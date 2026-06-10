Trend Galeri Trend Yaşam Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 'canavar' Ölüm oranı %97'nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor

Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 'canavar' Ölüm oranı %97'nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor

Modern tıbbın gelişen imkanlarına rağmen doğada hala insanoğlunu çaresiz bırakan, ölümcül olduğu kadar korkunç yöntemlere sahip canlılar var. Kimisi göz bebeğinizin içine yerleşiyor, kimisi beyninizi yiyerek yok ediyor, kimisi ise vücudunuzu bir kuluçka merkezi olarak kullanıyor. Ölüm oranlarının %97'yi aştığı bu vakalar, gerçek hayatta da karşımıza çıkabiliyor. İşte dünyayı dehşete düşüren, duyanların tüylerini diken diken eden o 10 'canavar'

Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:16 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 15:30
Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor

Doğa güzelliğiyle insanı büyülese de 'vahşi' tarafıyla bir tehdit de olabiliyor. Tıbbın çile çaresiz kaldığı 10 'canavar' listesini derledik. Kimi beyni yiyerek yok ediyor, kimi ise göz bebeğinin içine bile yerleşebiliyor. İşte doğanın vahşi yüzünü gösteren o tablo!

Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor

Candiru Balığı (Kabusların Amazon Canavarı)

Amazon nehirlerinde yaşayan bu mikroskobik balık, jilet gibi keskin yüzgeçlere sahiptir. Suda idrarını yapan insanların kokusunu takip eder ve üreme organlarından içeri sızar. İçerideki dokulara kancalarıyla tutunur ve ameliyat dışı çıkarılması imkansızdır.

Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor

Botfly / Geyik Sineği Larvası (Teninizin Altındaki Kıpırtı)

Bu sinek türü, yumurtalarını doğrudan insan derisinin altına bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar, siz günlük hayatınıza devam ederken teninizin altında büyür ve hareket eder. Geceleri derinizin altında bir şeylerin yürüdüğünü hissetmek bu parazitin en net belirtisidir.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor

Guinea Worm / Gine Solucanı (Canlı Canlı Çekilen Metrelerce Kurt)

Kirli içme sularından insana bulaşan bu parazit, vücudun içinde neredeyse 1 metre boyuna ulaşır. Çıkmak istediğinde bacak veya ayak derisinde asit benzeri bir maddeyle acı verici bir çıban açar. Tıp hala bu kurdu tedavi edemiyor; günlerce süren acılı bir süreçle, bir çubuğa dolayarak yavaş yavaş dışarı çekmek gerekiyor.

Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor

Cordyceps Mantarı (İnsanlığı Tehdit Eden "Zombi" Mantarı)

Popüler dizi The Last of Us'a ilham veren bu mantar, doğada karıncaların ve böceklerin beynini ele geçiriyor. Canlıyı tamamen bir zombi gibi yönetip, sporlarını yayabileceği en yüksek yere tırmandırıyor ve orada kafasından fırlayarak canlıyı öldürüyor. Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle bu mantarın mutasyona uğrayıp memelilere sıçramasından korkuyor.

Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor

Loa Loa Kurdu (Göz Bebeğinin İçindeki Davetsiz Misafir)

Geyik sineklerinin ısırmasıyla insana bulaşan bu vahşi parazit, insan vücudunun dokuları arasında yıllarca seyahat eder. En korkunç an ise, aynaya baktığınızda gözünüzün beyaz kısmında (korneanın altında) kıvrıla kıvrıla hareket eden birkaç santimlik kurdu canlı canlı görmenizdir.

Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor

Cymothoa Exigua (Dil Yiyen Bit)

Denizlerin en acımasız asalağı. Balıkların solungaçlarından içeri girer, balığın diline giden kan damarlarını koparır ve dilin çürüyüp düşmesini sağlar. Ardından kendisini balığın dil köküne kenetler ve hayatının geri kalanında balığın "canlı dili" olarak görev yapıp, onun yediği her şeye ortak olur.

Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor

Yeşil Kuşaklı Parazit / Leucochloridium

Salyangozların göz antenlerini ele geçiren bir parazit. Salyangozun gözlerini rengarenk, kıpır kıpır bir tırtıla benzetir. Normalde karanlıkta saklanan salyangozu hipnotize ederek kuşların görmesi için en açık tepeye çıkartır. Kuş salyangozun gözünü yer, parazit kuşun karnında ürer ve döngü vahşice devam eder.

Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor

Dermatobia Hominis (İnsanı Kuluçka Olarak Kullanan Sinek)

Bu akıllı ama vahşi sinek, yumurtalarını bir sivrisineğin karnına yapıştırır. Sivrisinek bir insanı ısırdığında, insanın vücut ısısı yumurtaları çatlatır ve larvalar sivrisineğin açtığı o küçücük delikten içeri sızar. İnsan vücudunu canlı bir kuluçka merkezi olarak kullanırlar.

Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor

Ölümsüz Turritopsis Dochrinii (Doğanın Ölüm Kurallarına Meydan Okuyan Canlı)

Listenin sonu tıbbın en çok çaresiz kaldığı, çünkü ölümsüzlüğü bulan tek canlıyla bitiyor! Bu özel denizanası türü, yaşlandığında veya ölümcül bir darbe aldığında hücrelerini sıfırlayarak bebeklik (polip) evresine geri dönüyor. Teorik olarak yaşlanarak ölmesi imkansız olan bu canlı, biyolojinin tüm kurallarını altüst ediyor.

Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor

Naegleria Fowleri (Beyin Yiyen Amip)

Yazın tatlı su göllerinde veya iyi klorlanmamış havuzlarda yüzenlerin korkulu rüyası. Burundan girip doğrudan beyne ulaşır ve beyin dokusunu kelimenin tam anlamıyla "yiyerek" yok eder. Tıbbın çaresiz kaldığı bu canlının ölüm oranı %97'nin üzerindedir!

Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor

DOĞANIN VAHŞİ YÜZÜ

Bu görüntüler vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Goldstein'in Kenya'daki Masai Mara ulusal parkında çekildi.

Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor


5 çitanın birlikte çalışarak yakaladıkları antilobu dakikalar içinde etkisiz hale getiriyor.

Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor

Yere düşmemek için direnen antilop, ne kadar çabalasa da başarılı olamadı.

Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor
Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor
Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor
Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor
Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor
Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor


Avustralya'da bir çiftçi köpeklerini gezdirirken nadir bir olaya denk geldi.

Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor
Kahverengi bir yılanın siyah bir yılanı yeme anını kaydeden çiftçi daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını dile getirdi.
Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor
Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor


Bebek foku, köpek balığı saldırısından son anda kurtuldu.

Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor

Güney Afrika'da çekilen bu kareler doğanın ne kadar vahşi olduğunu gösteriyor.

Tıbbın bile çaresiz kaldığı 10 ’canavar’ Ölüm oranı %97’nin üzerinde! Gizlice sızıp, kabusa çeviriyor


Ava çıkan bir jaguar gözüne timsahı kestiriyor.