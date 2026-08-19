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TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!

Dünyaca ünlü seyahat ve lezzet rehberi TasteAtlas, Anadolu sofralarının vazgeçilmezi olan Türk mutfağının en iyi 16 çorbasını açıkladı. Uluslararası gurmeler tarafından puanlanan dev listede Mercimek, Kelle Paça ve Domates çorbası üst sıraları zorlarken, birincilik tahtına oturan lezzet herkesi şaşırttı. İşte damak çatlatan o listenin tüm detayları ve Türkiye'nin en iyi 1 numaralı çorbası…

Giriş Tarihi: 19.08.2026 01:35 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 02:40
TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!

Köklü geçmişi, zengin malzeme çeşitliliği ve şifa kaynağı reçeteleriyle bilinen Türk mutfağı, uluslararası gastronomi dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü lezzet rehberi TasteAtlas, bu kez Anadolu'nun asırlık çorba kültürünü mercek altına aldı. Gastronomi uzmanları ve lezzet tutkunlarının oylarıyla şekillenen listede Türkiye'nin dört bir yanından 16 yöresel çorba yarıştı.

TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!

16. MAHLUTA

Puan: 2.9

TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!

15. TOYGA

Puan: 3.1

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TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!

14. KARALAHANA ÇORBASI

Puan: 3.2

TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!

13. İŞKEMBE ÇORBASI

Puan: 3.3

TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!

12. ŞİVEYDİZ

Puan: 3.4

TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!

11. TARHANA ÇORBASI

Puan: 3.7

TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!

10. DÜĞÜN ÇORBASI

Puan: 3.8

TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!

9. EZOGELİN ÇORBASI

Puan: 3.8

TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!

8. YUVARLAMA ÇORBASI

Puan: 3.8

TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!

7. YAYLA ÇORBASI

Puan: 3.8

TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!

6. TUTMAÇ ÇORBASI

Puan: 4.0

TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!

5. CACIK

Puan: 4.0

TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!

4. KELLE PAÇA ÇORBASI

Puan: 4.1

TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!

3. DOMATES ÇORBASI

Puan: 4.2

TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!

2. MERCİMEK ÇORBASI

Puan: 4.4

TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!

1. BEYRAN ÇORBASI

Puan: 4.5

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör