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TCG Kemalreis ve TCG Işın gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Kemalreis fırkateyni İstanbul Dolmabahçe açıklarında, arama kurtarma gemisi TCG Işın ise Tekirdağ'da halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyaretlerde, askeri mürettebat eşliğinde gemileri gezen İstanbullular ve Tekirdağlılar büyük gurur yaşadı. İşte o bölgeden görüntüler...

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DHA
Giriş Tarihi: 29.10.2026 16:20 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 16:53
TCG Kemalreis ve TCG Işın gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Kemalreis ve TCG Işın gemisi, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı.

TCG Kemalreis ve TCG Işın gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi!

Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 gemi ziyarete açıldı. İstanbul'da ise Dolmabahçe Sarayı açıklarına demirleyen TCG Kemalreis fırkateyni saat 10.00 itibariyle ziyaret edilmeye başladı. Beşiktaş Deniz Müzesi önünden kalkan teknelerle gemiye çıkan İstanbullular, fırkateyni gezerek görevlilerden bilgi aldı. Dolmabahçe Sarayı, TCG Kemalreis fırkateyni ve Türk bayraklarıyla donatılmış teknelerin İstanbul Boğazı'ndan geçişi dronla havadan görüntülendi.

TCG Kemalreis ve TCG Işın gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi!

'TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN DAHA KUVVETLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK'

TGC Kemalreis'i ziyaret edenlerden Ahmet Yaşar, "Gemiyi gördük, gurur duyduk. Devletimizin büyüklüğünü, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin (TSK) daha kuvvetli olduğunu gördük. İçimizden gelen sevgiyle, daha büyük bir coşkuyla geldik. Cumhuriyet Bayramı'mızı kutlamak için burada bulunuyoruz ve komutanlarımızla gurur duyduk. Güzel anlattılar, gemiyi tanıttılar. Türkiye'nin gücünü, nasıl kuvvetli olacağımızı, ne yapacağımızı bize bildirdiler" dedi.

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TCG Kemalreis ve TCG Işın gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi!

'DENİZLERE HAKİM OLMAK ŞART'

Hüseyin Köksal, "Çok hoşuma gitti. Heybetli gördüm, iyi buldum. Helikopter pisti de var. Zaten her savaş gemisinde helikopter pisti yok ama bunda var. Daha önce de birkaç savaş gemisi görmüştüm. Donanımlı olduğunu gördüm. Yapılması, üretilmesi, geliştirilmesi lazım. Donanımlarının çok modernize edilmesi lazım. Bence bunlar gerekli. Denizlere hakim olmak şart bu kaçınılmaz" diye konuştu.

TCG Kemalreis ve TCG Işın gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi!

TCG KEMALREİS

Türk Deniz Kuvvetleri'nin Barbaros sınıfı fırkateynlerinden biri olan TCG Kemalreis 1998 yılında denize indirildi. 2000 yılında hizmete giren TCG Kemalreis, 118 metre uzunluğa sahip. Fırkateynde 24 subay, 100 astsubay, 8 uzman erbaş, 61 erbaş ve er görev yapıyor.

TCG Kemalreis ve TCG Işın gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi!

TCG IŞIN TEKİRDAĞ'DA ZİYARETE AÇILDI!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma gemisi TCG Işın, Tekirdağ'da ziyarete açıldı.

TCG Kemalreis ve TCG Işın gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi!

Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma gemisi TCG Işın gemisi, demirlediği limanda vatandaşların ziyaretine açıldı.

TCG Kemalreis ve TCG Işın gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi!

Sabah saatlerinde başlayan ziyarete, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gemiyi gezmek için limana gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Sırayla gemiye alınanlara, mürettebat tarafından gemi hakkında bilgiler verildi.

TCG Kemalreis ve TCG Işın gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi!

Gemiyi gezmeye gelenlerden Volkan Çatalkaya, "Çok güzel bir gemi, büyük bir gemi. Görevli arkadaşlar zaten gerekli bilgileri veriyorlar, çok gururluyuz. Bu vesileyle de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmetle anıyoruz" dedi.

TCG Kemalreis ve TCG Işın gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi!
TCG Kemalreis ve TCG Işın gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi!
TCG Kemalreis ve TCG Işın gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi!
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #TEKİRDAĞ #29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI