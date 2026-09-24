Tek tek ipe diziliyor 2 ay bekletiliyor! Bu biberi kurutmak hiç kolay değil

Yaklaşık 1,5-2 aylık bir kuruma süresi var. Bu kurutma süresi de oldukça zahmetli. Burada bütün her şey işçilikle oluyor; toplaması, ekmesi, tek tek dizilmesi, buraya asılması, askıdan alıp çuvallara konulması, sonra da kesinlikle rutubet görmemesi lazım.