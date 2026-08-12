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TEKNİKA PLAST HALKA ARZI BAŞLADI! TKNKA ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Yatırımcıların gündemine giren Teknika Plast halka arzı için talep toplama süreci başladı. TKNKA koduyla Borsa İstanbul'a adım atmaya hazırlanan şirketin halka arzında fiyat, pay dağılımı ve başvuru kanalları netleşti. Peki, TKNKA ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 12.08.2026 10:42 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 10:52
TEKNİKA PLAST HALKA ARZI BAŞLADI! TKNKA ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

SPK onayının ardından Teknika Plast halka arzı için yatırımcılardan talepler alınmaya başlandı. Teknika Plast halka arzı sürecinde satışa sunulacak paylar, dağıtım yöntemi ve konsorsiyum bilgileri yayımlanan izahname ve satış duyurusunda yer aldı. Yatırımcılar işlemlerini belirlenen talep toplama kanalları üzerinden gerçekleştirebilecek.

TEKNİKA PLAST HALKA ARZI BAŞLADI! TKNKA ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

TEKNİKA PLAST HALKA ARZI NE ZAMAN?

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için talep toplama işlemleri 12 Ağustos 2026 tarihinde başladı. TKNKA koduyla gerçekleştirilecek halka arzda talepler 12-13-14 Ağustos tarihlerinde, üç iş günü boyunca alınacak. İşlemler her gün 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

TEKNİKA PLAST HALKA ARZI BAŞLADI! TKNKA ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

TKNKA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Şirket payları halka arz kapsamında 85,40 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Toplam 31 milyon adet payın satışı planlanırken halka arz büyüklüğü 2 milyar 647 milyon 400 bin TL olacak.

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TEKNİKA PLAST HALKA ARZI BAŞLADI! TKNKA ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

TEKNİKA PLAST HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Teknika Plast halka arzında bireysel yatırımcılara düşecek kesin lot sayısı henüz belli değil. Dağıtım miktarı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından katılımcı sayısına göre netleşecek. Bireysel yatırımcı grubunda eşit dağıtım uygulanacağı için kişi başına verilecek lot miktarı, toplam başvuru sayısına bağlı olarak değişecek.

TEKNİKA PLAST HALKA ARZI BAŞLADI! TKNKA ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

TEKNİKA PLAST HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Teknika Plast halka arzı, Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum üzerinden gerçekleştiriliyor. Onaylı izahnamede yer alan başvuru kanallarına göre TKNKA halka arzına aşağıdaki bankalar üzerinden katılım sağlanabiliyor:

  • Akbank
  • DenizBank
  • Halkbank
  • ING
  • İş Bankası
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası
  • Türkiye Finans Katılım Bankası
  • Albaraka Türk Katılım Bankası
  • Şekerbank
  • QNB
  • OdeaBank
  • TEB
  • VakıfBank
  • Vakıf Katılım
  • Yapı Kredi
  • Ziraat Bankası
  • Ziraat Katılım
  • Ziraat Dinamik Banka
TEKNİKA PLAST HALKA ARZI BAŞLADI! TKNKA ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?