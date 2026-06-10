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Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 'canavar' Ölüm oranı %97'nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor
Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 'canavar' Ölüm oranı %97'nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor
Modern tıbbın gelişen imkanlarına rağmen doğada hala insanoğlunu çaresiz bırakan, ölümcül olduğu kadar korkunç yöntemlere sahip canlılar var. Kimisi göz bebeğinizin içine yerleşiyor, kimisi beyninizi yiyerek yok ediyor, kimisi ise vücudunuzu bir kuluçka merkezi olarak kullanıyor. Ölüm oranlarının %97'yi aştığı bu vakalar, gerçek hayatta da karşımıza çıkabiliyor. İşte dünyayı dehşete düşüren, duyanların tüylerini diken diken eden o 10 'canavar'
Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 15:30