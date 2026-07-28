Temmuz ayında metrelerce kar! 2 aylık zorlu mesaide sona gelindi: Ekipler 5 metrelik kar tünellerini açtı

Temmuz ayının ortaları geride kalmasına rağmen yüksek kesimlerde karla mücadele tüm hızıyla sürdürülüyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları ve Sat Gölleri bölgesindeki yol açma çalışmalarını aralıksız yürüttü.