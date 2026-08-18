Trend Galeri Trend Yaşam TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

Uluslararası lezzet eleştirmenlerinin oylarıyla şekillenen TasteAtlas sıralamaları, dünya mutfaklarının haritasını çıkarmaya devam ediyor. Dünya genelinde yüzlerce geleneksel tarifin yarıştığı listede, peynirli aromalarıyla damak çatlatan lezzetler açıklandı. Türk mutfağı peynir temalı yemekleriyle öne çıktı.

Giriş Tarihi: 18.08.2026 00:13 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 00:17
TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

Dünyanın en bilinen gastronomik rehberlerinden biri olan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Peynirli Yemekleri" listesini güncelledi. Küresel gastronomi dünyasında büyük heyecan yaratan listede, Türkiye'nin zengin mutfak kültürü damgasını vurdu.

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

20. KUNĀFAH

Ülke: Mısır

Puanı: 4.3

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

19. KHACHAPURİ

Ülke: Gürcistan

Puanı: 4.3

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

18. CHOCLO CON QUESO

Ülke: Peru

Puanı: 4.3

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

17. PAÇANGA BÖREĞİ

Ülke: Türkiye

Puanı: 4.3

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

16. SHAHİ PANEER

Ülke Adı: Hindistan

Puanı: 4.3

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

15. PÃO DE QUEİJO

Ülke: Brezilya

Puanı: 4.4

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

14. KASNOCKEN

Ülke: Avusturya

Puanı: 4.4

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

13. PİEROGİ

Ülke: Polonya

Puanı: 4.4

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

12. SİRNİCA (PİTA SA SİROM)

Ülke: Bosna-Hersek

Puanı: 4.4

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

11. PROVOLETA

Ülke Adı: Arjantin

Puanı: 4.4

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

10. BOUGATSA

Ülke: Yunanistan

Puanı: 4.4

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

9. VARENYKY

Ülke: Ukrayna

Puanı: 4.4

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

8. AJARULİ KHACHAPURİ

Ülke: Gürcistan

Puanı: 4.4

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

7. KÄSEKNÖDEL

Ülke: Avusturya

Puanı: 4.4

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

6. ALMOJÁBANA

Ülke: Kolombiya

Puanı: 4.4

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

5. SAGANAKİ

Ülke: Yunanistan

Puanı: 4.4

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

4. ANTAKYA KÜNEFESİ

Ülke: Türkiye

Puanı: 4.5

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

3. PAN DE BONO

Ülke: Kolombiya

Puanı: 4.5

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

2. QUESABİRRİA (BİRRİA TACOS)

Ülke: Meksika

Puanı: 4.5

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

1. CONCHİTAS A LA PARMESANA

Ülke: Peru

Puanı: 4.6

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

79. BÖREK

Kökleri Osmanlı ve Bizans dönemine kadar uzanan, el açması yufka ve peynirli harcıyla hazırlanan geleneksel Türk böreği 4.2 puanla listedeki yerini aldı.

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

80. KOL BÖREĞİ

Kıvrımlı uzun yapısıyla "kol" şeklini alan, çıtır milföy ve peynir dolgulu ikonik lezzet Kol Böreği 4.2 puanla dünya devleri arasında 80. sıraya adını yazdırdı.

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye’den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!

98. KUYMAK / MIHLAMA

Karadeniz'in mısır unu, tereyağı ve özel uzayan Trabzon/kaşar peynirlerinin muazzam uyumuyla hazırlanan efsanevi kahvaltılığı Kuymak (Mıhlama), 4.1 puan alarak listenin en özel lezzetlerinden biri oldu.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör