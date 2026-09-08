TasteAtlas dünyanın en iyi zeytinli yemeklerini açıkladı! İşte listedeki Türk lezzetleri...

Akdeniz ve Orta Doğu mutfaklarının vazgeçilmez şifa kaynağı, sofraların baş tacı olan zeytin, bu kez dünya gastronomi platformu TasteAtlas'ın merceği altına girdi. Kullanıcı değerlendirmeleri ve uluslararası gurmelerin puanlamalarıyla şekillenen "Dünyanın En İyi Zeytinli Yemekleri" seçkisinde; zeytinin ana malzeme veya aromatik bir eşlikçi olarak kullanıldığı en ikonik tarifler bir araya getirildi.