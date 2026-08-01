TBMM Komisyonu’nda konuştular! Gece oyun oynuyorlar derste uyuyorlar: Uzmanlardan ailelere öneri

Önem, çocukların bir ay ev hapsinde tutulduğuna dikkat çekerek öğretmenlerin uzun süre okula korku içinde, yollarını değiştirerek gittiklerini kaydetti. Önem, tehditte bulunan çocukların okulda "sessiz, sakin, efendi" olarak gördükleri öğrenciler arasında yer aldığının da altını çizdi.

SIKINTILI ÇOCUKLARIN AİLELERİ GELMİYOR

Altındağ Ertuğrul Gazi Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Fadime Tan,"Ataerkil bir toplum olduğumuz hâlde o veli toplantılarına zaten sadece sıkıntısız öğrencilerin anneleri geliyor. Evde daha çok babanın sözünün geçtiğini biliyoruz. O yüzden babalara zorunlu eğitim verilmeli" dedi. Tan, sosyal medya ve dijital platformlardaki oyunların çocuklar üzerindeki etkilerini anlatırken şöyle konuştu: "Robotlaşmış, hissizleşmiş öğrenciler görüyoruz. Yorum yapamayan, kendini dile getiremeyen öğrenciler maalesef artık yeni neslimiz. Oyun kodlarıyla büyüdükleri veya sınavlara hazırlanan robotlar gibi oldukları için artık duygularını dile getiremiyorlar. Başka türlü dile getiremeyince de geriye sadece şiddet kalıyor diye düşünüyorum."

DAĞINIK BEYİN SENDROMU VE HİPNOZ TEHLİKESİ

Dijital Yaşam Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci ailelere uyarılarda bulundu. Dilci, yatak odasında bulundurulan telefonların şiddet eğilimini artırdığını ve yeni neslin "dağınık beyin sendromu" yaşadığını belirtti. Dilci, "Küresel bir mentörlükten bahsediyoruz burada, küresel bir mühendislik de var işin içinde. Özellikle hipnotik tekniklerle çocuklarımızda şiddet olgusunun tırmanması gibi ki ben Mavi Balina ve PUBG oyunlar üzerinde de ciddi çalışmalar yapmıştım. Ülkemize giren her türlü oyunun bir komisyon tarafından incelenmesi şarttır. Bu oyunlarda verilen mesajlar nelerdir, oyun içerisinde herhangi bir hipnotik teknik var mıdır? Çocukların duygu durumunu veya dopamin dengesini bozduğu an işin rengi tamamen değişmektedir" uyarısında bulundu. Dilci, ailelere 'ekransız cumartesi' önerisinde bulundu. Dilci, "Algoritmanın ve internetin olmadığı bir cumartesi gününde kişilerin kendilerini yüzde 30 daha iyi ve mutlu hissettiklerini gördük" dedi.