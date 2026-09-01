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TasteAtlas Türkiye’nin En İyi Yan Yemeklerini Açıkladı! İşte 1 Numaraya Yerleşen O Lezzet...

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, Türk mutfağının ana yemeklerini aratmayan en iyi yan lezzetlerini listeledi. Sıcak ve soğuk lezzetlerin kıyasıya yarıştığı listede 11 Türk klasiği yer aldı. İşte uluslararası arenada göğsümüzü kabartan en iyi 11 yan lezzetimiz…

Giriş Tarihi: 01.09.2026 16:12 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 16:14
TasteAtlas Türkiye’nin En İyi Yan Yemeklerini Açıkladı! İşte 1 Numaraya Yerleşen O Lezzet...

Dünya gastronomi dünyasının nabzını tutan TasteAtlas, bu kez Türk mutfağının ana yemeklerinin yanında sofraları zenginleştiren, mezelerden salatalara kadar uzanan en lezzetli eşlikçilerini mercek altına aldı. Türk mutfak kültüründe kebapların, et yemeklerinin ve ev tencerelerinin yanından eksik olmayan bu 11 lezzet; malzemelerinin tazeliği, tarihsel kökenleri ve özgün soslarıyla uluslararası jüriden tam not aldı.

TasteAtlas Türkiye’nin En İyi Yan Yemeklerini Açıkladı! İşte 1 Numaraya Yerleşen O Lezzet...

11. ZEYTİN PİYAZI

Yeşil zeytin, domates, taze soğan, maydanoz, ceviz ve cevizli ekşi sosların buluştuğu bu enfes Akdeniz/Güneydoğu kahvaltılık salatası listeyi gururla tamamladı.

TasteAtlas Türkiye’nin En İyi Yan Yemeklerini Açıkladı! İşte 1 Numaraya Yerleşen O Lezzet...

10. PATLICAN SALATASI

Közlenmiş patlıcanların kırmızı biber, soğan, zeytinyağı ve limon suyuyla harmanlandığı bu köz aromalı salata, özellikle mangal ve ızgara sofralarının vazgeçilmezi kabul edildi.

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TasteAtlas Türkiye’nin En İyi Yan Yemeklerini Açıkladı! İşte 1 Numaraya Yerleşen O Lezzet...

9. BULGUR PİLAVI

Domates, biber, soğan ve baharatlarla pişen besleyici bulgur pilavı, tencerelerin ve kebap tabaklarının en sadık eşlikçisi olarak listeye girdi.

TasteAtlas Türkiye’nin En İyi Yan Yemeklerini Açıkladı! İşte 1 Numaraya Yerleşen O Lezzet...

8. CACIK

Süzme yoğurdun salatalık, sarımsak, zeytinyağı ve taze nane/dereotu ile buluştuğu ferahlatıcı cacık; özellikle sıcak yaz günlerinde kebap ve pilavların yanındaki en büyük serinlik kaynağı oldu.

TasteAtlas Türkiye’nin En İyi Yan Yemeklerini Açıkladı! İşte 1 Numaraya Yerleşen O Lezzet...

7. KIZARTMA

Patates, biber, patlıcan ve kabağın bol yağda kızartılıp üzerine sarımsaklı domates sosu dökülmesiyle hazırlanan bu geleneksel ev yemeği, pratikliği ve lezzetiyle listedeki yerini aldı.

TasteAtlas Türkiye’nin En İyi Yan Yemeklerini Açıkladı! İşte 1 Numaraya Yerleşen O Lezzet...

6. ŞAKŞUKA

Zeytinyağında kızartılmış patlıcan ve kabakların sarımsaklı domates sosuyla buluştuğu şakşuka, üzerine gezdirilen sarımsaklı yoğurt ve yanında lavaş ekmeği ile 6. sıraya yerleşti.

TasteAtlas Türkiye’nin En İyi Yan Yemeklerini Açıkladı! İşte 1 Numaraya Yerleşen O Lezzet...

5. KISIR

İnce bulgur, nar ekşisi veya limon suyu, taze yeşillikler ve nar gibi domates salçasıyla hazırlanan kısır; çay saatlerinden ızgara et tabağının yanına kadar sofraların en sevilen salatası seçildi.

TasteAtlas Türkiye’nin En İyi Yan Yemeklerini Açıkladı! İşte 1 Numaraya Yerleşen O Lezzet...

4. KABAK MÜCVERİ

Rendelenmiş kabak, un, yumurta, beyaz peynir ve taze yeşilliklerin tava kızartmasıyla hazırlanan mücver; yanında yoğurtla servis edilen mükemmel bir vejetaryen eşlikçi olarak 4. sırada yer aldı.

TasteAtlas Türkiye’nin En İyi Yan Yemeklerini Açıkladı! İşte 1 Numaraya Yerleşen O Lezzet...

3. İÇ PİLAV

Pirincin; kuş üzümü, dolmalık fıstık, yenibahar, tarçın ve taze nane ile buluştuğu bu aromatik pilav, et ve tavuk yemeklerinin yanındaki eşsiz sunumuyla listede üst sıralara tırmandı.

TasteAtlas Türkiye’nin En İyi Yan Yemeklerini Açıkladı! İşte 1 Numaraya Yerleşen O Lezzet...

2. PİYAZ

Türkiye'nin geneline yayılan kuru fasulye salatasından farklı olarak Antalya'ya özgü tahinli, sirkeli ve bol limonlu sosuyla fark yaratan Antalya Piyazı, özellikle köfte ve ızgara yemeklerinin yanındaki değişmez yeriyle 2. oldu.

TasteAtlas Türkiye’nin En İyi Yan Yemeklerini Açıkladı! İşte 1 Numaraya Yerleşen O Lezzet...

1. HUMUS

Haşlanmış nohut, tahin, zeytinyağı, limon suyu ve sarımsağın pürüzsüz uyumuyla hazırlanan bu Doğu Akdeniz klasiği, kremsi dokusu ve zengin lezzetiyle listenin zirvesine yerleşti.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör