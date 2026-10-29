TCG Kemalreis ve TCG Işın gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi!

'DENİZLERE HAKİM OLMAK ŞART'

Hüseyin Köksal, "Çok hoşuma gitti. Heybetli gördüm, iyi buldum. Helikopter pisti de var. Zaten her savaş gemisinde helikopter pisti yok ama bunda var. Daha önce de birkaç savaş gemisi görmüştüm. Donanımlı olduğunu gördüm. Yapılması, üretilmesi, geliştirilmesi lazım. Donanımlarının çok modernize edilmesi lazım. Bence bunlar gerekli. Denizlere hakim olmak şart bu kaçınılmaz" diye konuştu.