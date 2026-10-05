Temizlik işçileri çöpte buldu! Dev operasyon başladı: Kağıthane’deki iz zehir depolarına uzandı

KOLİLERİ ÇEKÇEKLE GETİRİP KONTEYNERLERE BIRAKMIŞ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kolilerin çekçekle atık toplayan bir kişi tarafından konteynerlere bırakıldığını tespit etti. Şüphelinin geldiği güzergahtaki kameraları inceleyen ekipler, kolilerin ilçedeki bir dükkanda çekçeğe yüklendiğini belirledi. Çalışmayı sürdüren polis ekipleri, kolilerin daha önce bir kamyonetten indirildiği görüntülere de ulaştı. Kolileri kamyonetten indiren ve çekçeğe yükleyen kişilerin Hulisi Y. (56), Abdulkadir D. (46) ve Mehmet T. (25) olduğu tespit edildi. Üç şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.