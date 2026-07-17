Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları 2026 | Tıbbi Dokümantasyon taban puanı kaç?

2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanmasının ardından başlayacak tercih süreci öncesinde adaylar, ön lisans programlarının taban puanlarını araştırıyor. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümüne ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri de sağlık alanında kariyer hedefleyen adayların gündeminde yer alıyor.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
70
|372,80545
363,35082
360,9129
338,98258
|272.648
336.223
358.669
462.858
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
50
50
50
|362,16204
353,74506
350,64072
328,83814
|326.353
389.212
420.397
534.937
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
60
60
|360,34414
349,70459
342,67263
321,22511
|336.336
414.041
475.282
595.936
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
3
3
3
|5
3
3
3
|359,45918
364,83145
371,06686
360,54964
|341.319
328.865
306.065
338.703
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
4
|4
4
4
4
|358,00377
350,84362
343,20368
321,6258
|349.462
406.821
471.511
592.551
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
70
|357,52314
345,98175
341,89956
321,8
|352.255
438.372
480.996
591.098
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
71
|356,9605
342,91047
339,70378
324,84628
|355.577
459.525
497.429
566.244
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
71
|356,87651
344,91012
341,02737
323,55556
|356.090
445.667
487.381
576.683
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
65
65
|355,34799
344,96842
340,78924
320,7372
|365.044
445.288
489.133
600.027
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
71
|354,24361
339,13455
349,74507
332,66461
|371.497
487.138
426.252
506.788
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
60
60
|352,82319
345,1964
341,88654
322,8139
|380.120
443.722
481.086
582.691
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
65
67
|352,56428
342,60597
343,64775
322,40219
|381.724
461.690
468.332
586.181
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
4
4
10
|5
4
4
10
|352,38679
353,2702
345,43085
323,30077
|382.882
392.060
455.719
578.661
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
60
61
|352,32835
343,07719
339,15952
322,07826
|383.275
458.381
501.524
588.782
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
71
|351,65845
342,71348
338,69825
319,83157
|387.343
460.939
504.969
607.803
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
71
|350,08682
343,07267
340,70709
324,3196
|397.246
458.409
489.779
570.489
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
80
|30
80
80
80
|349,72853
338,70478
340,47772
321,09462
|399.565
490.421
491.511
596.980
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|200
1000
1000
1000
|200
1001
1005
1018
|348,87749
327,70011
338,01363
310,42973
|405.116
580.789
510.267
693.482
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
67
66
|348,82677
336,37364
334,26949
313,79804
|405.464
508.142
539.981
661.944
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
65
65
|347,46246
334,42555
337,62321
321,37569
|414.493
523.381
513.288
594.651
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
65
67
|346,97881
337,90599
329,9494
313,37757
|417.711
496.366
575.835
665.946
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
61
60
|346,6853
334,86683
338,22865
326,12536
|419.695
519.884
508.624
555.955
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
75
75
75
|30
75
75
76
|345,88074
333,90279
329,08374
306,40582
|425.106
527.601
583.191
733.190
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
65
66
|345,0607
334,25713
328,1219
310,81516
|430.633
524.728
591.606
689.865
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
60
61
|344,59483
340,25508
338,57478
321,72062
|433.731
478.661
505.886
591.785
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
72
|343,58822
333,47086
330,86023
312,7702
|440.623
531.125
568.175
671.478
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
9
8
9
|10
9
8
9
|343,40643
343,87645
340,19378
322,67188
|441.942
452.897
493.690
583.914
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
61
62
|343,22997
332,94698
327,26885
310,48218
|443.241
535.577
599.004
692.995
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
55
55
55
|30
55
55
55
|343,19283
331,28574
329,41569
318,56921
|443.519
549.594
580.367
618.752
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
30
30
|30
40
30
30
|342,53096
335,55976
331,04706
311,91925
|448.250
514.505
566.623
679.409
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
8
7
8
|10
8
7
8
|341,95712
338,60072
337,82485
311,39815
|452.448
491.167
511.744
684.299
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
50
50
52
|341,86365
332,11117
329,26918
310,91473
|453.100
542.536
581.576
688.926
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|10
10
10
12
|341,61802
339,31932
334,94928
311,25491
|454.883
485.668
534.346
685.707
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
50
50
50
|341,59326
331,93958
327,05537
310,03182
|455.071
544.029
600.838
697.346
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
71
|341,54169
333,01947
331,60216
311,34866
|455.448
534.947
561.887
684.761
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MARDİN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
50
50
51
|341,21581
329,93207
331,45302
316,7097
|457.762
561.251
563.115
635.315
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Marmaris) (MUĞLA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
62
62
|340,84021
332,14602
327,33985
308,21
|460.478
542.240
598.421
715.142
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BOLU) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|30
30
31
31
|340,67657
332,64871
325,95538
308,52626
|461.650
538.045
610.526
712.027
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|30
40
40
41
|340,36048
331,14648
337,48543
318,89608
|463.973
550.758
514.329
615.929
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
2
|1
1
2
2
|339,63713
342,2698
328,64331
302,95522
|469.242
464.083
587.130
769.191
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
40
40
|30
50
40
41
|339,51327
329,86498
322,30549
304,70015
|470.178
561.841
644.140
750.997
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
8
|8
8
8
8
|338,96332
334,19797
322,88024
310,28816
|474.326
525.179
638.772
694.876
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
3
3
|4
4
3
3
|338,96277
337,26238
333,27163
321,64331
|474.331
501.263
548.147
592.405
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (NİĞDE) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
60
62
|337,08755
331,25105
328,87028
308,29725
|488.430
549.913
585.072
714.264
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
9
8
8
|10
9
8
8
|336,70131
332,95468
335,82998
310,3348
|491.367
535.515
527.195
694.420
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
65
67
|336,17872
328,49901
325,05375
306,14028
|495.410
573.615
618.822
735.960
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
7
4
5
|7
7
4
5
|336,05497
326,96341
328,35861
309,02711
|496.336
587.535
589.552
707.138
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
20
20
55
|30
20
20
56
|336,03266
334,0019
332,25499
314,53434
|496.502
526.797
556.515
655.166
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
80
|30
80
81
82
|335,46509
324,88066
317,85761
300,55439
|500.920
606.702
687.066
794.767
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BATMAN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
60
61
61
|335,15256
326,75407
330,15315
316,65373
|503.337
589.454
574.183
635.828
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|200
2800
2800
2800
|200
2864
2867
2868
|335,0846
299,27252
304,5424
270,41572
|503.857
891.971
829.602
1.177.013
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
62
62
62
|335,01668
326,58605
321,26553
304,01668
|504.395
590.954
653.892
757.975
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|6
6
6
5
|6
6
6
5
|334,85993
333,51677
330,06499
304,75186
|505.591
530.728
574.934
750.419
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
60
62
|334,76536
326,56184
321,42735
302,62142
|506.300
591.190
652.361
772.698
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
3
|4
4
4
3
|334,64294
329,14679
330,40049
305,49964
|507.292
567.998
572.027
742.518
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (UŞAK) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
62
62
|334,60221
324,25774
317,94702
301,20864
|507.601
612.629
686.171
787.829
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AKSARAY) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
62
60
61
|334,3906
327,60247
323,3702
303,81908
|509.258
581.711
634.145
760.079
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
3
3
3
|7
3
3
3
|334,10239
337,5393
336,96535
306,17255
|511.585
499.147
518.321
735.620
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
7
6
6
|8
7
6
6
|333,98377
331,02866
326,41228
309,81006
|512.475
551.754
606.526
699.549
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SİNOP) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
61
60
62
|333,92971
324,33971
318,33951
298,69954
|512.934
611.817
682.253
814.743
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TEKİRDAĞ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
55
55
55
|30
55
56
57
|333,52501
325,2403
319,51126
301,51856
|516.155
603.332
670.876
784.468
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
3
5
|4
4
3
5
|332,9777
332,53231
330,18543
301,74877
|520.597
538.995
573.917
781.863
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
60
62
|332,69976
323,30329
320,59591
300,39055
|522.799
621.822
660.336
796.548
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
6
5
5
|7
6
5
5
|332,46448
324,61127
323,36404
302,0566
|524.701
609.176
634.213
778.620
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BARTIN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
72
70
71
|331,72892
317,99781
309,85149
293,37305
|530.772
674.834
770.257
874.881
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
9
8
—
|10
9
8
—
|331,4919
328,25621
321,24547
301,80184
|532.758
575.788
654.109
781.271
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
7
6
5
|8
7
6
5
|331,40919
327,28711
323,49334
300,12376
|533.503
584.505
633.033
799.295
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SİİRT) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
71
70
72
|331,10834
320,63167
320,05867
305,54243
|535.946
648.114
665.565
742.036
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MUŞ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
51
51
52
|331,09198
322,31371
322,42833
302,27084
|536.094
631.383
642.969
776.369
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|200
3500
2200
2200
|200
3585
2248
2253
|331,02924
291,42667
303,96703
271,34425
|536.585
997.154
836.183
1.163.398
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
45
45
45
|30
46
46
47
|330,98247
324,28751
320,52553
301,75946
|536.985
612.331
661.050
781.756
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
61
61
62
|330,93056
320,53117
314,85605
301,68234
|537.421
649.119
717.608
782.611
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZİNCAN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
66
67
67
|330,30924
319,46807
313,02368
297,4563
|542.654
659.841
736.589
828.380
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
11
|10
10
10
11
|330,24644
323,5306
320,41365
299,11597
|543.193
619.710
662.154
810.344
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
66
67
66
|330,08276
320,45994
311,89368
294,52155
|544.598
649.823
748.402
861.563
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
9
9
|10
10
9
9
|329,51662
324,98607
320,42586
297,88062
|549.387
605.713
662.019
823.731
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BİLECİK) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|30
40
41
41
|329,37266
322,21947
315,66805
299,23085
|550.590
632.270
709.086
809.095
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KİLİS) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
100
80
|30
80
103
82
|329,06031
314,98038
310,35331
295,69138
|553.270
706.728
764.884
848.151
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
50
50
51
|328,49021
321,12898
314,99268
298,97922
|558.042
643.146
716.182
811.755
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
11
|10
10
10
11
|328,39869
321,59296
317,97904
294,80784
|558.803
638.500
685.822
858.277
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu (KARAMAN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
80
|31
81
82
82
|328,2468
318,84682
311,46011
293,9367
|560.157
666.148
753.034
868.415
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
72
|328,18343
317,48522
309,5875
293,98901
|560.701
680.140
773.076
867.820
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BİNGÖL) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
62
60
61
|327,85227
321,65168
318,46299
305,27416
|563.571
637.900
681.035
744.934
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
50
52
51
|327,76022
318,33993
314,50591
303,10734
|564.354
671.336
721.178
767.600
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
62
60
62
|327,61587
319,54986
311,32042
294,49725
|565.621
658.993
754.539
861.839
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
4
|4
4
4
4
|327,01453
326,27004
318,41882
298,38654
|570.792
593.898
681.488
818.251
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
12
14
|10
10
12
14
|326,90884
324,87062
318,61654
296,28879
|571.711
606.797
679.568
841.376
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
150
150
150
|101
151
150
153
|326,89714
318,53125
326,38622
294,00204
|571.814
669.368
606.749
867.686
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
62
60
62
|326,10267
314,04871
313,91089
296,66587
|578.841
716.817
727.415
837.062
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
67
65
66
|325,89237
315,76415
308,52606
293,03806
|580.712
698.291
784.759
878.732
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
9
8
—
|10
9
8
—
|325,43593
325,93377
320,59439
300,01604
|584.824
596.987
660.350
800.446
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|325,28372
317,02945
307,02209
293,39683
|586.193
684.824
801.415
874.590
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ARTVİN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
72
70
72
|325,09005
313,45019
306,75427
291,09015
|587.916
723.301
804.400
901.882
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRKLARELİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
67
67
67
|324,8216
312,59702
306,23393
289,40209
|590.320
732.597
810.296
922.131
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Tunceli Meslek Yüksekokulu (TUNCELİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
61
62
|324,58348
314,73206
312,85788
296,61111
|592.457
709.433
738.372
837.680
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Osmaneli Meslek Yüksekokulu (BİLECİK) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
50
51
52
|323,31734
313,98683
305,74645
289,74856
|604.097
717.549
815.768
917.920
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARS) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
75
75
75
|30
75
75
77
|322,75752
310,53424
304,90854
287,22416
|609.380
755.534
825.452
948.623
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|16
8
7
7
|16
8
7
7
|322,65669
320,83782
318,96043
296,23221
|610.337
646.081
676.159
841.996
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
80
|30
82
80
82
|321,30083
311,86077
305,06566
287,11976
|622.975
740.690
823.621
949.921
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Taşköprü Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
67
67
|320,76968
309,71561
302,21785
284,3277
|627.910
764.999
856.253
985.298
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BAYBURT) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
72
72
70
|320,61366
309,41733
302,89958
287,04536
|629.435
768.507
848.390
950.874
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
30
30
|31
41
31
30
|320,52642
312,114
305,26548
283,16095
|630.246
737.836
821.382
1.000.565
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Siverek Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
40
40
|30
52
40
41
|320,02153
313,88917
313,50601
298,38319
|635.007
718.626
731.618
818.292
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu (ÇORUM) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
61
62
62
|320,00157
311,17201
303,00837
287,68219
|635.199
748.391
847.119
943.129
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ŞIRNAK) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
50
52
|319,63748
311,5275
309,59927
292,75774
|638.728
744.462
772.958
882.023
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
50
51
52
|318,39309
309,45953
304,28402
285,38057
|650.570
767.986
832.530
971.841
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Tosya Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
66
67
67
|318,38824
308,91546
298,73412
282,41961
|650.628
774.365
897.720
1.010.048
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (IĞDIR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
52
52
52
|317,77747
310,51152
306,49426
289,39363
|656.687
755.800
807.380
922.220
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
3
3
5
|5
3
3
5
|317,54686
327,5316
323,8174
299,81612
|658.931
582.343
629.995
802.639
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
49
|30
51
51
51
|317,11749
309,81292
299,90203
285,47328
|663.158
763.895
883.821
970.635
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
61
61
62
|316,7368
306,65659
296,73221
281,86949
|666.901
800.620
922.413
1.017.177
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
—
|30
61
62
—
|316,39449
306,57071
299,92643
283,81764
|670.437
801.633
883.507
991.966
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ARDAHAN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
—
|31
61
62
—
|315,69227
304,88034
298,5756
282,79416
|677.419
821.859
899.536
1.005.248
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Narman Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|31
71
72
72
|315,49755
304,16366
297,48759
281,88034
|679.412
830.631
913.061
1.017.037
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BİNGÖL) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
62
62
62
|315,43439
306,6924
302,51335
288,20216
|680.023
800.184
852.828
936.702
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (HAKKARİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
50
51
52
|314,39735
305,95886
302,01525
284,68584
|690.561
808.986
858.596
980.733
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZİNCAN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
52
51
52
|314,36369
306,75116
299,97047
284,51608
|690.868
799.517
882.973
982.838
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|313,45665
—
—
—
|700.413
—
—
—
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu (TUNCELİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
52
52
52
|311,70607
303,78042
300,14854
283,16306
|718.879
835.318
880.765
1.000.536
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
150
150
150
|103
154
153
154
|307,85595
293,72922
297,84575
262,47641
|760.682
965.701
908.695
1.299.143
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
—
—
—
|8
—
—
—
|307,3173
—
—
—
|766.667
—
—
—
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
150
150
150
|103
154
154
154
|304,70639
293,56638
299,72462
262,69001
|796.160
967.902
885.911
1.295.614
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
170
170
170
|103
174
174
175
|303,38357
292,29973
296,52596
261,89633
|811.388
985.091
924.925
1.308.394
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
150
115
113
|103
154
117
116
|297,93857
290,70893
293,94515
259,23118
|876.181
1.007.283
957.055
1.352.177
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|21
21
22
—
|21
21
22
—
|294,21938
296,3802
278,25745
—
|922.474
930.178
1.169.311
—
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|28
20
16
10
|28
20
16
10
|290,72656
300,2353
291,36564
269,38926
|966.631
879.660
990.236
1.192.357
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|17
17
15
15
|17
17
15
15
|290,52609
287,12236
273,9749
239,95186
|969.265
1.057.917
1.231.173
1.706.481
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
12
13
15
|10
12
13
15
|288,44242
284,33855
274,38075
239,74046
|996.399
1.098.430
1.225.228
1.710.872
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
45
45
45
|45
45
45
45
|278,44595
278,4682
271,21435
226,30885
|1.131.697
1.186.145
1.272.300
2.006.920
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|34
23
19
19
|34
23
19
19
|273,44946
271,9274
267,90453
233,40731
|1.201.664
1.287.808
1.322.792
1.844.934
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|2
5
5
—
|2
5
5
—
|272,1116
237,59074
218,5475
—
|1.220.935
1.872.809
2.203.884
—
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
—
|5
5
5
—
|257,70044
260,97735
242,52549
—
|1.429.884
1.465.575
1.745.526
—
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|42
42
27
30
|42
42
27
30
|252,09612
247,00878
250,9856
192,86369
|1.512.131
1.704.943
1.597.670
2.766.210
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
2
1
1
|1
2
1
1
|251,4981
261,94769
306,17427
258,31932
|1.520.801
1.449.468
810.973
1.367.293
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|67
67
64
59
|67
67
64
59
|249,23943
224,91171
220,54865
191,86961
|1.553.825
2.106.185
2.163.665
2.780.395
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|51
42
38
34
|51
42
38
34
|248,7758
265,27374
257,58964
214,27987
|1.560.725
1.394.939
1.486.694
2.301.730
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|39
30
23
30
|39
30
23
30
|245,41679
240,49028
247,15556
236,03373
|1.610.111
1.820.659
1.663.598
1.788.285
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|102
54
50
42
|102
54
50
42
|241,04613
265,91597
250,16315
225,78579
|1.674.183
1.384.521
1.611.763
2.019.288
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|28
28
28
17
|28
28
28
17
|238,44327
255,4845
245,81312
230,40165
|1.712.420
1.558.391
1.687.214
1.911.851
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|6
6
5
5
|6
6
5
5
|235,6285
282,9719
260,60651
222,18984
|1.753.622
1.118.548
1.437.385
2.105.762
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|18
17
20
20
|18
17
20
20
|234,57181
283,79368
272,30922
255,35287
|1.768.882
1.106.610
1.256.009
1.417.824
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
66
64
56
|60
66
64
56
|229,92004
226,23007
275,49083
228,23405
|1.836.135
2.081.753
1.208.893
1.961.784
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
—
|1
1
1
—
|229,87082
295,23216
270,44447
260,58459
|1.836.859
945.586
1.284.104
1.329.942
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|59
59
55
53
|59
59
55
53
|229,52957
231,02327
221,47168
197,58927
|1.841.740
1.992.944
2.144.996
2.686.639
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|18
18
15
15
|18
18
15
12
|227,05172
230,72375
242,86603
Dolmadı
|1.876.715
1.998.513
1.739.393
Dolmadı
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|42
42
37
30
|42
42
37
30
|224,50148
225,34464
245,64046
220,63174
|1.911.927
2.098.142
1.690.299
2.143.851
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|37
25
25
20
|37
25
25
20
|222,57417
251,61118
248,28271
221,88299
|1.938.554
1.624.731
1.644.061
2.113.064
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|54
46
42
34
|54
46
42
34
|218,08665
260,30193
251,01439
225,9132
|1.999.002
1.476.702
1.597.192
2.016.306
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|67
55
61
68
|67
55
61
68
|217,01854
274,91794
267,91818
243,88252
|2.013.043
1.240.961
1.322.558
1.628.656
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|21
21
17
10
|21
21
17
10
|196,13377
251,71129
273,43132
261,8162
|2.234.050
1.622.963
1.239.232
1.309.697
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
11
14
—
|8
11
14
—
|183,76676
211,17593
186,01236
—
|2.292.390
2.356.652
2.792.440
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
23
17
15
|25
23
17
8
|182,79789
210,60247
221,26781
Dolmadı
|2.294.729
2.366.539
2.149.200
Dolmadı
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|16
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
54
50
41
|59
54
50
41
|Dolmadı
259,25822
265,91791
244,00566
|Dolmadı
1.494.286
1.353.648
1.626.264
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|62
57
53
—
|57
57
53
—
|Dolmadı
228,77378
224,79638
200,24458
|Dolmadı
2.034.516
2.079.088
2.633.897
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|66
68
68
59
|57
68
68
59
|Dolmadı
225,65625
235,46766
227,81052
|Dolmadı
2.092.370
1.874.981
1.971.657
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
—
51
51
|40
—
51
51
|Dolmadı
—
—
257,9356
|Dolmadı
—
—
1.373.692
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
—
47
47
|48
—
47
47
|Dolmadı
—
—
249,71664
|Dolmadı
—
—
1.517.944
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|67
53
49
—
|65
53
49
—
|Dolmadı
265,91177
262,00479
240,7025
|Dolmadı
1.384.582
1.415.036
1.691.279
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|21
21
20
20
|18
21
20
20
|Dolmadı
254,81136
246,42296
194,75059
|Dolmadı
1.569.963
1.676.388
2.736.936
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|42
13
15
17
|12
13
15
17
|Dolmadı
286,29177
263,14231
222,16887
|Dolmadı
1.069.853
1.396.975
2.106.244
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|51
—
—
—
|6
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|0
0
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
2
|0
—
—
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—