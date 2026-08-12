TEKNİKA PLAST HALKA ARZI BAŞLADI! TKNKA ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

TEKNİKA PLAST HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Teknika Plast halka arzında bireysel yatırımcılara düşecek kesin lot sayısı henüz belli değil. Dağıtım miktarı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından katılımcı sayısına göre netleşecek. Bireysel yatırımcı grubunda eşit dağıtım uygulanacağı için kişi başına verilecek lot miktarı, toplam başvuru sayısına bağlı olarak değişecek.