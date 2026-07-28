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Temmuz ayında metrelerce kar! 2 aylık zorlu mesaide sona gelindi: Ekipler 5 metrelik kar tünellerini açtı
Temmuz ayında metrelerce kar! 2 aylık zorlu mesaide sona gelindi: Ekipler 5 metrelik kar tünellerini açtı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüksek kesimlerde yer yer 5 metreyi bulan kar birikintilerine karşı yürütülen 2 aylık zorlu mücadelede sona gelindi. İl Özel İdaresi ekiplerinin kepçe ve ekskavatörlerle metrelerce karı yararak açtığı yollar, görenleri hayrete düşüren dev kar tünellerine dönüştü.
Giriş Tarihi: 28.07.2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 16:58