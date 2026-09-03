Trend Galeri Trend Yaşam TasteAtlas ilk 20'yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

TasteAtlas ilk 20'yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

Gastronomi dünyasının önde gelen rehberlerinden TasteAtlas, küresel ölçekte damak çatlatan en lezzetli "Ballı Yiyecekler" listesini yayınladı. Kanada'dan Güney Kore'ye, Rusya'dan Yunanistan'a kadar dünya mutfaklarının tatlı ve tuzlu en popüler ballı tariflerinin yarıştığı listede Türkiye damgasını vurdu. İşte dünyanın en iyi 20 ballı lezzeti ve Türk mutfağının gururlandıran birinciliği...

Giriş Tarihi: 03.09.2026 15:46 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 15:52
TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

Doğanın en şifalı ve lezzetli doğal tatlandırıcısı olan bal, farklı kültürlerin mutfağında kimi zaman çıtır bir pastaya, kimi zaman ferahlatıcı bir sosa, kimi zaman ise ağır ateşte pişen özel bir et yemeğine dönüşüyor. Mutfak kültürlerini mercek altına alan dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, bu kez balla tatlandırılan en efsanevi 20 lezzeti listesini açıkladı.

TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

20. HONEY DİLL (KANADA)

Puan: 3.8

Bal, mayonez ve kurutulmuş dereotunun karıştırılmasıyla tesadüfen keşfedilen ünlü bir sos türüdür. Winnipeg şehrinin vazgeçilmezi olan bu sos, özellikle panelenmiş tavuk şeritleri ve tatlı patates kızartmasının yanında tüketilir.

TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

19. MÉZES KRÉMES (MACARİSTAN)

Puan: 3.8

İncecik ballı kek katmanlarının arasına irmik kreması ve kayısı reçeli sürülerek yapılan geleneksel bir Macar pastasıdır. Hazırlandıktan sonra yumuşaması için buzdolabında bir gece bekletilerek servis edilir.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

18. CASTAGNOLE (İTALYA)

Puan: 3.8

İtalyan karnaval kültürünün simgesi olan kestane büyüklüğündeki tatlı hamur toplarıdır. Kızartıldıktan veya fırınlandıktan sonra üzerine bal gezdirilerek ya da pudra şekerine bulanarak sıcak servis edilir.

TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

17. HONEY GARLİC SAUCE (KANADA)

Puan: 3.9

Kanada mutfağının en sevilen tatlı-ekşi soslarından biridir. Bal, esmer şeker, soya sosu, sarımsak ve zencefilin pişirilmesiyle elde edilir. Özellikle tavuk kanatları, barbekü kaburga ve köftelerin yanında dip sos olarak kullanılır.

TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

16. MEL İ MATÓ (İSPANYA)

Puan: 3.9

Katalan mutfağının en taze tatlılarından biridir. Taze keçi veya koyun peyniri olan Mató'nun üzerine bol miktarda süzme bal dökülmesiyle yapılır. İsteğe göre üzerine ceviz ve kuru meyveler eklenerek sunulur.

TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

15. MAKROUDH (KUZEY AFRİKA)

Puan: 3.9

İrmik hamurunun içerisine hurma veya badem dolgusu konularak hazırlanan baklava formunda bir tatlıdır. Kızartıldıktan veya fırınlandıktan sonra limon veya portakal çiçeği aromalı ballı şerbetle tatlandırılır.

TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

14. BİENENSTİCH (ALMANYA)

Puan: 4.0

İki maya hamuru katmanı arasında krema dolgusu bulunan klasik bir Alman kekidir. Üzerine bal, krem şanti ve file bademden oluşan karamelize bir katman sürülür. Isırıldığında kıtır bal kaplamasıyla öne çıkan ikonik bir tatlıdır.

TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

13. ANDONG JJİMDAK (GÜNEY KORE)

Puan: 4.0

Tavuk etinin bal, soya sosu, tatlı patates eriştesi, sarımsak ve sebzelerle birlikte tatlı-acı bir sosta pişirilmesiyle oluşan Güney Kore yemeğidir. Andong şehrinin simgesi haline gelen bu yemek, genellikle pilav eşliğinde tüketilir.

TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

12. BERENJENAS CON MİEL (İSPANYA)

Puan: 4.0

Dilimlenmiş patlıcanların una bulanıp kızartılması ve üzerine bal veya şeker kamışı pekmezi gezdirilmesiyle yapılan Endülüs lezzetidir. Tatlı ve tuzlu aromasının birleşimiyle tapas olarak veya soğuk çorbaların yanında garnitür olarak servis edilir.

TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

11. SHARLOTKA (RUSYA)

Puan: 4.0

Rus mutfağının yapımı en kolay ve en popüler elmalı kekidir. Yumurta, şeker, un ve elma dilimleriyle hazırlanan kektir; lezzetini artırmak için hamuruna bal veya tarçın eklenir. Düşük kalorili olması sebebiyle hafif bir tatlı olarak sıkça tercih edilir.

TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

10. PİERNİK (POLONYA)

Puan: 4.0

Polonya usulü ballı ve baharatlı bir kek olan Piernik; un, bal, tarçın, karanfil ve zencefil gibi yoğun baharatlarla yapılır. Hamuru olgunlaşması için önceden hazırlanan bu kek, özellikle Noel dönemlerinde plum (erik) reçeli katmanlarıyla servis edilir.

TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

9. MROUZİA (FAS)

Puan: 4.0

Fas mutfağının en sevilen tatlı-tuzlu tajin yemeklerinden biridir. Kuzu eti, bal, badem, kuru üzüm ve özel baharatların ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanır. Geleneksel olarak Kurban Bayramı ve özel kutlama yemeklerinde susamla süslenerek sunulur.

TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

8. GALBİJJİM (GÜNEY KORE)

Puan: 4.0

Dana kaburganın bal, mirin, soya sosu, sarımsak, zencefil ve rendelenmiş elma/armut ile hazırlanan lezzetli bir sosta kısık ateşte pişirilmesiyle elde edilir. Özel bayramlarda ve kutlama sofralarında turp, kestane ve mantar eşliğinde sunulur.

TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

7. TAMİNA (CEZAYİR)

Puan: 4.1

Kavrulmuş irmik, tereyağı ve balın karıştırılmasıyla hazırlanan antik bir Cezayir tatlısıdır. Üzeri tarçın veya şekerli bademlerle süslenen Tamina, geleneksel olarak yeni bir bebeğin doğumu kutlanırken küçük tabaklarda paylaşarak tüketilir.

TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

6. MELOPİTA (YUNANİSTAN)

Puan: 4.1

Sifnos adasıyla özdeşleşen bu hafif bal turtası; taze keçi veya koyun peyniri, yumurta ve balın çırpılıp fırınlanmasıyla yapılır. Kenarsız bir kek şeklinde pişirilen Melopita, üzerine tarçın ve ekstra bal gezdirilerek servis edilir.

TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

5. BULGOGİ (GÜNEY KORE)

Puan: 4.2

İnce dilimlenmiş etlerin yüksek ateşte ızgarada pişirilmesiyle yapılan Kore usulü barbekü yemeğidir. Etin marine sosunda bal, susam, soya sosu, sarımsak ve taze soğan kullanılır. Kore mutfağının en sevilen tatlı-tuzlu ana yemeklerinden biridir.

TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

4. YİAOURTİ ME MELİ (YUNANİSTAN)

Puan: 4.3

Koyulaştırılmış Yunan yoğurdunun üzerine bol miktarda bal gezdirilip ceviz eklenmesiyle hazırlanan oldukça pratik bir lezzettir. Geleneksel kekik balı ve kavrulmuş cevizle sunulan bu ikram, ülkede hafif bir kahvaltı veya ferahlatıcı bir tatlı olarak tüketilir.

TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

3. MEDOVİK (RUSYA)

Puan: 4.3

Rus mutfağının en popüler katmanlı pastası olan Medovik, bal aromalı bisküvi kıvamındaki kek katlarının ince krema katmanlarıyla kaplanmasıyla hazırlanır. Genellikle çekilmiş cevizle süslenen bu tarihi pasta, özel günlerin vazgeçilmez tatlıları arasında yer alır.

TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

2. KATMER (TÜRKİYE)

Puan: 4.3

Türkiye'nin gastronomi başkenti Gaziantep'in tescilli lezzeti olan katmer, antep fıstığı ve manda kaymağının incecik çıtır yufkayla buluşmasıyla yapılır.

TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

1. BAL KAYMAK (TÜRKİYE)

Puan: 4.4

Türk kahvaltılarının başrol oyuncusu olan bal kaymak, manda sütünden elde edilen geleneksel kaymağın süzme balla cömertçe buluşturulmasıyla hazırlanır. Taze ekmek ve çay eşliğinde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan bu lezzet, zaman zaman cevizle süslenerek tatlı olarak da servis edilir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör