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Temmuz ayında metrelerce kar! 2 aylık zorlu mesaide sona gelindi: Ekipler 5 metrelik kar tünellerini açtı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüksek kesimlerde yer yer 5 metreyi bulan kar birikintilerine karşı yürütülen 2 aylık zorlu mücadelede sona gelindi. İl Özel İdaresi ekiplerinin kepçe ve ekskavatörlerle metrelerce karı yararak açtığı yollar, görenleri hayrete düşüren dev kar tünellerine dönüştü.

İHA
Giriş Tarihi: 28.07.2026 16:54 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 16:58
Temmuz ayında metrelerce kar! 2 aylık zorlu mesaide sona gelindi: Ekipler 5 metrelik kar tünellerini açtı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yer yer 5 metreyi aşan karda yürütülen zorlu çalışmalar sonucunda açılan yollar adeta kar tünellerini andırdı. İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgede başlattığı 2 aylık karla mücadele mesaisinde sona gelindi.

Temmuz ayında metrelerce kar! 2 aylık zorlu mesaide sona gelindi: Ekipler 5 metrelik kar tünellerini açtı

Temmuz ayının ortaları geride kalmasına rağmen yüksek kesimlerde karla mücadele tüm hızıyla sürdürülüyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları ve Sat Gölleri bölgesindeki yol açma çalışmalarını aralıksız yürüttü.

Temmuz ayında metrelerce kar! 2 aylık zorlu mesaide sona gelindi: Ekipler 5 metrelik kar tünellerini açtı

TEK TEK ULAŞIMA AÇILDI

Metrelerce kar birikintisi ve çığ tehlikesine karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçelerin yetersiz kaldığı noktalarda ekskavatör de kullanarak kapalı yolları tek tek ulaşıma açtı.

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Temmuz ayında metrelerce kar! 2 aylık zorlu mesaide sona gelindi: Ekipler 5 metrelik kar tünellerini açtı

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun tempo kütlesiyle çalışan ekiplerin kardan adam boyunu aşan geçitlerde açtığı yollar, bölgede seyirlik kar tünelleri oluşturdu.

Temmuz ayında metrelerce kar! 2 aylık zorlu mesaide sona gelindi: Ekipler 5 metrelik kar tünellerini açtı
Temmuz ayında metrelerce kar! 2 aylık zorlu mesaide sona gelindi: Ekipler 5 metrelik kar tünellerini açtı
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HAKKARİ