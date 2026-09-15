TasteAtlas dünyanın en iyi 100 kızartılmış tatlısını açıkladı: Türkiye’den o lezzetler listede!

Mutfak kültürü ve yöresel lezzetler üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan TasteAtlas, tatlı tutkunlarını heyecanlandıran yeni listesini yayınladı. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcı oyları ve gastronomi uzmanlarının değerlendirmeleriyle belirlenen "En İyi 100 Kızartılmış Tatlı" sıralaması açıklandı. Türk mutfağının şerbetli ve kızartılmış klasiklerinin kaçıncı sırada yer aldığı ise merak konusu oldu.