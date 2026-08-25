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TasteAtlas dünyanın en iyi konserve sebzelerini seçti: İşte listede Türkiye'nin lezzeti ve derecesi!
TasteAtlas dünyanın en iyi konserve sebzelerini seçti: İşte listede Türkiye'nin lezzeti ve derecesi!
Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi konserve sebzelerini sıraladı. Küresel lezzetlerin kıyasıya yarıştığı listede zirveye yerleşen ülke şaşkınlık yaratırken, geleneksel mutfağımızın vazgeçilmezinin sıralamadaki yeri dikkat çekti. İşte dünyanın en iyi konserve sebzeleri ve Türkiye'nin listedeki derecesi…
Giriş Tarihi: 25.08.2026 16:21
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 16:26