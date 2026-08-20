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TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?
TasteAtlas Dünyanın En İyi Sütlü İçeceklerini Seçti: Türk Mutfağının Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada Yer Aldı?
Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri" listesini açıklayarak küresel ölçekte en çok beğenilen süt ve yoğurt bazlı lezzetleri sıraladı. Türk mutfağının ve sofra kültürünün vazgeçilmez milli lezzeti ayranın da yer aldığı listede zirvenin sahibi şaşırttı. İşte dünyanın en iyi 20 sütlü içeceği...
Giriş Tarihi: 20.08.2026 01:55
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 01:58