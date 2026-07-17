Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları 2026 | Tıbbi Dokümantasyon taban puanı kaç?

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK TABAN PUANLARI 2026

2026 yılına ait üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjan detayları henüz duyurulmadı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2026'ya ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablo üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.