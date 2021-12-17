TikTok fenomeni tek saç tokası ile ev aldı: İşte inanması zor olay...

ABD'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. TikTok fenomeni Demi Skipper toka karşılığında ev sahibi oldu. Genç kadının bunu nasıl başardığı ise gündem oldu. Demi Skipper, 5 milyon takipçili instagram hesabında bir saç tokası ile başlattığı takas yolculuğunu anlattı...
2020 YILINDA BAŞLADI
TikTok fenomeni, 2020 yılının mayıs ayında bir proje başlattı ve küçük bir saç tokası ile takas serüvenine girdi.
Skipper'ın bu projede amacı; yaptığı takasları gittikçe büyüterek kendisine bir ev almaktı. ABD'li fenomen geçtiğimiz günlerde bu hedefine ulaştı ve bir ev sahibi olmayı başardı.
TOKA İLE KÜPEYİ TAKAS ETTİ
Skipper, Mayıs 2020'de başladığı takas yolculuğunda, ilk olarak bir 'saç tokasını' bir çift küpe ile takas etti
İlk birkaç takasını San Francisco şehrinde gerçekleştiren 30 yaşındaki kadın, daha sonra çeşitli siteler aracılığıyla takaslarına devam etti.