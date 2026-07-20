TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

Dünya genelinde lezzet tutkunlarının ve gastronomi otoritelerinin oylarıyla belirlenen "Dünyanın En İyi 100 Gıda Ürünü" listesi TasteAtlas tarafından açıklandı. Farklı coğrafyaların kendine özgü iklimi, toprağı ve asırlık üretim gelenekleriyle şekillenen bu prestijli liste, gastronomideki küresel rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya gastronomisinin zirvesini belirleyen devler liginde, Türkiye'den yükselen gurur verici lezzet ise listenin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.