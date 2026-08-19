TasteAtlas Seçti: İşte Türkiye’nin En İyi 1 Numaralı Çorbası!
Dünyaca ünlü seyahat ve lezzet rehberi TasteAtlas, Anadolu sofralarının vazgeçilmezi olan Türk mutfağının en iyi 16 çorbasını açıkladı. Uluslararası gurmeler tarafından puanlanan dev listede Mercimek, Kelle Paça ve Domates çorbası üst sıraları zorlarken, birincilik tahtına oturan lezzet herkesi şaşırttı. İşte damak çatlatan o listenin tüm detayları ve Türkiye'nin en iyi 1 numaralı çorbası…
Giriş Tarihi: 19.08.2026 01:35
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 02:40