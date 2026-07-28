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Tıbbın çaresiz kaldığı 10 'canavar'! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97'nin üzerinde!

Teknolojinin ve modern tıbbın zirvesindeyiz ancak doğa, görünmez tehlikeleriyle insanoğlunu çaresiz bırakmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında karşımıza çıkan öyle organizmalar var ki, en gelişmiş ilaçlar bile fayda etmiyor. Kimisi doğrudan beyin dokusunu hedef alıp eritiyor, kimisi göz bebeğinin içine yerleşip vücudu kuluçka merkezine çeviriyor. Ölüm oranının %97'yi aştığı bu vakalar adeta bir korku filmini andırıyor. İşte duyanların tüylerini diken diken eden, doğanın en ölümcül 10 organizması!

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Giriş Tarihi: 28.07.2026 10:44 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 10:46
Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!

Modern tıp çağında olmamıza rağmen doğanın bağrında saklanan öyle parazit ve virüsler var ki, çaresi neredeyse yok! İnsanı bir kuluçka merkezi gibi kullanan, beynine yerleşen ve ölüm oranı %97'yi aşan bu canlılar duyanların tüylerini ürpertiyor. İşte listenin başındaki o dehşet verici canlılar...

Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!

Candiru Balığı (Kabusların Amazon Canavarı)

Amazon nehirlerinde yaşayan bu mikroskobik balık, jilet gibi keskin yüzgeçlere sahiptir. Suda idrarını yapan insanların kokusunu takip eder ve üreme organlarından içeri sızar. İçerideki dokulara kancalarıyla tutunur ve ameliyat dışı çıkarılması imkansızdır.

Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!

Botfly / Geyik Sineği Larvası (Teninizin Altındaki Kıpırtı)

Bu sinek türü, yumurtalarını doğrudan insan derisinin altına bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar, siz günlük hayatınıza devam ederken teninizin altında büyür ve hareket eder. Geceleri derinizin altında bir şeylerin yürüdüğünü hissetmek bu parazitin en net belirtisidir.

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Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!

Guinea Worm / Gine Solucanı (Canlı Canlı Çekilen Metrelerce Kurt)

Kirli içme sularından insana bulaşan bu parazit, vücudun içinde neredeyse 1 metre boyuna ulaşır. Çıkmak istediğinde bacak veya ayak derisinde asit benzeri bir maddeyle acı verici bir çıban açar. Tıp hala bu kurdu tedavi edemiyor; günlerce süren acılı bir süreçle, bir çubuğa dolayarak yavaş yavaş dışarı çekmek gerekiyor.

Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!

Cordyceps Mantarı (İnsanlığı Tehdit Eden "Zombi" Mantarı)

Popüler dizi The Last of Us'a ilham veren bu mantar, doğada karıncaların ve böceklerin beynini ele geçiriyor. Canlıyı tamamen bir zombi gibi yönetip, sporlarını yayabileceği en yüksek yere tırmandırıyor ve orada kafasından fırlayarak canlıyı öldürüyor. Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle bu mantarın mutasyona uğrayıp memelilere sıçramasından korkuyor.

Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!

Loa Loa Kurdu (Göz Bebeğinin İçindeki Davetsiz Misafir)

Geyik sineklerinin ısırmasıyla insana bulaşan bu vahşi parazit, insan vücudunun dokuları arasında yıllarca seyahat eder. En korkunç an ise, aynaya baktığınızda gözünüzün beyaz kısmında (korneanın altında) kıvrıla kıvrıla hareket eden birkaç santimlik kurdu canlı canlı görmenizdir.

Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!

Cymothoa Exigua (Dil Yiyen Bit)

Denizlerin en acımasız asalağı. Balıkların solungaçlarından içeri girer, balığın diline giden kan damarlarını koparır ve dilin çürüyüp düşmesini sağlar. Ardından kendisini balığın dil köküne kenetler ve hayatının geri kalanında balığın "canlı dili" olarak görev yapıp, onun yediği her şeye ortak olur.

Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!

Yeşil Kuşaklı Parazit / Leucochloridium

Salyangozların göz antenlerini ele geçiren bir parazit. Salyangozun gözlerini rengarenk, kıpır kıpır bir tırtıla benzetir. Normalde karanlıkta saklanan salyangozu hipnotize ederek kuşların görmesi için en açık tepeye çıkartır. Kuş salyangozun gözünü yer, parazit kuşun karnında ürer ve döngü vahşice devam eder.

Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!

Dermatobia Hominis (İnsanı Kuluçka Olarak Kullanan Sinek)

Bu akıllı ama vahşi sinek, yumurtalarını bir sivrisineğin karnına yapıştırır. Sivrisinek bir insanı ısırdığında, insanın vücut ısısı yumurtaları çatlatır ve larvalar sivrisineğin açtığı o küçücük delikten içeri sızar. İnsan vücudunu canlı bir kuluçka merkezi olarak kullanırlar.

Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!

Ölümsüz Turritopsis Dochrinii (Doğanın Ölüm Kurallarına Meydan Okuyan Canlı)

Listenin sonu tıbbın en çok çaresiz kaldığı, çünkü ölümsüzlüğü bulan tek canlıyla bitiyor! Bu özel denizanası türü, yaşlandığında veya ölümcül bir darbe aldığında hücrelerini sıfırlayarak bebeklik (polip) evresine geri dönüyor. Teorik olarak yaşlanarak ölmesi imkansız olan bu canlı, biyolojinin tüm kurallarını altüst ediyor.

Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!

Naegleria Fowleri (Beyin Yiyen Amip)

Yazın tatlı su göllerinde veya iyi klorlanmamış havuzlarda yüzenlerin korkulu rüyası. Burundan girip doğrudan beyne ulaşır ve beyin dokusunu kelimenin tam anlamıyla "yiyerek" yok eder. Tıbbın çaresiz kaldığı bu canlının ölüm oranı %97'nin üzerindedir!

Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!

DOĞANIN VAHŞİ YÜZÜ

Bu görüntüler vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Goldstein'in Kenya'daki Masai Mara ulusal parkında çekildi.

Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!


5 çitanın birlikte çalışarak yakaladıkları antilobu dakikalar içinde etkisiz hale getiriyor.

Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!

Yere düşmemek için direnen antilop, ne kadar çabalasa da başarılı olamadı.

Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!
Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!
Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!
Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!
Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!
Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!


Avustralya'da bir çiftçi köpeklerini gezdirirken nadir bir olaya denk geldi.

Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!
Kahverengi bir yılanın siyah bir yılanı yeme anını kaydeden çiftçi daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını dile getirdi.
Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!
Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!


Bebek foku, köpek balığı saldırısından son anda kurtuldu.

Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!

Güney Afrika'da çekilen bu kareler doğanın ne kadar vahşi olduğunu gösteriyor.

Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!


Ava çıkan bir jaguar gözüne timsahı kestiriyor.