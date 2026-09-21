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Tekirdağ’da eş dehşeti! Fadime’yi bıçaklayarak katledip sabaha kadar başında bekledi: ‘Annenizi öldürdüm gelin defnedin’

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Ünlü, tartıştığı eşi 75 yaşındaki Fadime Ünlü'yü bıçaklayarak vahşice katletti. Cani eş Fadime'nin cansız bedeni başında sabaha kadar bekledi. Cinayeti oğluna haber veren cani gözaltına alındı. İşte detaylar…

DHA
Giriş Tarihi: 21.09.2026 11:08 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 11:09
Tekirdağ’da eş dehşeti! Fadime’yi bıçaklayarak katledip sabaha kadar başında bekledi: ‘Annenizi öldürdüm gelin defnedin’

Kapaklı'nın Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi'ndeki bir binada oturan Mehmet Ünlü ile eşi Fadime Ünlü arasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tekirdağ’da eş dehşeti! Fadime’yi bıçaklayarak katledip sabaha kadar başında bekledi: ‘Annenizi öldürdüm gelin defnedin’

Tartışma sırasında Mehmet Ünlü, eşini karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Fadime Ünlü, hayatını kaybetti.

Tekirdağ’da eş dehşeti! Fadime’yi bıçaklayarak katledip sabaha kadar başında bekledi: ‘Annenizi öldürdüm gelin defnedin’

İddiaya göre, saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından Mehmet Ünlü, eşinin başında sabaha kadar bekledi.

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Tekirdağ’da eş dehşeti! Fadime’yi bıçaklayarak katledip sabaha kadar başında bekledi: ‘Annenizi öldürdüm gelin defnedin’

'ANNENİZİ ÖLDÜRDÜM'

Saat 06.00 sıralarında oğlunu telefonla arayan Mehmet Ünlü, "Annenizi öldürdüm. Eve gelin beni polis teslim edin, annenizi de defnedin" dedi.

Tekirdağ’da eş dehşeti! Fadime’yi bıçaklayarak katledip sabaha kadar başında bekledi: ‘Annenizi öldürdüm gelin defnedin’

Bunun üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Fadime Ünlü'nün öldüğü belirlendi.

Tekirdağ’da eş dehşeti! Fadime’yi bıçaklayarak katledip sabaha kadar başında bekledi: ‘Annenizi öldürdüm gelin defnedin’

Ünlü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mehmet Ünlü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAPAKLI #TEKİRDAĞ