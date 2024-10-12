Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan? Kesin cevabı belli oldu: Ortamlarda bilimsel kanıt sunacaksınız!

Uzmanlar, yumurtaların diğer canlı türleri sebebiyle tavuktan milyonlarca yıl önce oluştuğunu söyleseler de, bu mutlaka yumurtanın önce geldiği anlamına gelmez. Yani, bu bilim insanları bu eski bilmecenin çözümünü bulmuş olabilir mi? İşte cevabı… YUMURTA NEDİR? Yumurtalar, yaşamın başlangıcından beri var olan bir üreme biçimi olarak kabul edilir. Jules Howard, yumurtaların genetik bilgileri gelecek nesillere taşımak için doğal bir yöntem olduğunu belirtiyor. Howard'a göre, yumurtalar cinsel üreme yoluyla genetik çeşitlilik yaratmaya olanak sağlar. Bu, organizmaların klonlama yoluyla üremeye kıyasla daha dayanıklı olmasını sağlar. İlk yumurtalar bugünkülerden çok farklıydı ve muhtemelen denizlerde, jölemsi bulutlar içinde süzülüyordu. 600 milyon yıl önce, bu yumurtalar Çin'de bulunan fosillerde saç teli kalınlığında küçük yapılar olarak tespit edildi. TAVUK NEDİR? Tavukların, günümüzden yaklaşık 50 milyon yıl önce ortaya çıkan kırmızı orman tavuğu türü Gallus gallus'tan geldiği düşünülüyr. İnsanların pirinç ve darı yetiştirmek için ormanları temizlemeye başlamasıyla bu kuşlar, insanlara daha fazla uyum sağlayarak tavuk haline geldi. Günümüzdeki tavukların yaklaşık 3.500 yıl önce evcilleştirildiği düşünülüyor. TAVUK MU T-REX Mİ ÖNCE GELDİ? Tavuklar sadece birkaç bin yıl önce ortaya çıkmış olsa da, yumurtalar milyonlarca yıl öncesine, dinozorlar çağına dayanıyor. Dr. Ellen Mather, karada ilk yumurtaların yaklaşık 300 milyon yıl önce sürüngenler tarafından bırakıldığını belirtiyor. Sert kabuklu yumurtaların ise ilk kez Jurassic Dönemi'nde, 195 milyon yıl önce ortaya çıktığı ve dinozorlar tarafından bırakıldığı biliniyor. Sonuç olarak, yumurta tavuktan çok daha önce gelmişti. Ancak, soruyu tavuk yumurta ikilemi özelinde sorarsak, Dr. Mather'a göre tavuk yumurtadan çıkar çünkü ilk gerçek tavuk, kısmen evcilleştirilmiş bir kuşun yumurtasından çıkmıştır.