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TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı Şanlıurfa'da başladı! Teknoloji tutkunları, genç mucitler ve binlerce ziyaretçi buluşuyor
TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı Şanlıurfa'da başladı! Teknoloji tutkunları, genç mucitler ve binlerce ziyaretçi buluşuyor
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 15. kez kapılarını ziyaretçilere açtı. İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı TEKNOFEST Güneydoğu, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. Festivalde SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve savaş uçakları gösteri uçuşu yapacak. TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.
Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 10:23