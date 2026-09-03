TasteAtlas ilk 20’yi duyurdu: Milli lezzetimiz Bal Kaymak dünya birincisi oldu!

Doğanın en şifalı ve lezzetli doğal tatlandırıcısı olan bal, farklı kültürlerin mutfağında kimi zaman çıtır bir pastaya, kimi zaman ferahlatıcı bir sosa, kimi zaman ise ağır ateşte pişen özel bir et yemeğine dönüşüyor. Mutfak kültürlerini mercek altına alan dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, bu kez balla tatlandırılan en efsanevi 20 lezzeti listesini açıkladı.