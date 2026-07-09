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Tatilciler ve sahilde gezenler dikkat: O bitkiyi koparmanın cezası…

Samsun'un Atakum sahilinde açan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambakları kumsalları süsledi. Koruma altındaki bitkiyi koparanlara ise 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:18 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 12:20
Tatilciler ve sahilde gezenler dikkat: O bitkiyi koparmanın cezası…

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde doğal olarak yetişen ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambakları, yaz mevsiminde açan beyaz çiçekleriyle kumsallara ayrı bir güzellik katıyor.

Tatilciler ve sahilde gezenler dikkat: O bitkiyi koparmanın cezası…

Ancak koruma altındaki bu endemik bitkiyi koparanları ise ağır bir ceza bekliyor. Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterleri kapsamında korunması gereken türler arasında yer alan kum zambaklarının doğal yaşam alanlarının korunması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum sahilinin İncesu mevkisine uyarı tabelaları yerleştirildi.

Tatilciler ve sahilde gezenler dikkat: O bitkiyi koparmanın cezası…

REKOR CEZA UYGULANIYOR

2026 yılı itibarıyla kum zambağını koparanlara 699 bin 245 TL para cezası uygulanıyor.

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Tatilciler ve sahilde gezenler dikkat: O bitkiyi koparmanın cezası…

Yetkililer, kum zambaklarının doğal yaşam alanlarında bırakılması ve gelecek nesillere aktarılması için vatandaşlardan duyarlılık bekliyor.

Tatilciler ve sahilde gezenler dikkat: O bitkiyi koparmanın cezası…

Sahilde vakit geçiren vatandaşlardan bazıları, cezanın bu kadar yüksek olduğunu ilk kez duyduklarını belirterek bundan sonra daha dikkatli olacaklarını ifade etti.

Tatilciler ve sahilde gezenler dikkat: O bitkiyi koparmanın cezası…

Bazı vatandaşlar ise sahil boyunca yetişen tüm kum zambaklarının daha etkin şekilde korunması gerektiğini dile getirdi.

Tatilciler ve sahilde gezenler dikkat: O bitkiyi koparmanın cezası…

Yaz aylarında açan hoş kokulu beyaz çiçekleriyle dikkat çeken kum zambakları, özellikle Atakum sahilindeki kumsallarda doğal olarak yetişirken, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin önemli değerleri arasında gösteriliyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN #ATAKUM