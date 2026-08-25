TasteAtlas dünyanın en iyi konserve sebzelerini seçti: İşte listede Türkiye’nin lezzeti ve derecesi!

5. TSUKEMONO

Geleneksel Japon sofralarının (washoku) ve çay seremonilerinin ayrılmaz bir parçası olan Tsukemono, Japon dilinde genel olarak "turşulanmış şeyler" anlamına geliyor. Daikon turpu, patlıcan, salatalık, havuç ve zencefil gibi pek çok sebzenin tuz, pirinç kepeği veya soya sosuyla fermente edilmesiyle yapılan bu renkli turşular, yemeklerin yanında damak tazeleyici hafif bir garnitür olarak tüketiliyor.