Tofaş Kartal efsanesi yeniden doğdu! Değişimi şaşkına çevirdi

Türk otomobil kullanıcıları için efsane diye nitelenebilecek araba modellerini saymak istesek aklımıza ilk gelenlerden biri Tofaş Kartal olur. Yine Şahin, Doğan, Murat 124 ve Murat 131 araçlar da bir döneme damga vuran modeller arasında olmazsa olmaz. Son yıllarda hala kullanılan kuş serisinin Kartal modelinin temizleri kimileri için büyük paralar verilerek koleksiyona eklenebiliyor. Yüksek fiyatlardan da alıcı buluyorlar. Kimileri ise bu eski otomobilleri hurdalıklardan toplayıp ustalıkla hayran bırakan otomobillere çeviriyor. Bu kez sahnede Tofaş Kartal var. Son hali sizi şaşkına çevirecek.
Türk otomobil sevdalıları yine yapacağını yaptı! Otomobil dünyasının Tofaş Kartal efsanesi değişimiyle hayran bıraktı. Görünce siz de büyük bir şaşkınlığa uğrayacaksınız!
Hurda Tofaş Kartal'ın değişimi oldukça konuşuldu. Usta elinde bulunan aracı baştan aşağıya komple yeniledi.
Ancak usta aracın modifiye işlemi bittikten sonra herhangi bir şekilde trafiğe çıkarmayacağını dile getirdi.
Tofaş Kartal'ın kare kare değişimi...