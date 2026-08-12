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TBMM’NİN TATİL KARARI RESMİ GAZETE’DE! Meclis ne zaman açılacak, yeni yasama yılı hangi tarihte başlayacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun yasama çalışmalarının ardından çalışmalarına ara verdi. TBMM tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlanırken Meclisin yeniden toplanacağı tarih ve yeni yasama yılı takvimi de netleşti. Peki, Meclis ne zaman açılacak, yeni yasama yılı hangi tarihte başlayacak? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 12.08.2026 11:06 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 11:12
TBMM’NİN TATİL KARARI RESMİ GAZETE’DE! Meclis ne zaman açılacak, yeni yasama yılı hangi tarihte başlayacak?

Genel Kuruldaki çalışmaların tamamlanmasının ardından TBMM için tatil dönemi başladı. Resmi Gazete'de yer alan kararla birlikte TBMM Genel Kurulunun yeniden toplanacağı gün ve saat kesinleşirken yeni yasama dönemine ilişkin takvim de belirlenmiş oldu.

TBMM’NİN TATİL KARARI RESMİ GAZETE’DE! Meclis ne zaman açılacak, yeni yasama yılı hangi tarihte başlayacak?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, alınan tatil kararının ardından 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te yeniden toplanacak. Genel Kurul bu tarihten itibaren yasama çalışmalarına devam edecek. TBMM'nin dönüş tarihi, Genel Kurulda alınan kararın ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak kesinleşti.

TBMM’NİN TATİL KARARI RESMİ GAZETE’DE! Meclis ne zaman açılacak, yeni yasama yılı hangi tarihte başlayacak?

YENİ YASAMA YILI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Meclisin mevcut takviminde 28. Dönem 4. Yasama Yılı 1 Ekim 2025'te başlamıştı; buna göre 1 Ekim 2026'da 28. Dönem 5. Yasama Yılı başlayacak. Genel Kurul yeni dönemin ilk toplantısını saat 14.00'te gerçekleştirecek.

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TBMM’NİN TATİL KARARI RESMİ GAZETE’DE! Meclis ne zaman açılacak, yeni yasama yılı hangi tarihte başlayacak?

TBMM TATİL KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesine ilişkin 1512 sayılı karar, 12 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda Meclisin 10 Ağustos 2026 Pazartesi gününden itibaren tatile girmesi ve 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te yeniden toplanması hükme bağlandı.

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