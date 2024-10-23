Tekin Temel kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Oyuncu Tekin Temel’in oynadığı diziler ve filmler

Oyuncu Tekin Temel neden öldü sorusu alınan vefat haberi ardından araştırılıyor. Ezel, Acı Hayat, Veda gibi pek çok yapımla hatırlanan ünlü isim bir süredir televizyon ekranlarında görülmüyordu. Acı haberin ardından araştırmalar hız kazandı. Peki; Tekin Temel kimdir, kaç yaşındaydı, hangi dizilerde oynadı?