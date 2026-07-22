Tehlike düşündüğünüzden çok daha yakın! İşte dünyanın en ölümcül 9 canlısı...

BBC tarafından açıklanan veriler doğrultusunda "Dünyanın En Tehlikeli Canlıları" listesi güncellendi. İnsan hayatını doğrudan tehdit eden unsurların devasa yırtıcılardan ziyade, sadece birkaç damla zehir taşıyan veya sinsi hastalıklar bulaştıran minik mikrokosmoslar olduğu ortaya çıktı. Yılda yüz binlerce insanın ölümüne yol açan bu liste, doğadaki tehlike kavramını kökten değiştiriyor.