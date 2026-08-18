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TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!
TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den 5 tescilli lezzet listeye damga vurdu!
Uluslararası lezzet eleştirmenlerinin oylarıyla şekillenen TasteAtlas sıralamaları, dünya mutfaklarının haritasını çıkarmaya devam ediyor. Dünya genelinde yüzlerce geleneksel tarifin yarıştığı listede, peynirli aromalarıyla damak çatlatan lezzetler açıklandı. Türk mutfağı peynir temalı yemekleriyle öne çıktı.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 00:13
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 00:17