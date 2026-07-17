Trend Galeri Trend Yaşam TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

TasteAtlas, dünyanın en iyi kahvelerini kullanıcı puanları doğrultusunda yeniden sıraladı. Kahve tutkunlarının ilgiyle takip ettiği listede Türk kahvesinin elde ettiği derece dikkat çekerken, zirvede yer alan lezzetler de merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:40 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 09:33