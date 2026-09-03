TasteAtlas ilk 20'yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!
Gastronomi dünyasının önde gelen rehberlerinden TasteAtlas, küresel ölçekte damak çatlatan en lezzetli "Ballı Yiyecekler" listesini yayınladı. Kanada'dan Güney Kore'ye, Rusya'dan Yunanistan'a kadar dünya mutfaklarının tatlı ve tuzlu en popüler ballı tariflerinin yarıştığı listede Türkiye damgasını vurdu. İşte dünyanın en iyi 20 ballı lezzeti ve Türk mutfağının gururlandıran birinciliği...
Giriş Tarihi: 03.09.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 15:52