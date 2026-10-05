Trend
Galeri
Trend Yaşam
Temizlik işçileri çöpte buldu! Dev operasyon başladı: Kağıthane'deki iz zehir depolarına uzandı
Temizlik işçileri çöpte buldu! Dev operasyon başladı: Kağıthane'deki iz zehir depolarına uzandı
Kağıthane'de temizlik işçileri, çöp konteynerindeki kolilerde uyuşturucu hap buldu. Harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kolilerde 10 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirdi. Ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek kolileri çöpe bırakan çekçekçiyi, ardından da kolilerin götürüldüğü dükkanı belirledi. Kamyonetten kolileri indirip çekçeğe yükleyen 3 şüpheliyi yakalayan ekipler, Fatih'teki imalathaneye ulaşırken, narkotik ekipleri çalışmaları devamında Başakşehir'deki depoda 643 bin 476 uyuşturucu hap ve 785 kilogram pregabalin maddesi ele geçirdi. Konuyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alınırken, Kağıthane'de yakalanan 3 kişi ise adliyeye sevk edildi. Kolilerin taşındığı ve çöpe bırakıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Giriş Tarihi: 05.10.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 15:42