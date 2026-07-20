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TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

Gastronomi dünyasının merakla beklediği "Dünyanın En İyi Gıda Ürünleri" listesi güncellendi. Arjantin, İspanya, İtalya ve Yunanistan'a kadar büyük yarışın olduğu listede Türkiye'nin coğrafi işaretli lezzeti rüzgar gibi esti. Yüksek aroması ve benzersiz tadıyla sınırları aşan o milli gururumuz, dünya listesinde devleri geride bırakarak üst sıralara adını yazdırdı. Peki, "Dünyanın en iyi gıdaları hangileri, Türkiye listeye kaçıncı sıradan girdi?" İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2026 22:48 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 23:01
TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

Dünya genelinde lezzet tutkunlarının ve gastronomi otoritelerinin oylarıyla belirlenen "Dünyanın En İyi 100 Gıda Ürünü" listesi TasteAtlas tarafından açıklandı. Farklı coğrafyaların kendine özgü iklimi, toprağı ve asırlık üretim gelenekleriyle şekillenen bu prestijli liste, gastronomideki küresel rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya gastronomisinin zirvesini belirleyen devler liginde, Türkiye'den yükselen gurur verici lezzet ise listenin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

1. ARJANTİN SIĞIR ETİ

Puan: 4.7

Otla besleme ve elverişli iklim sayesinde yüksek kalitesi ve lezzetiyle övülen taze et. Ülkede temel bir gıda maddesi olan Arjantin eti; geleneksel olarak odun kömürü ateşinde pişirilir, yanında chimichurri sos ile servis edilir. En iyi kesimlerinin bife de lomo, entraña, asado de tira, vacío ve bife de chorizo olduğu kabul edilir.

TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

2. KASZUBY ÇİLEĞİ

Puan: 4.7

Elsanta, Honeoye ve Senga Sengana çeşitlerinden oluşan bu çilekler, Polonya'nın Kartuski, Kościerski ve Bytowski bölgelerinde yetiştirilir. Diğer çilek çeşitlerine göre daha fazla şeker içerir. Tatlı, aromatik ve yaban çileğine benzeyen dengeli bir lezzete sahiptir.

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TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

3. İBER MESE PALAMUDU JAMBONU

Ülke: İspanya

Puan: 4.7

Meşe ormanlarında özgürce dolaşan ve meşe palamudu ile beslenen %100 safkan siyah İber domuzlarının etinden yapılan jambon çeşididir. En yüksek kaliteyi simgeleyen "siyah etiket" alabilmesi için özel standartlarda üretilir. Tuzlanıp havada kurutulan bu jambon, en az 3 yıl olgunlaştırılır.

TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

4. PASİFİK FÜME SOMONU

Puan: 4.7

Pasifik Okyanusu'nda, özellikle Alaska ve Kanada bölgelerinde bulunan somon türlerinden elde edilen füme balık kategorisidir. King Salmon (Kral Somon), Sockeye (Kızıl Somon), Pink ve Coho gibi dünyaca ünlü lezzetli alt çeşitleri bulunur.

TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

5. AEGİNA FISTIĞI

Ülke: Yunanistan

Puan: 4.6

19. yüzyılın sonundan bu yana Aegina Adası'nda geleneksel olarak yetiştirilen dünyaca ünlü fıstık türüdür. İklim koşulları ve toprak yapısı bu fıstığa kendine özgü bir aroma ve tat kazandırır. Ağaçlara zarar vermemek için uzun sopalarla ağustos ayında hasat edilir.

TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

6. CENOVA FESLEĞENİ

Ülke: İtalya

Puan: 4.6

Cenova, Savona ve Imperia illerinde geleneksel olarak yetiştirilen tatlı fesleğen türüdür. Yoğun karanfil aromasına sahiptir ve meşhur Pesto alla Genovese sosunun en temel bileşenidir. Genellikle lezzetini koruması için yemeklere taze olarak eklenir.

TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

7. SANTORİNİ FAVASI

Ülke: Yunanistan

Puan: 4.6

Antik çağlardan beri Santorini ve çevre adalardaki volkanik topraklarda ve sıcak iklimde yetişen Lathyrus clymenum bitkisinden elde edilir. Yumuşak, hafif dokusu ve bitkinin doğal şekerinden gelen tatlımsı lezzetiyle yemeklere özel bir aroma katar.

TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

8. NORVEÇ SOMONU

Puan: 4.6

Norveç'in deniz ürünleri ihracatının yaklaşık %40'ını oluşturan ve fiyortlardaki dev tesislerde yetiştirilen somondur. Çok yönlü kullanımı, zengin besin değerleri ve yüksek aromasıyla 1970'lerden bu yana sushiden çorbalara, gravlakstan poké kaselerine kadar dünya mutfağında tercih edilmektedir.

TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

9. GRAVIERA NAXOU (NAXOS GRAVYERİ)

Ülke: Yunanistan

Puan: 4.6

Naxos Adası'nda en az bir asırdır üretilen sert bir sofra peyniridir. Pastorize inek sütü veya inek, koyun ve keçi sütü karışımından yapılır. Adadaki yerel otlarla beslenen hayvanların sütünden elde edildiği için ferahlatıcı ve kendine has hafif bir aromaya sahiptir.

TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

10. VAHŞİ ALASKA SOMONU

Puan: 4.6

Alaska sularında avlanan beş farklı vahşi somon türünü (King, Sockeye, Coho, Chum, Pink) kapsar. Fırınlama, ızgara veya tütsüleme gibi pek çok yöntemle pişirilebilir. Vitamin, mineral ve Omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir.

TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

11. MERQUÉN (CHİLEAN SPİCE)

Ülke: Şili

Puan: 4.6

Araucanía bölgesinde yetişen "Goat's Horn" (Keçi Boynuzu) biberlerinden yapılan Şili'ye özgü bir baharattır. Güneşte kurutulan ve odun ateşinde tütsülenen biberlerin; tütsülenmiş kişniş tohumu ve deniz tuzuyla öğütülüp karıştırılmasıyla elde edilir. Acılığından ziyade topraksı ve tütsülenmiş aromasıyla öne çıkar.

TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

12. LA MANCHA SAFRAN

Ülke: İspanya

Puan: 4.6

Castilla-La Mancha bölgesinde yetişen Crocus Sativus çiçeğinin tepeciklerinin kurutulmasıyla elde edilen safrandır. Çiçeksi ve hafif acımsı bir lezzete sahiptir, yemeklere parlak altın sarısı bir renk verir. Hassas aromasını korumak için asla toz halinde satılmaz, sadece lif halinde sunulur.

TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

13. BRONTE YEŞİL FISTIĞI

Ülke: İtalya

Puan: 4.6

Katanya eyaletinde, Etna Yanardağı'nın eteklerindeki verimli volkanik topraklarda yetişen fıstıktır. İtalyan mutfağında cannoli, cassate ve Bucellato Siciliano gibi tatlıların yanı sıra mortadella şarküteri ürünleri ve özel fıstık pestolarında yaygın olarak kullanılır.

TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

14. SZEGED TOZ BİBERİ

Ülke: Macaristan

Puan: 4.6

Kırmızı biber kapsüllerinin öğütülmesiyle elde edilen, canlı ateş kırmızısı renkte ve tatlı-baharatlı aromalı bir biberdir. Macar mutfağının kalbi olarak kabul edilir; gulaş, sulu et yemekleri ve sebze yemeklerinin ana lezzet sağlayıcısıdır.

TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

15. KALOCSA TOZ BİBERİ

Ülke: Macaristan

Puan: 4.6

Derin, ipeksi kırmızı renkteki kurutulmuş biberlerin sıkı kalite standartlarında öğütülmesiyle üretilir. Kavrulmuş tohumları andıran hoş bir aromaya, tatlı ve meyvemsi bir lezzete sahiptir. Marinatlardan makarnalara kadar geniş bir kullanım alanı vardır.

TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

16. ENDONEZYA KIZARMIŞ ARPACIK SOĞANI

Ülke: Endonezya

Puan: 4.6

İnce dilimlenmiş arpacık soğanlarının yağda çıtır ve altın sarısı renk alana kadar derin kızartılmasıyla yapılan geleneksel bir çeşnidir. Nasi goreng, tavuk satay, bakso ve sop buntut gibi birçok Endonezya yemeğinin üzerine serpilerek tüketilir.

TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

17. KALAMATA ZEYTİNYAĞI

Ülke: Yunanistan

Puan: 4.6

Mora Yarımadası'nın güneybatısındaki Messinia bölgesinde yetişen Koroneiki zeytinlerinden üretilen sızma zeytinyağıdır. Yoğun yeşil-sarı renge, hafif acımsı ve taze yeşil meyve aromalı dengeli bir tada sahiptir.

TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

18. ANTEP FISTIĞI

Ülke: Türkiye

Puan: 4.6

Gaziantep'in ideal iklimi ve toprak koşullarında yetişen geleneksel Türk fıstığıdır. Canlı yeşil rengi, yoğun aroması ve kompleks lezzetiyle öne çıkar. Baklava yapımında kullanılan fıstıklar, yağ ve protein oranı en yüksek seviyedeyken ağustos ayında (erken hasat) toplanır.

TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

19. TRÁS-OS-MONTES ZEYTİNYAĞI

Ülke: Portekiz

Puan: 4.6

Portekiz'in küçük aile çiftliklerinde Verdeal, Madural, Cordovil ve Cobrançosa zeytinlerinden elde edilen sızma zeytinyağıdır. Sarımsı-yeşil renkte, meyvemsi notalara sahip, hafif acımsı ve biberli bir art tada sahiptir.

TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!

20. SAN DANİELE JAMBONU

Ülke: İtalya

Puan: 4.6

Udine ilindeki San Daniele kasabası çevresinde üretilen, diğer türlere göre daha tatlı ve narin lezzete sahip kurutulmuş jambondur. Sadece deniz tuzu kullanılarak hazırlanan bu jambonlar, üst üste istiflenerek en az 13 ay boyunca olgunlaştırılır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör