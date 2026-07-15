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TasteAtlas dünyanın en iyi yemek şehirlerini ilan etti: Listede Türkiye'den o yerler de var!
TasteAtlas dünyanın en iyi yemek şehirlerini ilan etti: Listede Türkiye'den o yerler de var!
Dünyanın prestijli lezzet rehberlerinden olan TasteAtlas, yeryüzünün en iyi yemek şehirlerini açıkladı. İtalya'nın mutfak dominasyonunu ilan ederek ilk 4 sırayı tek başına kapattığı listenin 1 numarasında sürpriz bir Akdeniz şehri yer alıyor. Türkiye'den gastronomi başkentlerimizin rakiplerini geride bırakarak listeye damga vurduğu bu sıralamada, hangi şehir kaçıncı oldu? İşte dünyanın en lezzetli 30 şehri ve Türkiye'nin gurur tablosu...
Giriş Tarihi: 15.07.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 10:35