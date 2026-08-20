TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

Geleneksel yemekleri ve yerel içecekleri derecelendirerek uluslararası pazar haritaları sunan TasteAtlas, son yayınladığı "Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri" listesiyle lezzet tutkunlarını bir kez daha bir araya getirdi. Türk mutfağının milli içeceğinin listedeki sırası ve puanı ise dikkat çekti.