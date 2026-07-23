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Tekneye gerek yok, denizin içinden yürüyerek gidiliyor! Ege'deki o ada görenleri büyülüyor...
Tekneye gerek yok, denizin içinden yürüyerek gidiliyor! Ege'deki o ada görenleri büyülüyor...
Balıkesir Ayvalık'ın gözbebeği Cunda Adası'nın bittiği noktada yer alan Maden Adası, Türkiye'de benzerine az rastlanır bir seyahat tecrübesine ev sahipliği yapıyor. Ana karayı adaya bağlayan doğal sığlık sayesinde tatilciler, diz kapaklarına bile gelmeyen kristal berraklığındaki denizin içinden yürüyerek karşı kıyıya ulaşıyor. Sağınızda ve solunuzda derin maviliklerle suyun üzerinde yürüyormuş hissi veren bu mistik rota, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu. İşte Ege'nin saklı kalmış o büyüleyici rotasının tüm detayları...
Giriş Tarihi: 23.07.2026 17:11
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 17:54