Trend Galeri Trend Yaşam Tek bir pencereyi açık bırakmıştı! Güvercinler evi böyle istila etti: "Artık benim değil onların evi..."

Evden çıkarken 'Acaba camı açık mı unuttum?' şüphesi hepimizin içini kemiren bir duygudur ancak Rusya'da yaşanan akılalmaz bir olay bu korkuyu tam anlamıyla gerçeğe dönüştürdü. İş için evinden 3 yıllığına ayrılan ve sadece tek bir pencereyi aralık bırakan talihsiz adam, geri döndüğünde dairesinin yüzlerce güvercin tarafından işgal edildiği o korkunç manzarayla karşılaştı. Sosyal medyada viral olan ve görenlerin ağzını açık bırakan bu tuhaf istila, basit bir unutkanlığın nasıl milyonluk bir kabusa dönüşebileceğini gözler önüne seriyor.

Giriş Tarihi: 11.03.2026 14:15 Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 14:18
Rusya'nın soğuk iklimiyle bilinen Vorkuta kasabası, sosyal medyada günün en çok konuşulan olayına sahne oldu. Çalışmak için üç yıl önce Sibirya'ya giden bir adam, dairesinin penceresini yanlışlıkla açık unutunca hayatının en büyük şokunu yaşadı.

Yıllar sonra evine dönüp kapıyı açtığında, dondurucu soğuktan kaçan yüzlerce güvercinin evini adeta işgal ettiğini gördü.

"BURASI ARTIK GÜVERCİN DUBAİ'Sİ!"

Evin içi kalın bir kuş pisliği tabakası, uçuşan binlerce tüy ve her köşeye yuva yapmış güvercinlerle doluydu. Kuşlar sanki asıl ev sahibi onlarmış gibi mobilyalarda tünüyor, kapıdan giren adama şaşkınlıkla bakıyordu.

Açık bırakılan pencereden girerek evi istila eden güvercinler kamerada | Video

Karşılaştığı manzarayı cep telefonuyla kaydeden talihsiz adam, durumun vahametini şu sözlerle özetledi:

"Burası bir Güvercin Dubai'sine dönmüş! O kadar çok pislik var ki zemin seviyesi yükselmiş. Kuşlar bana kirasını ödemeyen kiracıymışım gibi bakıyor. Ben artık bu evin sahibi değil, bağımsızlığını ilan etmiş bir güvercin devletinin işgalcisiyim."

YENİ BİR EV ALMAK DAHA UCUZ

Video sosyal medyada hızla yayılıp binlerce esprili yoruma konu olsa da, işin maddi boyutu tam bir yıkım.

Uzmanlara göre evin dezenfekte edilmesi ve kullanılamaz hale gelen mobilyaların yenilenmesi 1.5 ila 2 milyon rubleye mal olacak.

İşin trajikomik tarafı, bu tadilat masrafı dairenin güncel piyasa değerine neredeyse eşit.

Üstelik güvercin dışkılarının kuş gribi ve çeşitli ölümcül solunum yolu hastalıklarına yol açma tehlikesi bulunuyor.

Daireyi yaşanabilir hale getirmek için profesyonel ve kimyasal bir temizlik şart.

Sosyal medya kullanıcıları "O kadar masraf yapacağına git yeni ev al" diyerek olayı tiye alırken, bu tuhaf vaka tatile çıkarken pencereleri kapatmanın ne kadar önemli olduğunu herkese bir kez daha hatırlattı.