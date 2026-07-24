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TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!
TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini açıkladı: Türkiye’den o asırlık lezzet listeye girdi!
TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından en lezzetli lapa yemeklerini oylayarak sıraladı. Asya mutfağının tavuklu pirinç lapalarından Doğu Avrupa'nın mısır unlu özel tariflerine kadar onlarca lezzetin yarıştığı listede Türkiye rüzgarı da esti. Karadeniz'in bereketli topraklarından süzülen, kavrulmuş tahıl ve tereyağının eşsiz uyumuyla bilinen o asırlık Türk lezzeti, dünyanın en iyileri arasına adını yazdırdı. İşte lezzet haritasının tüm detayları...
Giriş Tarihi: 24.07.2026 19:09
Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 19:18