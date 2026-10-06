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Tetkik arttıkça kanser de mi artıyor? Uzmanından dikkat çeken değerlendirme “Pimpirikliler daha çok kanser oluyor”
Tetkik arttıkça kanser de mi artıyor? Uzmanından dikkat çeken değerlendirme “Pimpirikliler daha çok kanser oluyor”
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, kanserin oluşumu ve tanı süreçleriyle ilgili konuşarak, tetkik imkanlarının yaygınlaşmasıyla bazı bulguların daha sık tespit edildiğini söyledi. Dizdar, bu durumu kuşkucu kişilerin daha fazla tetkik yaptırması üzerinden örneklendirerek, "Bakın 'pimpirikliler daha çok kanser oluyor' desem, inanın bana çünkü gidip kurcalıyor. Kurcalarsanız çıkıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 06.10.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 12:50