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TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye'den giren o lezzetler...

TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini seçti. Geleneksel kebaplarımızdan anne köftelerimize, nefis dolmalarımızdan sokak lezzetlerimize kadar Türkiye'nin damga vurduğu bu dev listede tam 16 yemeğimiz yer alıyor. İşte Bosna'nın meşhur köftelerinden İtalya'nın soslu tabaklarına kadar uzanan o nefis listenin tüm detayları ve Türkiye'nin gurur tablosu...

Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:35 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 12:13
TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

Dünyaca ünlü geleneksel lezzet rehberi TasteAtlas, her yıl yayınladığı listelerine bir yenisini daha ekleyerek "Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeği" sıralamasını paylaştı. Küresel gastronomi dünyasında büyük heyecan yaratan bu özel liste; köftelerden kebaplara, dolmalardan özel yapım burgerlere kadar kıymanın başrolde olduğu en seçkin tabakları bir araya getirdi. Türk mutfağının asırlık kebap ve köfte kültürünün de adeta şov yaptığı bu küresel arenada, Türkiye'den tam 16 farklı efsane lezzet listeye girmeyi başararak göğsümüzü kabarttı.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

1. TRAVNİČKİ ĆEVAPİ

Ülke: Bosna Hersek

Puan: 4.5

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

2. BEYTİ KEBABI

Ülke: Türkiye

Puan: 4.4

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TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

3. SARAJEVSKI ĆEVAPI

Ülke: Bosna Hersek
Puan: 4.4

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

4. ADANA KEBABI

Ülke: Türkiye
Puan: 4.4

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

5. ĆEVAPI

Ülke: Bosna Hersek
Puan: 4.3

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

6. LESKOVAČKI ROŠTILJ

Ülke: Sırbistan
Puan: 4.3

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

7. POLPETTE AL SUGO

Ülke: İtalya
Puan: 4.3

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

8. İSLAM KÖFTESİ

Ülke: Türkiye
Puan: 4.3

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

9. BANJALUČKI ĆEVAPI

Ülke: Bosna Hersek
Puan: 4.3

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

10. CHELO KABAB

Ülke: İran
Puan: 4.3

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

11. SHEFTALIA

Ülke: Kıbrıs
Puan: 4.3

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

12. KEFTA TAGINE

Ülke: Fas
Puan: 4.3

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

13. KEEMA

Ülke: Hindistan
Puan: 4.3

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

14. BÚN CHẢ

Ülke: Vietnam
Puan: 4.3

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

15. YOUVARLAKIA

Ülke: Yunanistan
Puan: 4.3

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

16. SARMA

Ülke: Türkiye
Puan: 4.2

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

17. POLPETTE

Ülke: İtalya
Puan: 4.2

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

18. HAWAWSHI

Ülke: Mısır
Puan: 4.2

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

19. KÖTTBULLAR

Ülke: İsveç
Puan: 4.2

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

20. SATE LILIT

Ülke: Endonezya
Puan: 4.2

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

21. LYULYA KEBAB

Ülke: Azerbaycan
Puan: 4.2

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

22. LU ROU FAN

Ülke: Tayvan
Puan: 4.2

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

23. KABAB KOOBIDEH

Ülke: İran
Puan: 4.2

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye’den giren o lezzetler...

24. PLJESKAVICA

Ülke: Sırbistan
Puan: 4.2