TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

Dünya mutfaklarının vazgeçilmez parçası olan, yerel iklim ve toprak özellikleriyle eşsiz aromalara dönüşen sebzeler küresel bir gastronomi sıralamasında karşı karşıya geldi. Uluslararası lezzet rehberi TasteAtlas, gurmelerin ve kullanıcıların değerlendirmelerine dayanarak hazırladığı "Dünyanın En En İyi Sebzeleri" listesini açıkladı. İtalya'nın domates çeşitleriyle liste başında yer aldığı gastronomi yarışında, Türkiye de kendine ait coğrafi lezzetiyle listede yer buldu.