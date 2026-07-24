TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, mutfaklarının en doyurucu ve geleneksel kategorilerinden biri olan "Dünyanın En İyi Lapa Yemekleri" istesini güncelledi. Dünya lezzet haritasını çıkaran listede, Türkiye'den de Karadeniz kültürünün en köklü ve şifalı lezzetlerinden biri ön plana çıktı.