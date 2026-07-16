TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

Dünyaca ünlü geleneksel lezzet rehberi TasteAtlas, her yıl yayınladığı listelerine bir yenisini daha ekleyerek "Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeği" sıralamasını paylaştı. Küresel gastronomi dünyasında büyük heyecan yaratan bu özel liste; köftelerden kebaplara, dolmalardan özel yapım burgerlere kadar kıymanın başrolde olduğu en seçkin tabakları bir araya getirdi. Türk mutfağının asırlık kebap ve köfte kültürünün de adeta şov yaptığı bu küresel arenada, Türkiye'den tam 16 farklı efsane lezzet listeye girmeyi başararak göğsümüzü kabarttı.