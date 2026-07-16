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TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye'den giren o lezzetler...
TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Kıymalı Yemeğini Açıkladı! Listeye Türkiye'den giren o lezzetler...
TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 kıymalı yemeğini seçti. Geleneksel kebaplarımızdan anne köftelerimize, nefis dolmalarımızdan sokak lezzetlerimize kadar Türkiye'nin damga vurduğu bu dev listede tam 16 yemeğimiz yer alıyor. İşte Bosna'nın meşhur köftelerinden İtalya'nın soslu tabaklarına kadar uzanan o nefis listenin tüm detayları ve Türkiye'nin gurur tablosu...
Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 12:13