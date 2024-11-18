Telefonu tutuş şekliniz gizli özelliğinizi ortaya koyuyor! O kişilerin hayal gücü çok yüksek oluyor…

Farkında olmada yapmış olduğunuz birçok hareket kişilik özelliğiniz ile ilgili bazı bilgiler verebilir. Bu hareketlerden bizi de telefon tutma şeklinizdir. Telefonu nasıl tutuyorsunuz? Tek elle mi ya da iki elle mi? Peki, serçe parmağınız telefonun arkasında mu oluyor yoksa altında mı? Bunların her birinin anlamı çok farklı. Peki, telefon tutma şekli hangi kişilik özelliklerini gösterir? İşte detaylar…