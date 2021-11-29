Tıp dünyasında bir ilk! İnsan beyninden alınan 1 cm’lik parçayı 12 saat boyunca canlı tuttular

Kopenhag Üniversitesinden Emma Louise Louth ve ekibi, bir hastanın korteksinden bir parça beyin dokusu aldı. Ekip en başta 1 cm'lik beyin dokusunu soğuttu ve oksijen içinde kalması sağladı. Böylece hücreler canlı kaldı. Araştırmacılar dokuyu omurilikteki sıvısıyla aynı içeriğe sahip bir karşımın içine koydu. 1 cm'lik insan beyni dokusunu 12 saat boyunca canlı tutmayı başardılar.

Emma Louise Louth yaptığı açıklamada, "Daha önce farelerle yapılmış olan araştırmalar vardı. Ancak fare çalışmalarını ve bizim bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz insan çalışmasını karşılaştırdığımızda, bu durum bir 3310'a bakarak iPhone tamir etmeye benziyor.

İnsan ve fare beyni aynı temel işlevlere sahip, ancak insan beyni çok karmaşık. Hücre türlerinde ve reseptörlerde farklılıklar var. Bu nedenle doğrudan insan beyni dokusuyla çalışma yapmak eşsiz bir fırsattı" dedi.

Peki Louth ve ekibinin çalışması tedavi yöntemlerini nasıl etkileyecek? Bu sorunun cevabını yine Emma Louise Louth verdi. Louth, bir ilacın canlılar arasında farklı etkiler gösterebileceğini söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"İlaçlar canlı türleri arasında farklılık gösterebiliyor. Fakat yaptığımız çalışmayla bir ilacın doğrudan insan beyni dokusunda gösterdiği etkiyi görebiliriz. İlacı test ederek, etkili bir tedavi yöntemi bulabiliriz. Ölümcül hastalıkları, tümörleri veya bir kaza sonrası beyin dokusunda oluşan hasarı tedavi edebiliriz."