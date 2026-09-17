Trend
Galeri
Trend Yaşam
TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!
TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!
Uluslararası gastronomi rehberi TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Lapa Yemekleri" listesini güncelleyerek küresel ölçekte en çok beğenilen ve doyurucu lezzetleri sıraladı. Asya mutfağının tavuklu pirinç lapalarından Doğu Avrupa'nın mısır unlu özel tariflerine kadar onlarca lezzetin yarıştığı listede Türkiye rüzgarı esti. Listede, Karadeniz kültürünün en köklü ve şifalı lezzetlerinden biri ön plana çıktı.
Giriş Tarihi: 17.09.2026 23:08
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 23:14