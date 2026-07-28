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Tıbbın çaresiz kaldığı 10 'canavar'! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97'nin üzerinde!
Tıbbın çaresiz kaldığı 10 'canavar'! Vücudu kuluçka merkezine çeviriyorlar: Ölüm oranı %97'nin üzerinde!
Teknolojinin ve modern tıbbın zirvesindeyiz ancak doğa, görünmez tehlikeleriyle insanoğlunu çaresiz bırakmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında karşımıza çıkan öyle organizmalar var ki, en gelişmiş ilaçlar bile fayda etmiyor. Kimisi doğrudan beyin dokusunu hedef alıp eritiyor, kimisi göz bebeğinin içine yerleşip vücudu kuluçka merkezine çeviriyor. Ölüm oranının %97'yi aştığı bu vakalar adeta bir korku filmini andırıyor. İşte duyanların tüylerini diken diken eden, doğanın en ölümcül 10 organizması!
Giriş Tarihi: 28.07.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 10:46