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TEKNİKA PLAST HALKA ARZI BAŞLADI! TKNKA ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
TEKNİKA PLAST HALKA ARZI BAŞLADI! TKNKA ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Yatırımcıların gündemine giren Teknika Plast halka arzı için talep toplama süreci başladı. TKNKA koduyla Borsa İstanbul'a adım atmaya hazırlanan şirketin halka arzında fiyat, pay dağılımı ve başvuru kanalları netleşti. Peki, TKNKA ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 12.08.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 10:52