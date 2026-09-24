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Tek tek ipe diziliyor 2 ay bekletiliyor! Bu biberi kurutmak hiç kolay değil

Edirne'nin coğrafi işaretli lezzetlerinden Karaağaç acı biberinde hasat ve kurutma mesaisi başladı. Tava ciğerin vazgeçilmez eşlikçilerinden olan biberler, tarladan tek tek toplanıp iğneyle iplere diziliyor ve güneş görmeyen alanlarda yaklaşık 1,5-2 ay boyunca kurumaya bırakılıyor. Tarladan sofraya uzanan zahmetli süreçte uygulanan geleneksel yöntem ise dikkat çekiyor.

İHA
Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 09:29
Tek tek ipe diziliyor 2 ay bekletiliyor! Bu biberi kurutmak hiç kolay değil
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Edirne mutfağının simgelerinden Karaağaç acı biberinin üretiminde yoğun dönem başladı. Mayıs ayında toprakla buluşturulan fidelerden yetişen biberler, temmuz ayının sonundan itibaren toplanarak imece usulüyle hazırlanmaya başlandı.

Tek tek ipe diziliyor 2 ay bekletiliyor! Bu biberi kurutmak hiç kolay değil

İşçiler tarafından tek tek ipe geçirilen biberler, özel olarak hazırlanan gölgelik alanlara asılarak doğal yöntemlerle kurutuluyor. Tarladan sofraya uzun ve zahmetli bir süreçten geçen Karaağaç acı biberinin kurutma işleminin tamamlanmasının ardından sofralarda yerini alması bekleniyor.

Tek tek ipe diziliyor 2 ay bekletiliyor! Bu biberi kurutmak hiç kolay değil

"ATA TOHUMUMUZ DEDEMİZİN DEDESİNDEN KALDI"
Karaağaç biberi üreticisi Tunahan Ule, kullandıkları tohumun aileden kalan ata tohumu olduğunu belirterek, "Yetiştirdiğimiz biberin ata tohumu, dedemizin dedesinden kalma bir tohum. Biberimizde tohum da patentli.

Tek tek ipe diziliyor 2 ay bekletiliyor! Bu biberi kurutmak hiç kolay değil

Biberlerimizi 5 Mayıs'ta toprakla buluşturduk. Haziranın ilk haftası, ortasında ve sonunda kazım işlemini gerçekleştirdik. Temmuzun başında damlama sulama sistemiyle sulamaya başladık. Temmuz'un 29'unda biberlerimizi toplamaya başladık ve imece usulü tek tek ipe dizdikten sonra biberlerimizi astık. Şu an biberlerimizin kuruma işlemi gerçekleşiyor" dedi.

Tek tek ipe diziliyor 2 ay bekletiliyor! Bu biberi kurutmak hiç kolay değil

"BİBERLERİMİZ KESİNLİKLE GÜNEŞ GÖRMEYECEK"
Kurutma işleminin ürünün kalitesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Ule, "Biberlerimiz kesinlikle güneş görmeyecek, gölgede kuruyacak. Güneş gördüğü zaman beyazlar, yani istediğimiz kalite olmaz.

Tek tek ipe diziliyor 2 ay bekletiliyor! Bu biberi kurutmak hiç kolay değil

Yaklaşık 1,5-2 aylık bir kuruma süresi var. Bu kurutma süresi de oldukça zahmetli. Burada bütün her şey işçilikle oluyor; toplaması, ekmesi, tek tek dizilmesi, buraya asılması, askıdan alıp çuvallara konulması, sonra da kesinlikle rutubet görmemesi lazım.

Tek tek ipe diziliyor 2 ay bekletiliyor! Bu biberi kurutmak hiç kolay değil

Koyduğunuz deponun içinde ısı olması, doğal gaz veya sobanın çalışması, camların kapalı tutulması gerekiyor. Kesinlikle bir gram rutubet olmaması lazım, rutubeti hiç sevmeyen bir ürün. Yani adeta bebeğe bakar gibi bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tek tek ipe diziliyor 2 ay bekletiliyor! Bu biberi kurutmak hiç kolay değil

"BU KURU BİBER HAYATIMIZIN HER YERİNDE YER ALIYOR"
Karaağaç biberinin kullanım alanının giderek genişlediğini söyleyen Ule, Türkiye'nin farklı bölgelerine ürün gönderdiklerini belirterek, "Sadece ciğerci veya köfteci olarak düşünmemek lazım.

Tek tek ipe diziliyor 2 ay bekletiliyor! Bu biberi kurutmak hiç kolay değil

İnsanlar artık kuru fasulyenin, nohudun yanında da bu biberi tercih ediyor. Yani şu an bu kuru biber hayatımızın her yerinde yer alıyor" diye konuştu.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör