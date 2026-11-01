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TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, milyonlarca kullanıcının oylarıyla belirlenen "Dünyanın En İyi Sebzeleri" sıralamasını yayınladı. İklimi, toprak yapısı ve aromasıyla mutfak kültürlerinin temelini oluşturan lezzetlerin yarıştığı listede, Türkiye'nin gururu da yer aldı.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 01.11.2026 14:33 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 14:42
TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

Dünya mutfaklarının vazgeçilmez parçası olan, yerel iklim ve toprak özellikleriyle eşsiz aromalara dönüşen sebzeler küresel bir gastronomi sıralamasında karşı karşıya geldi. Uluslararası lezzet rehberi TasteAtlas, gurmelerin ve kullanıcıların değerlendirmelerine dayanarak hazırladığı "Dünyanın En En İyi Sebzeleri" listesini açıkladı. İtalya'nın domates çeşitleriyle liste başında yer aldığı gastronomi yarışında, Türkiye de kendine ait coğrafi lezzetiyle listede yer buldu.

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

30. OİGNON DE ROSCOFF

Fransa

Puan: 4.0

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

29. KASHMİRİ MİRCH

Hindistan

Puan: 4.0

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

28. ANCHO CHİLE PEPPER

Meksika

Puan: 4.0

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

27. PATACA DE GALİCİA

İspanya

Puan: 4.0

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

26. CHİLE DE ARBOL

Meksika

Puan: 4.1

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

25. JİNXİANG DA SUAN

Çin

Puan: 4.1

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

24. KABOCHA

Japonya

Puan: 4.1

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

23. POMODORİNO DEL PİENNOLO DEL VESUVİO

İtalya

Puan: 4.1

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

22. URFA BİBERİ

Türkiye

Puan: 4.1

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

21. GUAJİLLO CHİLE

Meksika

Puan: 4.1

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

20. CHİPOTLE

Meksika

Puan: 4.1

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

19. COSTOLUTO FİORENTİNO

İtalya

Puan: 4.1

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

18. BATATA DOCE DE ALJEZUR

Portekiz

Puan: 4.2

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

17. PAPA CRİOLLA

Kolombiya

Puan: 4.2

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

16. PATATA NAXOU

Yunanistan

Puan: 4.2

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

15. TSAKONİKİ MELİTZANA LEONİDİOU

Yunanistan

Puan: 4.2

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

14. PEMENTOS DE PADRÓN

İspanya

Puan: 4.2

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

13. PATATA KATO NEVROKOPİOU

Yunanistan

Puan: 4.2

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

12. AJÍ PANCA

Peru

Puan: 4.3

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

11. PİPERİÁ FLORÍNİS

Yunanistan

Puan: 4.3

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

10. MAKÓİ VÖRÖSHAGYMA

Macaristan

Puan: 4.3

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

9. AJÍ LİMO

Peru

Puan: 4.3

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

8. YUKON GOLD

Kanada

Puan: 4.3

TasteAtlas dünyanın en iyi 30 sebzesini açıkladı! İşte Türkiye’nin o efsane lezzetinin sırası...

7. ROCOTO CHİLE

Peru

Puan: 4.3