Tek tek ipe diziliyor 2 ay bekletiliyor! Bu biberi kurutmak hiç kolay değil
Edirne'nin coğrafi işaretli lezzetlerinden Karaağaç acı biberinde hasat ve kurutma mesaisi başladı. Tava ciğerin vazgeçilmez eşlikçilerinden olan biberler, tarladan tek tek toplanıp iğneyle iplere diziliyor ve güneş görmeyen alanlarda yaklaşık 1,5-2 ay boyunca kurumaya bırakılıyor. Tarladan sofraya uzanan zahmetli süreçte uygulanan geleneksel yöntem ise dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 09:29