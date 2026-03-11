Trend
Tek bir pencereyi açık bırakmıştı! Güvercinler evi böyle istila etti: "Artık benim değil onların evi..."
Evden çıkarken 'Acaba camı açık mı unuttum?' şüphesi hepimizin içini kemiren bir duygudur ancak Rusya'da yaşanan akılalmaz bir olay bu korkuyu tam anlamıyla gerçeğe dönüştürdü. İş için evinden 3 yıllığına ayrılan ve sadece tek bir pencereyi aralık bırakan talihsiz adam, geri döndüğünde dairesinin yüzlerce güvercin tarafından işgal edildiği o korkunç manzarayla karşılaştı. Sosyal medyada viral olan ve görenlerin ağzını açık bırakan bu tuhaf istila, basit bir unutkanlığın nasıl milyonluk bir kabusa dönüşebileceğini gözler önüne seriyor.
Giriş Tarihi: 11.03.2026 14:15
Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 14:18