaplanıp yağa atılması, caramelize olan şekerle birlikte bambu çubuklarına takılarak satıldığı Filipin sokak lezzetidir.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

78. SUFGANİYAH

  • İsrail
  • Puan: 3.6
  • Hanuka bayramında tüketilen, içi jöle veya jöle benzeri kırmızı meyve reçeliyle doldurulup üzerine pudra şekeri elenen tatlı çöreklerdir.
TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

77. MAPLE BAR DOUGHNUT

  • ABD (Kaliforniya)
  • Puan: 3.6
  • Dikdörtgen şeklinde kızartılan çöreğin üzerinin yoğun ve tatlı akçaağaç şurubu (maple) glazürü ile kaplanmasıyla oluşturulan Amerikan klasiğidir.