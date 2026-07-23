Tekneye gerek yok, denizin içinden yürüyerek gidiliyor! Ege’deki o ada görenleri büyülüyor...

Bu büyülü yolda yürürken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir teknik detay var. Denizin dibi alışılagelmiş kum sahiller gibi yumuşak değil; tamamen taşlık, kayalık ve deniz kestanelerine ev sahipliği yapabilecek doğal bir yapıya sahip. Bu nedenle, ayaklarınızın zarar görmemesi ve bu eşsiz yürüyüşün bir çileye dönüşmemesi için yanınıza mutlaka kalın tabanlı bir deniz ayakkabısı almanız önemli.