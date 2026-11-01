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TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...
TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...
Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, milyonlarca kullanıcının oylarıyla belirlenen "Dünyanın En İyi Sebzeleri" sıralamasını yayınladı. İklimi, toprak yapısı ve aromasıyla mutfak kültürlerinin temelini oluşturan lezzetlerin yarıştığı listede, Türkiye'nin gururu da yer aldı.
Giriş Tarihi: 01.11.2026 14:33
Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 14:42