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Tekirdağ’da eş dehşeti! Fadime’yi bıçaklayarak katledip sabaha kadar başında bekledi: ‘Annenizi öldürdüm gelin defnedin’
Tekirdağ’da eş dehşeti! Fadime’yi bıçaklayarak katledip sabaha kadar başında bekledi: ‘Annenizi öldürdüm gelin defnedin’
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Ünlü, tartıştığı eşi 75 yaşındaki Fadime Ünlü'yü bıçaklayarak vahşice katletti. Cani eş Fadime'nin cansız bedeni başında sabaha kadar bekledi. Cinayeti oğluna haber veren cani gözaltına alındı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 21.09.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 11:09