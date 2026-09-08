Trend
Galeri
Trend Yaşam
TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...
TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas "Dünyanın En İyi Zeytinli Yemekleri" listesini yayınladı. Uluslararası yemek eleştirmenleri ve lezzet tutkunlarının oylarıyla belirlenen dev listede Şili'den İtalya'ya, Fransa'dan İran'a kadar pek çok ülke mutfağı kıyasıya yarıştı. Zengin gastronomi kültürüyle öne çıkan Türk mutfağı da listeye 3 farklı lezzetiyle damga vurdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.09.2026 17:10
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 17:14