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Tekin Temel kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Oyuncu Tekin Temel'in oynadığı diziler ve filmler

Bilinen birçok dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimden acı haber geldi. Vefat haberinin ardından Tekin Temel kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı gibi sorular en çok araştırılanlar arasında. Oyuncunun eski rol arkadaşları baş sağlığı mesajlarını paylaşıyor. İşte, Tekin Temel'in oynadığı diziler, filmler ve hayatı hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.10.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:04
Tekin Temel kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Oyuncu Tekin Temel’in oynadığı diziler ve filmler

Oyuncu Tekin Temel neden öldü sorusu alınan vefat haberi ardından araştırılıyor. Ezel, Acı Hayat, Veda gibi pek çok yapımla hatırlanan ünlü isim bir süredir televizyon ekranlarında görülmüyordu. Acı haberin ardından araştırmalar hız kazandı. Peki; Tekin Temel kimdir, kaç yaşındaydı, hangi dizilerde oynadı?

Tekin Temel kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Oyuncu Tekin Temel’in oynadığı diziler ve filmler

OYUNCU TEKİN TEMEL NEDEN ÖLDÜ?

Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi yapımlarla hatırlanan oyuncu Tekin Temel vefat etti. 56 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi.

Tekin Temel kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Oyuncu Tekin Temel’in oynadığı diziler ve filmler

Daha önce de kalp krizi geçiren ve kalbine stent takılan Temel'in vefat haberi menajeri tarafından duyuruldu.

Tekin Temel kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Oyuncu Tekin Temel’in oynadığı diziler ve filmler

TEKİN TEMEL KİMDİR?

24 Haziran 1968 Akhisar doğumlu Tekin Temel, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu.

Tekin Temel kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Oyuncu Tekin Temel’in oynadığı diziler ve filmler

Oyuncu Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda ve Bir Yemin Ettim gibi projelerde yer aldı.

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