TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!

Köklü geçmişi, zengin malzeme çeşitliliği ve şifa kaynağı reçeteleriyle bilinen Türk mutfağı, uluslararası gastronomi dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü lezzet rehberi TasteAtlas, bu kez Anadolu'nun asırlık çorba kültürünü mercek altına aldı. Gastronomi uzmanları ve lezzet tutkunlarının oylarıyla şekillenen listede Türkiye'nin dört bir yanından 16 yöresel çorba yarıştı.