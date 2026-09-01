TasteAtlas Türkiye’nin En İyi Yan Yemeklerini Açıkladı! İşte 1 Numaraya Yerleşen O Lezzet...

Dünya gastronomi dünyasının nabzını tutan TasteAtlas, bu kez Türk mutfağının ana yemeklerinin yanında sofraları zenginleştiren, mezelerden salatalara kadar uzanan en lezzetli eşlikçilerini mercek altına aldı. Türk mutfak kültüründe kebapların, et yemeklerinin ve ev tencerelerinin yanından eksik olmayan bu 11 lezzet; malzemelerinin tazeliği, tarihsel kökenleri ve özgün soslarıyla uluslararası jüriden tam not aldı.