Tıbbın çaresiz kaldığı 10 ’canavar’! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97’nin üzerinde!

Ölümsüz Turritopsis Dochrinii (Doğanın Ölüm Kurallarına Meydan Okuyan Canlı)

Listenin sonu tıbbın en çok çaresiz kaldığı, çünkü ölümsüzlüğü bulan tek canlıyla bitiyor! Bu özel denizanası türü, yaşlandığında veya ölümcül bir darbe aldığında hücrelerini sıfırlayarak bebeklik (polip) evresine geri dönüyor. Teorik olarak yaşlanarak ölmesi imkansız olan bu canlı, biyolojinin tüm kurallarını altüst ediyor.