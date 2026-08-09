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TasteAtlas en iyi Türk ekmeklerini açıkladı! Zirvedeki lezzet şaşırttı...

Zengin mutfak kültürüyle dünya gastronomisine yön veren Türkiye, bu kez fırıncılık ve hamur işi mirasıyla uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı. Dünyanın dört bir yanından geleneksel lezzetleri ve restoranları derecelendiren TasteAtlas platformu, Türkiye'nin en popüler ve lezzetli 10 ekmeğini sıraladı. İşte gastronomi dünyasını büyüleyen o yerel lezzetlerimiz...

Giriş Tarihi: 09.08.2026 15:04 Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 15:11
TasteAtlas en iyi Türk ekmeklerini açıkladı! Zirvedeki lezzet şaşırttı...

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, Türkiye'nin tescilli ve geleneksel lezzetlerini kapsayan "En İyi Türk Ekmekleri" listesini yayınladı. Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezlerinden oluşan zengin listede zirveye oturan lezzet şaşkınlık yarattı.

TasteAtlas en iyi Türk ekmeklerini açıkladı! Zirvedeki lezzet şaşırttı...

10. MISIR EKMEĞİ

Puan: 3.4

Karadeniz bölgesinin simgesi olan Mısır Ekmeği; mayasız sert dokusu, hamsili ve otlu çeşitleriyle listeyi tamamlıyor. Bölgede özellikle yoğurda doğranarak veya taze tereyağı ile tüketilen asırlık bir gelenek.

TasteAtlas en iyi Türk ekmeklerini açıkladı! Zirvedeki lezzet şaşırttı...

9. CANTIK PİDESİ

Puan: 3.8

Bursa mutfağının kilit lezzetlerinden biri olan Cantık; tombul hamuru, ortasındaki lezzetli kıymalı veya harçlı dolgusu ve altın sarısı kızarmış kenarlarıyla bir pideden fazlasını sunuyor.

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TasteAtlas en iyi Türk ekmeklerini açıkladı! Zirvedeki lezzet şaşırttı...

8. TERME PİDESİ

Puan: 3.9

Samsun'un Terme ilçesinden çıkan bu pide, üstü açık yapısı ve bol malzemesiyle fark yaratıyor. Kuşbaşı, kıyma, kaşar, çörek otu ve pastırma gibi zengin iç harçlarıyla Karadeniz pide kültürünün en önemli temsilcilerinden biri.

TasteAtlas en iyi Türk ekmeklerini açıkladı! Zirvedeki lezzet şaşırttı...

7. BAZLAMA

Puan: 3.9)

Anadolu'nun en eski ekmeklerinden biri olan bazlama; yoğurt ve maya ile hazırlanan yumuşacık hamurunun odun ateşinde sac üzerinde pişirilmesiyle biliniyor. Tereyağı sürülerek sıcak tüketilen bu lezzet 7. sırada yer aldı.

TasteAtlas en iyi Türk ekmeklerini açıkladı! Zirvedeki lezzet şaşırttı...

6. ÇARŞAMBA PİDESİ

Puan: 4.1

Samsun'un Çarşamba ilçesine özgü bu pide; Bafra pidesinin aksine yumuşak dokusu, kıymalı-soğanlı çiğ harcı ve fırından çıktıktan sonra üzerine sürülen bol tereyağı ile listede kendine özel bir yer edindi.

TasteAtlas en iyi Türk ekmeklerini açıkladı! Zirvedeki lezzet şaşırttı...

5. YUFKA

Puan: 4.1

UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras" listesine dahil edilen yufka, kağıt inceliğindeki dokusuyla böreklerin ve baklavaların temeli. Türk hamur işi kültürünün en önemli taşıyıcılarından biri olarak listede üst sıralarda.

TasteAtlas en iyi Türk ekmeklerini açıkladı! Zirvedeki lezzet şaşırttı...

4. RAMAZAN PİDESİ

Puan: 4.1

Üzerindeki tırnak motifleri, çörek otu ve susam kokusuyla Ramazan ayının simgesi olan bu mayalı ekmek, günümüzde her dönem aranan ve döner/tombik sandviçlerin ana yapısını oluşturan özel bir lezzet olarak tescillendi.

TasteAtlas en iyi Türk ekmeklerini açıkladı! Zirvedeki lezzet şaşırttı...

3. LAVAŞ

Puan: 4.1

Kafkasya ve Doğu Anadolu coğrafyasının ortak mirası olan lavaş, tandırlarda ve saçta pişirilen incecik yapısıyla listede üst sıralara tırmandı. Kurutularak saklanabilmesi ve ıslatılarak tüketilmesiyle Türk mutfağındaki dürümlerin vazgeçilmez tabanı kabul ediliyor.

TasteAtlas en iyi Türk ekmeklerini açıkladı! Zirvedeki lezzet şaşırttı...

2. PİTA / PİDE EKMEĞİ

Puan: 4.2

Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan bu antik ekmek türü, Türkiye'nin en sevilen unlu mamullerinden biri olarak 2. sırada yer aldı. Yüksek ısıda fırınlanarak kabaran yapısı, sandviç ve yemek yanında tüketimiyle dünya çapında kabul gördü.

TasteAtlas en iyi Türk ekmeklerini açıkladı! Zirvedeki lezzet şaşırttı...

1. GÖZLEME

Puan: 4.2

Yufkasının kurumaması için hamuruna yoğurt ve zeytinyağı katılan, sac üzerinde pişirilen bu asırlık lezzet listenin zirvesine oturdu. Peynirli, kıymalı, patatesli ve otlu çeşitleriyle Türk kahvaltısının ve sokak lezzetlerinin bir numaralı simgesi seçildi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör