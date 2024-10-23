Tekin Temel kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Oyuncu Tekin Temel'in oynadığı diziler ve filmler
Bilinen birçok dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimden acı haber geldi. Vefat haberinin ardından Tekin Temel kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı gibi sorular en çok araştırılanlar arasında. Oyuncunun eski rol arkadaşları baş sağlığı mesajlarını paylaşıyor. İşte, Tekin Temel'in oynadığı diziler, filmler ve hayatı hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 23.10.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:04