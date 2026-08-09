TasteAtlas en iyi Türk ekmeklerini açıkladı! Zirvedeki lezzet şaşırttı...

4. RAMAZAN PİDESİ

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Üzerindeki tırnak motifleri, çörek otu ve susam kokusuyla Ramazan ayının simgesi olan bu mayalı ekmek, günümüzde her dönem aranan ve döner/tombik sandviçlerin ana yapısını oluşturan özel bir lezzet olarak tescillendi.