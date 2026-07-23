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Tekneye gerek yok, denizin içinden yürüyerek gidiliyor! Ege'deki o ada görenleri büyülüyor...

Balıkesir Ayvalık'ın gözbebeği Cunda Adası'nın bittiği noktada yer alan Maden Adası, Türkiye'de benzerine az rastlanır bir seyahat tecrübesine ev sahipliği yapıyor. Ana karayı adaya bağlayan doğal sığlık sayesinde tatilciler, diz kapaklarına bile gelmeyen kristal berraklığındaki denizin içinden yürüyerek karşı kıyıya ulaşıyor. Sağınızda ve solunuzda derin maviliklerle suyun üzerinde yürüyormuş hissi veren bu mistik rota, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu. İşte Ege'nin saklı kalmış o büyüleyici rotasının tüm detayları...

Giriş Tarihi: 23.07.2026 17:11 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 17:54
Tekneye gerek yok, denizin içinden yürüyerek gidiliyor! Ege’deki o ada görenleri büyülüyor...

Türkiye'nin en gözde tatil rotalarından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, görselliği ve sunduğu sıra dışı deneyimle görenleri kendine hayran bırakan gizli bir cennet keşfedilmeyi bekliyor. Cunda Adası'nın en uç noktasında başlayan bu yolculuk, asırlık zeytin ağaçlarının arasından süzülen toprak yolların ardından Ege'nin en berrak sularıyla buluşuyor. Ancak bu rotayı asıl eşsiz kılan şey, adaya ulaşım yöntemi: Karadan adaya gitmek için teknelere ihtiyaç duyulmuyor, metrelerce süren turkuaz suların içinden adeta su üstünde yürüyerek karşı kıyıya geçiliyor.

Tekneye gerek yok, denizin içinden yürüyerek gidiliyor! Ege’deki o ada görenleri büyülüyor...

SU ÜSTÜNDE YÜRÜYÜŞ DENEYİMİ

Cunda'nın bittiği noktada başlayan bu doğal şerit, deniz seviyesinin oldukça düşük olması sebebiyle ziyaretçilere masalsı bir atmosfer sunuyor. Sağlı sollu uzanan Ege maviliklerinin ortasında ilerlerken suyun diz seviyesini bile aşmaması, rotayı sosyal medyanın da en çok konuşulan keşif noktalarından biri haline getiriyor.

Tekneye gerek yok, denizin içinden yürüyerek gidiliyor! Ege’deki o ada görenleri büyülüyor...

Bu büyülü yolda yürürken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir teknik detay var. Denizin dibi alışılagelmiş kum sahiller gibi yumuşak değil; tamamen taşlık, kayalık ve deniz kestanelerine ev sahipliği yapabilecek doğal bir yapıya sahip. Bu nedenle, ayaklarınızın zarar görmemesi ve bu eşsiz yürüyüşün bir çileye dönüşmemesi için yanınıza mutlaka kalın tabanlı bir deniz ayakkabısı almanız önemli.

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Tekneye gerek yok, denizin içinden yürüyerek gidiliyor! Ege’deki o ada görenleri büyülüyor...

CUNDA'DAN MADEN ADASI'NA YOLCULUK

Maden Adası'na ulaşmak için öncelikle Ayvalık'ın gözbebeği Cunda Adası'nın en uç noktasına ulaşmanız gerekiyor. Doğanın tüm cömertliğini sergilediği bu bölgeye, asırlık zeytin ağaçlarının arasından süzülen toprak bir yol rehberlik ediyor. Şehir gürültüsünün tamamen bıçak gibi kesildiği bu toprak yolun sonunda, sizi Ege'nin en kristal, en berrak suları karşılıyor.

Tekneye gerek yok, denizin içinden yürüyerek gidiliyor! Ege’deki o ada görenleri büyülüyor...

"ISSIZ BİR ADADA YALNIZ KALMA" HİSSİYATI

Denizin içindeki bu keyifli yürüyüşü tamamlayıp Maden Adası'na adım attığınız an, modern dünyanın tüm karmaşası ve gürültüsü bıçak gibi kesiliyor. İçerisinde hiçbir tesisin, yapılaşmanın ya da işletmenin bulunmadığı ada, ziyaretçilerine hayali kurulan "ıssız adada baş başa kalma" duygusunu tam anlamıyla yaşatıyor. Akvaryumu aratmayan koylarında serinleyen tatilciler, sadece dalga ve rüzgar seslerinin eşlik ettiği bu atmosferde şehir hayatının stresini geride bırakıyor.

Tekneye gerek yok, denizin içinden yürüyerek gidiliyor! Ege’deki o ada görenleri büyülüyor...

PİRİ REİS'İN NOTLARINDAN GÜNÜMÜZE

Maden Adası sadece deniziyle değil, köklü geçmişiyle de merak uyandırıyor. Büyük denizci Piri Reis'in asırlar önce kaleme aldığı ünlü eseri Kitab-ı Bahriye'de "Poryaz Adası" adıyla geçen bu kara parçası, adını Osmanlı döneminden kalan eski maden yataklarından ve taş ocaklarından alıyor. Adaya ayak basanlar, iç kesimlere doğru ilerledikçe tarihin izlerini taşıyan eski yapı kalıntılarıyla karşılaşıyor.

Tekneye gerek yok, denizin içinden yürüyerek gidiliyor! Ege’deki o ada görenleri büyülüyor...

KUŞ CENNETİ VE FOTOĞRAF TUTKUNLARININ ADRESİ

Bölgenin insan eli değmemiş yapısı, burayı yaban hayatı için de korunaklı bir sığınak haline getirmiş durumda. Özellikle göç dönemlerinde onlarca farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Maden Adası ve çevresi, sessizliği ve dinginliğiyle adeta bir kuş cennetini andırıyor.

Tekneye gerek yok, denizin içinden yürüyerek gidiliyor! Ege’deki o ada görenleri büyülüyor...

Şehir hayatının kargaşasından kaçıp buraya gelen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, gün batımına doğru gökyüzünü kaplayan bu eşsiz manzara eşliğinde unutulmaz kareler yakalıyor. Hem denizin içinden yürüyüş anları hem de adadaki bu görsel şölen, sosyal medya içerik üreticileri için de burayı keşfedilmesi gereken bir cazibe merkezine dönüştürüyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör