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Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları 2026 | Tıbbi Dokümantasyon taban puanı kaç?

2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanmasının ardından başlayacak tercih süreci öncesinde adaylar, ön lisans programlarının taban puanlarını araştırıyor. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümüne ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri de sağlık alanında kariyer hedefleyen adayların gündeminde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2026 13:28 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 14:35
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları 2026 | Tıbbi Dokümantasyon taban puanı kaç?

Sağlık sektöründe görev almak isteyen birçok adayın tercih ettiği Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü, her yıl yoğun ilgi görüyor. Devlet ve vakıf üniversitelerindeki Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, tercih dönemine hazırlanan adaylar için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları 2026 | Tıbbi Dokümantasyon taban puanı kaç?

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK TABAN PUANLARI 2026

2026 yılına ait üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjan detayları henüz duyurulmadı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2026'ya ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablo üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları 2026 | Tıbbi Dokümantasyon taban puanı kaç?
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
70		 372,80545
363,35082
360,9129
338,98258		 272.648
336.223
358.669
462.858
EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
50
50
50		 362,16204
353,74506
350,64072
328,83814		 326.353
389.212
420.397
534.937
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
60
60		 360,34414
349,70459
342,67263
321,22511		 336.336
414.041
475.282
595.936
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
3
3
3		 5
3
3
3		 359,45918
364,83145
371,06686
360,54964		 341.319
328.865
306.065
338.703
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
4		 4
4
4
4		 358,00377
350,84362
343,20368
321,6258		 349.462
406.821
471.511
592.551
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
70		 357,52314
345,98175
341,89956
321,8		 352.255
438.372
480.996
591.098
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
71		 356,9605
342,91047
339,70378
324,84628		 355.577
459.525
497.429
566.244
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
71		 356,87651
344,91012
341,02737
323,55556		 356.090
445.667
487.381
576.683
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
65
65		 355,34799
344,96842
340,78924
320,7372		 365.044
445.288
489.133
600.027
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
71		 354,24361
339,13455
349,74507
332,66461		 371.497
487.138
426.252
506.788
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
60
60		 352,82319
345,1964
341,88654
322,8139		 380.120
443.722
481.086
582.691
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
65
67		 352,56428
342,60597
343,64775
322,40219		 381.724
461.690
468.332
586.181
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
4
4
10		 5
4
4
10		 352,38679
353,2702
345,43085
323,30077		 382.882
392.060
455.719
578.661
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
60
61		 352,32835
343,07719
339,15952
322,07826		 383.275
458.381
501.524
588.782
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
71		 351,65845
342,71348
338,69825
319,83157		 387.343
460.939
504.969
607.803
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
71		 350,08682
343,07267
340,70709
324,3196		 397.246
458.409
489.779
570.489
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
80		 30
80
80
80		 349,72853
338,70478
340,47772
321,09462		 399.565
490.421
491.511
596.980
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 200
1000
1000
1000		 200
1001
1005
1018		 348,87749
327,70011
338,01363
310,42973		 405.116
580.789
510.267
693.482
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
67
66		 348,82677
336,37364
334,26949
313,79804		 405.464
508.142
539.981
661.944
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
65
65		 347,46246
334,42555
337,62321
321,37569		 414.493
523.381
513.288
594.651
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
65
67		 346,97881
337,90599
329,9494
313,37757		 417.711
496.366
575.835
665.946
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
61
60		 346,6853
334,86683
338,22865
326,12536		 419.695
519.884
508.624
555.955
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
75
75
75		 30
75
75
76		 345,88074
333,90279
329,08374
306,40582		 425.106
527.601
583.191
733.190
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
65
66		 345,0607
334,25713
328,1219
310,81516		 430.633
524.728
591.606
689.865
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
60
61		 344,59483
340,25508
338,57478
321,72062		 433.731
478.661
505.886
591.785
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
72		 343,58822
333,47086
330,86023
312,7702		 440.623
531.125
568.175
671.478
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
9
8
9		 10
9
8
9		 343,40643
343,87645
340,19378
322,67188		 441.942
452.897
493.690
583.914
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
61
62		 343,22997
332,94698
327,26885
310,48218		 443.241
535.577
599.004
692.995
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
55
55
55		 30
55
55
55		 343,19283
331,28574
329,41569
318,56921		 443.519
549.594
580.367
618.752
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
30
30		 30
40
30
30		 342,53096
335,55976
331,04706
311,91925		 448.250
514.505
566.623
679.409
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
8
7
8		 10
8
7
8		 341,95712
338,60072
337,82485
311,39815		 452.448
491.167
511.744
684.299
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
50
50
52		 341,86365
332,11117
329,26918
310,91473		 453.100
542.536
581.576
688.926
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 10
10
10
12		 341,61802
339,31932
334,94928
311,25491		 454.883
485.668
534.346
685.707
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
50
50
50		 341,59326
331,93958
327,05537
310,03182		 455.071
544.029
600.838
697.346
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
71		 341,54169
333,01947
331,60216
311,34866		 455.448
534.947
561.887
684.761
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MARDİN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
50
50
51		 341,21581
329,93207
331,45302
316,7097		 457.762
561.251
563.115
635.315
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Marmaris) (MUĞLA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
62
62		 340,84021
332,14602
327,33985
308,21		 460.478
542.240
598.421
715.142
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BOLU) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 30
30
31
31		 340,67657
332,64871
325,95538
308,52626		 461.650
538.045
610.526
712.027
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 30
40
40
41		 340,36048
331,14648
337,48543
318,89608		 463.973
550.758
514.329
615.929
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
2		 1
1
2
2		 339,63713
342,2698
328,64331
302,95522		 469.242
464.083
587.130
769.191
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
40
40		 30
50
40
41		 339,51327
329,86498
322,30549
304,70015		 470.178
561.841
644.140
750.997
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
8		 8
8
8
8		 338,96332
334,19797
322,88024
310,28816		 474.326
525.179
638.772
694.876
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
3
3		 4
4
3
3		 338,96277
337,26238
333,27163
321,64331		 474.331
501.263
548.147
592.405
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (NİĞDE) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
60
62		 337,08755
331,25105
328,87028
308,29725		 488.430
549.913
585.072
714.264
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
9
8
8		 10
9
8
8		 336,70131
332,95468
335,82998
310,3348		 491.367
535.515
527.195
694.420
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
65
67		 336,17872
328,49901
325,05375
306,14028		 495.410
573.615
618.822
735.960
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
7
4
5		 7
7
4
5		 336,05497
326,96341
328,35861
309,02711		 496.336
587.535
589.552
707.138
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
20
20
55		 30
20
20
56		 336,03266
334,0019
332,25499
314,53434		 496.502
526.797
556.515
655.166
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
80		 30
80
81
82		 335,46509
324,88066
317,85761
300,55439		 500.920
606.702
687.066
794.767
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BATMAN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
60
61
61		 335,15256
326,75407
330,15315
316,65373		 503.337
589.454
574.183
635.828
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 200
2800
2800
2800		 200
2864
2867
2868		 335,0846
299,27252
304,5424
270,41572		 503.857
891.971
829.602
1.177.013
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
62
62
62		 335,01668
326,58605
321,26553
304,01668		 504.395
590.954
653.892
757.975
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 6
6
6
5		 6
6
6
5		 334,85993
333,51677
330,06499
304,75186		 505.591
530.728
574.934
750.419
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
60
62		 334,76536
326,56184
321,42735
302,62142		 506.300
591.190
652.361
772.698
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
3		 4
4
4
3		 334,64294
329,14679
330,40049
305,49964		 507.292
567.998
572.027
742.518
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (UŞAK) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
62
62		 334,60221
324,25774
317,94702
301,20864		 507.601
612.629
686.171
787.829
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AKSARAY) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
62
60
61		 334,3906
327,60247
323,3702
303,81908		 509.258
581.711
634.145
760.079
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
3
3
3		 7
3
3
3		 334,10239
337,5393
336,96535
306,17255		 511.585
499.147
518.321
735.620
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
7
6
6		 8
7
6
6		 333,98377
331,02866
326,41228
309,81006		 512.475
551.754
606.526
699.549
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SİNOP) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
61
60
62		 333,92971
324,33971
318,33951
298,69954		 512.934
611.817
682.253
814.743
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TEKİRDAĞ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
55
55
55		 30
55
56
57		 333,52501
325,2403
319,51126
301,51856		 516.155
603.332
670.876
784.468
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
3
5		 4
4
3
5		 332,9777
332,53231
330,18543
301,74877		 520.597
538.995
573.917
781.863
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
60
62		 332,69976
323,30329
320,59591
300,39055		 522.799
621.822
660.336
796.548
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
6
5
5		 7
6
5
5		 332,46448
324,61127
323,36404
302,0566		 524.701
609.176
634.213
778.620
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BARTIN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
72
70
71		 331,72892
317,99781
309,85149
293,37305		 530.772
674.834
770.257
874.881
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
9
8
 10
9
8
 331,4919
328,25621
321,24547
301,80184		 532.758
575.788
654.109
781.271
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
7
6
5		 8
7
6
5		 331,40919
327,28711
323,49334
300,12376		 533.503
584.505
633.033
799.295
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SİİRT) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
71
70
72		 331,10834
320,63167
320,05867
305,54243		 535.946
648.114
665.565
742.036
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MUŞ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
51
51
52		 331,09198
322,31371
322,42833
302,27084		 536.094
631.383
642.969
776.369
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 200
3500
2200
2200		 200
3585
2248
2253		 331,02924
291,42667
303,96703
271,34425		 536.585
997.154
836.183
1.163.398
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
45
45
45		 30
46
46
47		 330,98247
324,28751
320,52553
301,75946		 536.985
612.331
661.050
781.756
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
61
61
62		 330,93056
320,53117
314,85605
301,68234		 537.421
649.119
717.608
782.611
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZİNCAN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
66
67
67		 330,30924
319,46807
313,02368
297,4563		 542.654
659.841
736.589
828.380
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
11		 10
10
10
11		 330,24644
323,5306
320,41365
299,11597		 543.193
619.710
662.154
810.344
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
66
67
66		 330,08276
320,45994
311,89368
294,52155		 544.598
649.823
748.402
861.563
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
9
9		 10
10
9
9		 329,51662
324,98607
320,42586
297,88062		 549.387
605.713
662.019
823.731
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BİLECİK) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 30
40
41
41		 329,37266
322,21947
315,66805
299,23085		 550.590
632.270
709.086
809.095
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KİLİS) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
100
80		 30
80
103
82		 329,06031
314,98038
310,35331
295,69138		 553.270
706.728
764.884
848.151
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
50
50
51		 328,49021
321,12898
314,99268
298,97922		 558.042
643.146
716.182
811.755
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
11		 10
10
10
11		 328,39869
321,59296
317,97904
294,80784		 558.803
638.500
685.822
858.277
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu (KARAMAN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
80		 31
81
82
82		 328,2468
318,84682
311,46011
293,9367		 560.157
666.148
753.034
868.415
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
72		 328,18343
317,48522
309,5875
293,98901		 560.701
680.140
773.076
867.820
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BİNGÖL) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
62
60
61		 327,85227
321,65168
318,46299
305,27416		 563.571
637.900
681.035
744.934
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
50
52
51		 327,76022
318,33993
314,50591
303,10734		 564.354
671.336
721.178
767.600
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
62
60
62		 327,61587
319,54986
311,32042
294,49725		 565.621
658.993
754.539
861.839
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
4		 4
4
4
4		 327,01453
326,27004
318,41882
298,38654		 570.792
593.898
681.488
818.251
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
12
14		 10
10
12
14		 326,90884
324,87062
318,61654
296,28879		 571.711
606.797
679.568
841.376
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
150
150
150		 101
151
150
153		 326,89714
318,53125
326,38622
294,00204		 571.814
669.368
606.749
867.686
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
62
60
62		 326,10267
314,04871
313,91089
296,66587		 578.841
716.817
727.415
837.062
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
67
65
66		 325,89237
315,76415
308,52606
293,03806		 580.712
698.291
784.759
878.732
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
9
8
 10
9
8
 325,43593
325,93377
320,59439
300,01604		 584.824
596.987
660.350
800.446
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 325,28372
317,02945
307,02209
293,39683		 586.193
684.824
801.415
874.590
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ARTVİN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
72
70
72		 325,09005
313,45019
306,75427
291,09015		 587.916
723.301
804.400
901.882
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRKLARELİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
67
67
67		 324,8216
312,59702
306,23393
289,40209		 590.320
732.597
810.296
922.131
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Tunceli Meslek Yüksekokulu (TUNCELİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
61
62		 324,58348
314,73206
312,85788
296,61111		 592.457
709.433
738.372
837.680
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Osmaneli Meslek Yüksekokulu (BİLECİK) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
50
51
52		 323,31734
313,98683
305,74645
289,74856		 604.097
717.549
815.768
917.920
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARS) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
75
75
75		 30
75
75
77		 322,75752
310,53424
304,90854
287,22416		 609.380
755.534
825.452
948.623
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 16
8
7
7		 16
8
7
7		 322,65669
320,83782
318,96043
296,23221		 610.337
646.081
676.159
841.996
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
80		 30
82
80
82		 321,30083
311,86077
305,06566
287,11976		 622.975
740.690
823.621
949.921
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Taşköprü Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
67
67		 320,76968
309,71561
302,21785
284,3277		 627.910
764.999
856.253
985.298
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BAYBURT) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
72
72
70		 320,61366
309,41733
302,89958
287,04536		 629.435
768.507
848.390
950.874
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
30
30		 31
41
31
30		 320,52642
312,114
305,26548
283,16095		 630.246
737.836
821.382
1.000.565
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Siverek Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
40
40		 30
52
40
41		 320,02153
313,88917
313,50601
298,38319		 635.007
718.626
731.618
818.292
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu (ÇORUM) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
61
62
62		 320,00157
311,17201
303,00837
287,68219		 635.199
748.391
847.119
943.129
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ŞIRNAK) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
50
52		 319,63748
311,5275
309,59927
292,75774		 638.728
744.462
772.958
882.023
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
50
51
52		 318,39309
309,45953
304,28402
285,38057		 650.570
767.986
832.530
971.841
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Tosya Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
66
67
67		 318,38824
308,91546
298,73412
282,41961		 650.628
774.365
897.720
1.010.048
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (IĞDIR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
52
52
52		 317,77747
310,51152
306,49426
289,39363		 656.687
755.800
807.380
922.220
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
3
3
5		 5
3
3
5		 317,54686
327,5316
323,8174
299,81612		 658.931
582.343
629.995
802.639
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
49		 30
51
51
51		 317,11749
309,81292
299,90203
285,47328		 663.158
763.895
883.821
970.635
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
61
61
62		 316,7368
306,65659
296,73221
281,86949		 666.901
800.620
922.413
1.017.177
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
 30
61
62
 316,39449
306,57071
299,92643
283,81764		 670.437
801.633
883.507
991.966
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ARDAHAN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
 31
61
62
 315,69227
304,88034
298,5756
282,79416		 677.419
821.859
899.536
1.005.248
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Narman Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 31
71
72
72		 315,49755
304,16366
297,48759
281,88034		 679.412
830.631
913.061
1.017.037
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BİNGÖL) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
62
62
62		 315,43439
306,6924
302,51335
288,20216		 680.023
800.184
852.828
936.702
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (HAKKARİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
50
51
52		 314,39735
305,95886
302,01525
284,68584		 690.561
808.986
858.596
980.733
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZİNCAN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
52
51
52		 314,36369
306,75116
299,97047
284,51608		 690.868
799.517
882.973
982.838
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 313,45665


 700.413
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu (TUNCELİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
52
52
52		 311,70607
303,78042
300,14854
283,16306		 718.879
835.318
880.765
1.000.536
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
150
150
150		 103
154
153
154		 307,85595
293,72922
297,84575
262,47641		 760.682
965.701
908.695
1.299.143
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8


 8


 307,3173


 766.667
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
150
150
150		 103
154
154
154		 304,70639
293,56638
299,72462
262,69001		 796.160
967.902
885.911
1.295.614
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
170
170
170		 103
174
174
175		 303,38357
292,29973
296,52596
261,89633		 811.388
985.091
924.925
1.308.394
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
150
115
113		 103
154
117
116		 297,93857
290,70893
293,94515
259,23118		 876.181
1.007.283
957.055
1.352.177
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 21
21
22
 21
21
22
 294,21938
296,3802
278,25745
 922.474
930.178
1.169.311
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 28
20
16
10		 28
20
16
10		 290,72656
300,2353
291,36564
269,38926		 966.631
879.660
990.236
1.192.357
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 17
17
15
15		 17
17
15
15		 290,52609
287,12236
273,9749
239,95186		 969.265
1.057.917
1.231.173
1.706.481
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
12
13
15		 10
12
13
15		 288,44242
284,33855
274,38075
239,74046		 996.399
1.098.430
1.225.228
1.710.872
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
45
45
45		 45
45
45
45		 278,44595
278,4682
271,21435
226,30885		 1.131.697
1.186.145
1.272.300
2.006.920
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 34
23
19
19		 34
23
19
19		 273,44946
271,9274
267,90453
233,40731		 1.201.664
1.287.808
1.322.792
1.844.934
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 2
5
5
 2
5
5
 272,1116
237,59074
218,5475
 1.220.935
1.872.809
2.203.884
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
 5
5
5
 257,70044
260,97735
242,52549
 1.429.884
1.465.575
1.745.526
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 42
42
27
30		 42
42
27
30		 252,09612
247,00878
250,9856
192,86369		 1.512.131
1.704.943
1.597.670
2.766.210
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
2
1
1		 1
2
1
1		 251,4981
261,94769
306,17427
258,31932		 1.520.801
1.449.468
810.973
1.367.293
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 67
67
64
59		 67
67
64
59		 249,23943
224,91171
220,54865
191,86961		 1.553.825
2.106.185
2.163.665
2.780.395
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 51
42
38
34		 51
42
38
34		 248,7758
265,27374
257,58964
214,27987		 1.560.725
1.394.939
1.486.694
2.301.730
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 39
30
23
30		 39
30
23
30		 245,41679
240,49028
247,15556
236,03373		 1.610.111
1.820.659
1.663.598
1.788.285
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 102
54
50
42		 102
54
50
42		 241,04613
265,91597
250,16315
225,78579		 1.674.183
1.384.521
1.611.763
2.019.288
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 28
28
28
17		 28
28
28
17		 238,44327
255,4845
245,81312
230,40165		 1.712.420
1.558.391
1.687.214
1.911.851
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 6
6
5
5		 6
6
5
5		 235,6285
282,9719
260,60651
222,18984		 1.753.622
1.118.548
1.437.385
2.105.762
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 18
17
20
20		 18
17
20
20		 234,57181
283,79368
272,30922
255,35287		 1.768.882
1.106.610
1.256.009
1.417.824
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
66
64
56		 60
66
64
56		 229,92004
226,23007
275,49083
228,23405		 1.836.135
2.081.753
1.208.893
1.961.784
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 229,87082
295,23216
270,44447
260,58459		 1.836.859
945.586
1.284.104
1.329.942
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 59
59
55
53		 59
59
55
53		 229,52957
231,02327
221,47168
197,58927		 1.841.740
1.992.944
2.144.996
2.686.639
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 18
18
15
15		 18
18
15
12		 227,05172
230,72375
242,86603
Dolmadı		 1.876.715
1.998.513
1.739.393
Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 42
42
37
30		 42
42
37
30		 224,50148
225,34464
245,64046
220,63174		 1.911.927
2.098.142
1.690.299
2.143.851
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 37
25
25
20		 37
25
25
20		 222,57417
251,61118
248,28271
221,88299		 1.938.554
1.624.731
1.644.061
2.113.064
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 54
46
42
34		 54
46
42
34		 218,08665
260,30193
251,01439
225,9132		 1.999.002
1.476.702
1.597.192
2.016.306
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 67
55
61
68		 67
55
61
68		 217,01854
274,91794
267,91818
243,88252		 2.013.043
1.240.961
1.322.558
1.628.656
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 21
21
17
10		 21
21
17
10		 196,13377
251,71129
273,43132
261,8162		 2.234.050
1.622.963
1.239.232
1.309.697
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
11
14
 8
11
14
 183,76676
211,17593
186,01236
 2.292.390
2.356.652
2.792.440
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
23
17
15		 25
23
17
8		 182,79789
210,60247
221,26781
Dolmadı		 2.294.729
2.366.539
2.149.200
Dolmadı
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 34


 16


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68
54
50
41		 59
54
50
41		 Dolmadı
259,25822
265,91791
244,00566		 Dolmadı
1.494.286
1.353.648
1.626.264
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 62
57
53
 57
57
53
 Dolmadı
228,77378
224,79638
200,24458		 Dolmadı
2.034.516
2.079.088
2.633.897
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 66
68
68
59		 57
68
68
59		 Dolmadı
225,65625
235,46766
227,81052		 Dolmadı
2.092.370
1.874.981
1.971.657
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68

51
51		 40

51
51		 Dolmadı


257,9356		 Dolmadı


1.373.692
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68

47
47		 48

47
47		 Dolmadı


249,71664		 Dolmadı


1.517.944
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 67
53
49
 65
53
49
 Dolmadı
265,91177
262,00479
240,7025		 Dolmadı
1.384.582
1.415.036
1.691.279
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 21
21
20
20		 18
21
20
20		 Dolmadı
254,81136
246,42296
194,75059		 Dolmadı
1.569.963
1.676.388
2.736.936
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 42
13
15
17		 12
13
15
17		 Dolmadı
286,29177
263,14231
222,16887		 Dolmadı
1.069.853
1.396.975
2.106.244
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 51


 6


 Dolmadı


 Dolmadı
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1

 0
0

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1


2		 0


0		 Dolmadı


 Dolmadı
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Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları 2026 | Tıbbi Dokümantasyon taban puanı kaç?
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları 2026 | Tıbbi Dokümantasyon taban puanı kaç?
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları 2026 | Tıbbi Dokümantasyon taban puanı kaç?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör