TBMM’NİN TATİL KARARI RESMİ GAZETE’DE! Meclis ne zaman açılacak, yeni yasama yılı hangi tarihte başlayacak?

Genel Kuruldaki çalışmaların tamamlanmasının ardından TBMM için tatil dönemi başladı. Resmi Gazete'de yer alan kararla birlikte TBMM Genel Kurulunun yeniden toplanacağı gün ve saat kesinleşirken yeni yasama dönemine ilişkin takvim de belirlenmiş oldu.