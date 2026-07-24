Trend Galeri Trend Yaşam TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından en lezzetli lapa yemeklerini oylayarak sıraladı. Asya mutfağının tavuklu pirinç lapalarından Doğu Avrupa'nın mısır unlu özel tariflerine kadar onlarca lezzetin yarıştığı listede Türkiye rüzgarı da esti. Karadeniz'in bereketli topraklarından süzülen, kavrulmuş tahıl ve tereyağının eşsiz uyumuyla bilinen o asırlık Türk lezzeti, dünyanın en iyileri arasına adını yazdırdı. İşte lezzet haritasının tüm detayları...

Giriş Tarihi: 24.07.2026 19:09 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 19:18
TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, mutfaklarının en doyurucu ve geleneksel kategorilerinden biri olan "Dünyanın En İyi Lapa Yemekleri" istesini güncelledi. Dünya lezzet haritasını çıkaran listede, Türkiye'den de Karadeniz kültürünün en köklü ve şifalı lezzetlerinden biri ön plana çıktı.

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

30. MĂMĂLİGĂ CU LAPTE

Ülke: Romanya

Puan: 3.5

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

29. SCOTTİSH PORRİDGE

Ülke: İskoçya

Puan: 3.5

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

28. MĂMĂLİGĂ

Ülke: Romanya

Puan: 3.5

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

27. KAČAMAK

Ülke: Kuzey Makedonya

Puan: 3.6

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

26. MANNAPUURO

Ülke: Finlandiya

Puan: 3.6

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

25. CHOK (THAİ CONGEE)

Ülke: Tayland

Puan: 3.6

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

24. POLENTA

Ülke: İtalya

Puan: 3.6

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

23. GRİĶİ

Ülke: Letonya

Puan: 3.6

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

22. KAVUT

Ülke: Türkiye

Puan: 3.6

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

21. BUBUR KETAN HİTAM

Ülke: Endonezya

Puan: 3.6

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

20. CHÈ BA MÀU

Ülke: Vietnam

Puan: 3.7

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

19. CHÁO LÒNG

Ülke: Vietnam

Puan: 3.7

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

18. GHOMİ

Ülke: Gürcistan

Puan: 3.7

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

17. HAREESH

Ülke: Suudi Arabistan

Puan: 3.7

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

16. HARİSSA

Ülke: Ermenistan

Puan: 3.7

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

15. KAMA

Ülke: Estonya

Puan: 3.7

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

14. POLENTA CONCİA

Ülke: İtalya

Puan: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

13. CHAMPORADO

Ülke: Filipinler

Puan: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

12. LUGAW

Ülke: Filipinler

Puan: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

11. POLENTA TARAGNA

Ülke: İtalya
Puan: 3.9
TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

10. PİRÃO

Ülke: Brezilya

Puan: 3.9

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

9. MĂMĂLİGUȚĂ CU BRÂNZĂ Șİ SMÂNTÂNĂ

Ülke: Romanya

Puan: 4.0

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

8. BİSSARA

Ülke: Mısır

Puan: 4.0

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

7. SHRİMP AND GRİTS

Ülke: ABD

Puan: 4.0