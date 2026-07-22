Trend Galeri Trend Yaşam Tehlike düşündüğünüzden çok daha yakın! İşte dünyanın en ölümcül 9 canlısı...

Tehlike düşündüğünüzden çok daha yakın! İşte dünyanın en ölümcül 9 canlısı...

Doğanın en büyük tehditlerinin devasa pençeler veya keskin dişler olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. BBC tarafından güncellenen verilere göre "Dünyanın En Tehlikeli 9 Canlısı" açıklandı. Ancak listenin 1 numarasında yer alan minik canlı, tek başına yılda 725 bin insanın hayatına son veriyor! İşte büyükten küçüğe doğanın anatomisini sarsan o ölümcül liste...

Giriş Tarihi: 22.07.2026 01:30 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 01:34
Tehlike düşündüğünüzden çok daha yakın! İşte dünyanın en ölümcül 9 canlısı...

BBC tarafından açıklanan veriler doğrultusunda "Dünyanın En Tehlikeli Canlıları" listesi güncellendi. İnsan hayatını doğrudan tehdit eden unsurların devasa yırtıcılardan ziyade, sadece birkaç damla zehir taşıyan veya sinsi hastalıklar bulaştıran minik mikrokosmoslar olduğu ortaya çıktı. Yılda yüz binlerce insanın ölümüne yol açan bu liste, doğadaki tehlike kavramını kökten değiştiriyor.

Tehlike düşündüğünüzden çok daha yakın! İşte dünyanın en ölümcül 9 canlısı...

9. ASLAN

Ormanların kralı olarak bilinen bu yırtıcılar, listenin çok daha üst sıralarında beklense de yılda ortalama 200 insanın ölümünden sorumlu. 114 desibellik kükremesiyle avının kemiklerini sızlatan aslanlar, genellikle gece gruplar halinde avlanıyor. Pençeleriyle derin yaralar açıp, güçlü çenesiyle kafatasını kırabilen bu canlılar, özellikle yavrularını korurken tam bir ölüm makinesine dönüşüyor.

Tehlike düşündüğünüzden çok daha yakın! İşte dünyanın en ölümcül 9 canlısı...

8. HİPOPOTAM

Otobur bir hayvanın listede olması şaşırtıcı gelebilir ancak su aygırları yarım metreyi bulan canavarca dişleriyle en agresif canlılardan biri. Bir aslanın neredeyse 3 katı ısırma gücüne (1.800 psi) sahip olan hipopotamlar, bölgelerine giren insanları ve botları tek bir ısırıkla ortadan ikiye bölebiliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Tehlike düşündüğünüzden çok daha yakın! İşte dünyanın en ölümcül 9 canlısı...

7. FİL

Dünyanın en büyük kara memelisi olan filler, 8 tona ulaşan devasa ağırlıklarıyla insanları ezebiliyor. Sadece ezmekle kalmayan filler, hortumlarıyla insanları havaya fırlatıp yere fırlatabiliyor ya da dev fildişleriyle doğrudan ölümcül darbeler vurabiliyor.

Tehlike düşündüğünüzden çok daha yakın! İşte dünyanın en ölümcül 9 canlısı...

6. TİMSAH

Yeryüzünün en güçlü ısırma kuvvetine (5.000 psi) sahip canlısı olan Nil timsahları, avlarını doğrudan bütün olarak yutabiliyor. Tuzlu su timsahları ise avını yakaladıktan sonra kendi ekseni etrafında dönerek yaptığı "ölüm dönüşü" ile kaçışı imkansız hale getiriyor.

Tehlike düşündüğünüzden çok daha yakın! İşte dünyanın en ölümcül 9 canlısı...

5. AKREP

Dünya üzerindeki 2.600 akrep türünden yaklaşık 25'i insanı öldürecek kadar güçlü zehre sahip. Bunların en tehlikelisi olan Kuzey Afrika ve Orta Doğu çöllerindeki "Deathstalker" (Ölüm Avcısı) isimli sarı akrep, sağlıklı bir yetişkini bile dakikalar içinde felç edip öldürebiliyor.

Tehlike düşündüğünüzden çok daha yakın! İşte dünyanın en ölümcül 9 canlısı...

4. SUİKASTÇI BÖCEK

Orta ve Güney Amerika'da yaşayan bu kan emici böcekler, ısırdıkları insanlara ölümcül Chagas hastalığını bulaştırıyor. Kalbe, sindirim ve sinir sistemine saldıran bu sinsi parazit, hamile annelerden bebeklerine de geçebiliyor.

Tehlike düşündüğünüzden çok daha yakın! İşte dünyanın en ölümcül 9 canlısı...

3. KÖPEK / KUDUZ

İnsanın en sadık dostu, işin içine kuduz virüsü girdiğinde en büyük düşmana dönüşebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünyadaki kuduz kaynaklı ölümlerin %99'una köpek ısırıkları ve salyası neden oluyor. Bu ölümler özellikle Afrika ve Asya'nın yoksul bölgelerinde yoğunlaşıyor.

Tehlike düşündüğünüzden çok daha yakın! İşte dünyanın en ölümcül 9 canlısı...

2. YILAN

Kara mambanın sadece iki damla zehri bir insanı öldürmeye yeterken; 10 metreye kadar büyüyebilen pitonlar avlarını sıkarak, kemiklerini kırıp nefessiz bıraktıktan sonra esnek çeneleriyle bütün olarak yutuyor.

Tehlike düşündüğünüzden çok daha yakın! İşte dünyanın en ölümcül 9 canlısı...

1. SİVRİSİNEK

İşte dünyanın en tehlikeli canlısı! Sadece dişi olanlarının ısırdığı bu minik uçan böcek, başta Sıtma olmak üzere Batı Nil, Dang Humması gibi virüsleri yayarak yılda 725 bin insanın ölümüne neden oluyor. Özellikle Afrika kıtasındaki sıtma ölümlerinin %96'sından sorumlu.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör