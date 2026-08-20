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TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri" listesini açıklayarak küresel ölçekte en çok beğenilen süt ve yoğurt bazlı lezzetleri sıraladı. Türk mutfağının ve sofra kültürünün vazgeçilmez milli lezzeti ayranın da yer aldığı listede zirvenin sahibi şaşırttı. İşte dünyanın en iyi 20 sütlü içeceği...

Giriş Tarihi: 20.08.2026 01:55 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 01:58
TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

Geleneksel yemekleri ve yerel içecekleri derecelendirerek uluslararası pazar haritaları sunan TasteAtlas, son yayınladığı "Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri" listesiyle lezzet tutkunlarını bir kez daha bir araya getirdi. Türk mutfağının milli içeceğinin listedeki sırası ve puanı ise dikkat çekti.

TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

20. TAHN (ERMENİSTAN)

Puanı: 3.1

TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

19. COFFEE MİLK (ABD)

Puanı: 3.1

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TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

18. ŽİNČİCA (SLOVAKYA)

Puanı: 3.2

TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

17. MİLKİS (GÜNEY KORE)

Puanı: 3.6

TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

16. LECHE MERENGADA (İSPANYA)

Puanı: 3.7

TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

15. NAMKEEN LASSİ / TUZLU LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 3.7

TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

14. AVENA COLOMBİANA (KOLOMBİYA)

Puanı: 3.7

TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

13. AYRAN (TÜRKİYE)

Puanı: 3.8

TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

12. PUCKO (İSVEÇ)

Puanı: 3.8

TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

11. SODA GEMBİRA (ENDONEZYA)

Puanı: 3.9

TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

10. BANDUNG (MALEZYA)

Puanı: 3.9

TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

9. COCİO (DANİMARKA)

Puanı: 3.9

TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

8. RYAZHENKA (UKRAYNA)

Puanı: 4.1

TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

7. LİCUADO (MEKSİKA)

Puanı: 4.1

TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

6. LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 4.1

TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

5. CHOCOLATE CALİENTE (İSPANYA)

Puanı: 4.2

TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

4. LECHE CON PLÁTANO (ŞİLİ)

Puanı: 4.2

TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

3. CHOLADO (KOLOMBİYA)

Puanı: 4.2

TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

2. MEETHİ LASSİ / TATLI LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 4.4

TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

1. MANGO LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 4.4

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör