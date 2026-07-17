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TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

TasteAtlas, dünyanın en iyi kahvelerini kullanıcı puanları doğrultusunda yeniden sıraladı. Kahve tutkunlarının ilgiyle takip ettiği listede Türk kahvesinin elde ettiği derece dikkat çekerken, zirvede yer alan lezzetler de merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:40 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 09:33
TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

Dünya mutfaklarını değerlendiren TasteAtlas, en iyi kahveler listesini güncelledi. Farklı ülkelerden kahve çeşitlerinin yer aldığı sıralamada Türk kahvesinin kaçıncı sırada bulunduğu kahve severlerin en çok merak ettiği detaylar arasında yer aldı.

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

65) Caffè Leccese

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

64) Caffè napoletano

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TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

63) Caffè alla nocciola

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

62) Kopi terbalik

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

61) Biedermeier Kaffee

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

60) Café Touba

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

59) Capo in B

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

58) Espresso Romano

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

57) Barbajada

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

56) Caffè breve

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

55) Blanco y negro

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

54) Kopi joss

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

53) Syrian coffee

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

52) Franziskaner

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

51) Kopi ginseng (Ginseng coffee)

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

50) Kona coffee

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

49) Café del tiempo

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

48) Red Eye Coffee

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

47) Vietnamese Yogurt Coffee

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

46) Espressino

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

45) Caffè Americano

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

44) Mazagran

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

43) Yuanyang (Coffee with Tea)

TasteAtlas Dünyanın en iyi kahveleri listesini açıkladı! Türk kahvesi kaçıncı sırada yer alıyor?

42) Café con miel