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TBMM’NİN TATİL KARARI RESMİ GAZETE’DE! Meclis ne zaman açılacak, yeni yasama yılı hangi tarihte başlayacak?
TBMM’NİN TATİL KARARI RESMİ GAZETE’DE! Meclis ne zaman açılacak, yeni yasama yılı hangi tarihte başlayacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun yasama çalışmalarının ardından çalışmalarına ara verdi. TBMM tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlanırken Meclisin yeniden toplanacağı tarih ve yeni yasama yılı takvimi de netleşti. Peki, Meclis ne zaman açılacak, yeni yasama yılı hangi tarihte başlayacak? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 12.08.2026 11:06
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 11:12