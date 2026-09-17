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TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

Uluslararası gastronomi rehberi TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Lapa Yemekleri" listesini güncelleyerek küresel ölçekte en çok beğenilen ve doyurucu lezzetleri sıraladı. Asya mutfağının tavuklu pirinç lapalarından Doğu Avrupa'nın mısır unlu özel tariflerine kadar onlarca lezzetin yarıştığı listede Türkiye rüzgarı esti. Listede, Karadeniz kültürünün en köklü ve şifalı lezzetlerinden biri ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 17.09.2026 23:08 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 23:14
TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından en lezzetli lapa yemeklerini oylayarak sıraladı. Asya mutfağının tavuklu pirinç lapalarından Doğu Avrupa'nın mısır unlu özel tariflerine kadar onlarca lezzetin yarıştığı listede Türkiye rüzgarı da esti. Karadeniz'in bereketli topraklarından süzülen, kavrulmuş tahıl ve tereyağının eşsiz uyumuyla bilinen o asırlık Türk lezzeti, dünyanın en iyileri arasına adını yazdırdı.

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

30. MĂMĂLİGĂ CU LAPTE

Ülke: Romanya

Puan: 3.5

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

29. SCOTTİSH PORRİDGE

Ülke: İskoçya

Puan: 3.5

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TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

28. MĂMĂLİGĂ

Ülke: Romanya

Puan: 3.5

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

27. KAČAMAK

Ülke: Kuzey Makedonya

Puan: 3.6

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

26. MANNAPUURO

Ülke: Finlandiya

Puan: 3.6

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

25. CHOK (THAİ CONGEE)

Ülke: Tayland

Puan: 3.6

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

24. POLENTA

Ülke: İtalya

Puan: 3.6

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

23. GRİĶİ

Ülke: Letonya

Puan: 3.6

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

22. KAVUT

Ülke: Türkiye

Puan: 3.6

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

21. BUBUR KETAN HİTAM

Ülke: Endonezya

Puan: 3.6

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

20. CHÈ BA MÀU

Ülke: Vietnam

Puan: 3.7

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

19. CHÁO LÒNG

Ülke: Vietnam

Puan: 3.7

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

18. GHOMİ

Ülke: Gürcistan

Puan: 3.7

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

17. HAREESH

Ülke: Suudi Arabistan

Puan: 3.7

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

16. HARİSSA

Ülke: Ermenistan

Puan: 3.7

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

15. KAMA

Ülke: Estonya

Puan: 3.7

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

14. POLENTA CONCİA

Ülke: İtalya

Puan: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

13. CHAMPORADO

Ülke: Filipinler

Puan: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

12. LUGAW

Ülke: Filipinler

Puan: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

11. POLENTA TARAGNA

Ülke: İtalya
Puan: 3.9
TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

10. PİRÃO

Ülke: Brezilya

Puan: 3.9

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

9. MĂMĂLİGUȚĂ CU BRÂNZĂ Șİ SMÂNTÂNĂ

Ülke: Romanya

Puan: 4.0

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

8. BİSSARA

Ülke: Mısır

Puan: 4.0

TasteAtlas dünyanın en iyi lapa yemeklerini seçti: Türkiye’den o asırlık lezzet listede!

7. SHRİMP AND GRİTS

Ülke: ABD

Puan: 4.0