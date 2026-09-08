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TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas "Dünyanın En İyi Zeytinli Yemekleri" listesini yayınladı. Uluslararası yemek eleştirmenleri ve lezzet tutkunlarının oylarıyla belirlenen dev listede Şili'den İtalya'ya, Fransa'dan İran'a kadar pek çok ülke mutfağı kıyasıya yarıştı. Zengin gastronomi kültürüyle öne çıkan Türk mutfağı da listeye 3 farklı lezzetiyle damga vurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.09.2026 17:10 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 17:14
TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...
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Akdeniz ve Orta Doğu mutfaklarının vazgeçilmez şifa kaynağı, sofraların baş tacı olan zeytin, bu kez dünya gastronomi platformu TasteAtlas'ın merceği altına girdi. Kullanıcı değerlendirmeleri ve uluslararası gurmelerin puanlamalarıyla şekillenen "Dünyanın En İyi Zeytinli Yemekleri" seçkisinde; zeytinin ana malzeme veya aromatik bir eşlikçi olarak kullanıldığı en ikonik tarifler bir araya getirildi.

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

25. CUSCUZ PAULİSTA

Ülke: Brezilya

Puanı: 2.7

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

24. BOLES DE PİCOLAT

Ülke: İspanya

Puanı: 2.8

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

23. OLİVE BURGER

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri

Puanı: 2.9

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

22. BEYİN SALATASI

Ülke: Türkiye

Puanı: 3.0

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

21. ZİVA

Ülke: İsrail

Puanı: 3.2

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

20. ZEYTİN SALATASI

Ülke: Türkiye

Puanı: 3.3

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

19. MÂNCARE DE PRAZ

Ülke: Romanya

Puanı: 3.3

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

18. ROLLMOPS

Ülke: Almanya

Puanı: 3.4

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

17. CONİGLİO ALLA LİGURE

Ülke: İtalya

Puanı: 3.6

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

16. PESCE SPADA ALLA SİCİLİANA

Ülke: İtalya

Puanı: 3.7

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

15. PİNCHOS GİLDA

Ülke: İspanya

Puanı: 3.7

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

14. ZEYTİN PİYAZI

Ülke: Türkiye

Puanı: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

13. OLİVE ASCOLANE

Ülke: İtalya

Puanı: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

12. TAPENADE

Ülke: Fransa

Puanı: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

11. SALATĂ ORİENTALĂ

Ülke: Romanya

Puanı: 3.8

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

10. LİMBĂ CU MĂSLİNE

Ülke: Romanya

Puanı: 3.9

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

9. ELİOPSOMO

Ülke: Yunanistan

Puanı: 3.9

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

8. CANAPÉS À LA TAPENADE

Ülke: Fransa

Puanı: 3.9

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

7. SALATĂ DE İCRE

Ülke: Romanya

Puanı: 3.9

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

6. PULPO AL OLİVO

Ülke: Peru

Puanı: 4.0

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

5. SUGO ALLA PUTTANESCA

Ülke: İtalya

Puanı: 4.0

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

4. TAJİNE ZİTOUNE

Ülke: Cezayir

Puanı: 4.1

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

3. EMPANADAS CHİLENAS

Ülke: Şili

Puanı: 4.2

TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

2. ZEYTOON PARVARDEH

Ülke: İran

Puanı: 4.2