TasteAtlas dünyanın en iyi yemek şehirlerini ilan etti: Listede Türkiye’den o yerler de var!

14 - KYOTO (JAPONYA)

Japonya'nın eski başkenti Kyoto; sadece bir yemek değil, adeta görsel bir sanat sunan çok aşamalı geleneksel akşam yemeği "Kaiseki" kültürünün doğduğu yerdir. Mevsimsel malzemelerin en taze halleriyle, doğaya saygı duyularak ve adeta bir tablo gibi tabaklandığı bu mutfak; farklı bir lezzet deneyimi sunar.