Tehlike düşündüğünüzden çok daha yakın! İşte dünyanın en ölümcül 9 canlısı...
Doğanın en büyük tehditlerinin devasa pençeler veya keskin dişler olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. BBC tarafından güncellenen verilere göre "Dünyanın En Tehlikeli 9 Canlısı" açıklandı. Ancak listenin 1 numarasında yer alan minik canlı, tek başına yılda 725 bin insanın hayatına son veriyor! İşte büyükten küçüğe doğanın anatomisini sarsan o ölümcül liste...
Giriş Tarihi: 22.07.2026 01:30
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 01:34