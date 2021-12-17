Trend Galeri Trend Yaşam TikTok fenomeni tek saç tokası ile ev aldı: İşte inanması zor olay...

TikTok fenomeni tek saç tokası ile ev aldı: İşte inanması zor olay...

ABD'de gerçekleşen bir ev satın alma hikayesi duyanları şaşkına çevirdi. Bir TikTok fenomeni tek saç tokası ile ev sahibi oldu. Demi Skipper isimli fenomen uzun soluklu bir takas yolculuğunun sonunda kendisine bir ev almayı başardı. Fenomen ev alma hikayesinin tüm detaylarını sosyal medya hesabından aktardı. İşte çarpıcı olayın tüm detayları...

Giriş Tarihi: 17.12.2021 16:11 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 16:13
TikTok fenomeni tek saç tokası ile ev aldı: İşte inanılması zor hikaye...

ABD'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. TikTok fenomeni Demi Skipper toka karşılığında ev sahibi oldu. Genç kadının bunu nasıl başardığı ise gündem oldu. Demi Skipper, 5 milyon takipçili instagram hesabında bir saç tokası ile başlattığı takas yolculuğunu anlattı...

TikTok fenomeni tek saç tokası ile ev aldı: İşte inanılması zor hikaye...

2020 YILINDA BAŞLADI

TikTok fenomeni, 2020 yılının mayıs ayında bir proje başlattı ve küçük bir saç tokası ile takas serüvenine girdi.

TikTok fenomeni tek saç tokası ile ev aldı: İşte inanılması zor hikaye...

Skipper'ın bu projede amacı; yaptığı takasları gittikçe büyüterek kendisine bir ev almaktı. ABD'li fenomen geçtiğimiz günlerde bu hedefine ulaştı ve bir ev sahibi olmayı başardı.

TikTok fenomeni tek saç tokası ile ev aldı: İşte inanılması zor hikaye...

TOKA İLE KÜPEYİ TAKAS ETTİ

Skipper, Mayıs 2020'de başladığı takas yolculuğunda, ilk olarak bir 'saç tokasını' bir çift küpe ile takas etti

TikTok fenomeni tek saç tokası ile ev aldı: İşte inanılması zor hikaye...

İlk birkaç takasını San Francisco şehrinde gerçekleştiren 30 yaşındaki kadın, daha sonra çeşitli siteler aracılığıyla takaslarına devam etti.

SON DAKİKA SON DAKİKA