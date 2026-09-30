Trend Galeri Trend Yaşam TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı Şanlıurfa'da başladı! Teknoloji tutkunları, genç mucitler ve binlerce ziyaretçi buluşuyor

TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı Şanlıurfa'da başladı! Teknoloji tutkunları, genç mucitler ve binlerce ziyaretçi buluşuyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 15. kez kapılarını ziyaretçilere açtı. İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı TEKNOFEST Güneydoğu, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. Festivalde SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve savaş uçakları gösteri uçuşu yapacak. TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

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AA
Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 10:23
TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı Şanlıurfa’da başladı! Teknoloji tutkunları, genç mucitler ve binlerce ziyaretçi buluşuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda başladı.

TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı Şanlıurfa’da başladı! Teknoloji tutkunları, genç mucitler ve binlerce ziyaretçi buluşuyor

Teknoloji tutkunlarını, genç mucitleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde çeşitli gösteriler, sergiler ve 14 kategoride teknoloji yarışmalarının finalleri yapılacak.

TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı Şanlıurfa’da başladı! Teknoloji tutkunları, genç mucitler ve binlerce ziyaretçi buluşuyor

İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı TEKNOFEST Güneydoğu, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. Festivalde SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve savaş uçakları gösteri uçuşu yapacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı Şanlıurfa’da başladı! Teknoloji tutkunları, genç mucitler ve binlerce ziyaretçi buluşuyor

Festivalde ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları da yer alacak.

TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı Şanlıurfa’da başladı! Teknoloji tutkunları, genç mucitler ve binlerce ziyaretçi buluşuyor

Festivalde ayrıca konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunulacak.

TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı Şanlıurfa’da başladı! Teknoloji tutkunları, genç mucitler ve binlerce ziyaretçi buluşuyor

İLK GÜN ÇEŞİTLİ GÖSTERİLER DÜZENLENECEK

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekare alandaki festivalin ilk gününde paraşüt atlayışı, Bayraktar Akıncı gösteri uçuşu, paramotor gösteri uçuşu ve bilim şovu yapılacak.

TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı Şanlıurfa’da başladı! Teknoloji tutkunları, genç mucitler ve binlerce ziyaretçi buluşuyor

Programda ayrıca bayrakla selamlama uçuşu, ATAK pasaj geçişi, Jandarma Çelik Kanatlar gösteri uçuşu, Bayraktar TB3 gösteri uçuşu, SH-70 Fastrope gösterisi, T-129 ATAK gösteri uçuşu ve açılış töreni yer alacak.

TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı Şanlıurfa’da başladı! Teknoloji tutkunları, genç mucitler ve binlerce ziyaretçi buluşuyor

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST Güneydoğu'ya giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor.

TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı Şanlıurfa’da başladı! Teknoloji tutkunları, genç mucitler ve binlerce ziyaretçi buluşuyor

Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları 09.00-19.00 saatlerinde yapılabilecek.

TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı Şanlıurfa’da başladı! Teknoloji tutkunları, genç mucitler ve binlerce ziyaretçi buluşuyor

Festival alanına ulaşımda ücretsiz toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçiler için hızlı ve kolay erişim imkanı sağlayacak.

TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı Şanlıurfa’da başladı! Teknoloji tutkunları, genç mucitler ve binlerce ziyaretçi buluşuyor

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

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