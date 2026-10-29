TCG Kemalreis ve TCG Işın gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Kemalreis fırkateyni İstanbul Dolmabahçe açıklarında, arama kurtarma gemisi TCG Işın ise Tekirdağ'da halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyaretlerde, askeri mürettebat eşliğinde gemileri gezen İstanbullular ve Tekirdağlılar büyük gurur yaşadı. İşte o bölgeden görüntüler...
Giriş Tarihi: 29.10.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 16:53