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TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!
TasteAtlas dünyanın en iyi 20 gıdasını açıkladı: Türkiye’den o tescilli lezzet listede yer aldı!
Gastronomi dünyasının merakla beklediği "Dünyanın En İyi Gıda Ürünleri" listesi güncellendi. Arjantin, İspanya, İtalya ve Yunanistan'a kadar büyük yarışın olduğu listede Türkiye'nin coğrafi işaretli lezzeti rüzgar gibi esti. Yüksek aroması ve benzersiz tadıyla sınırları aşan o milli gururumuz, dünya listesinde devleri geride bırakarak üst sıralara adını yazdırdı. Peki, "Dünyanın en iyi gıdaları hangileri, Türkiye listeye kaçıncı sıradan girdi?" İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.07.2026 22:48
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 23:01