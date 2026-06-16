TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ 2026: Bursa, İzmir, Ankara... TOKİ kurasız satılık konutlar hangi il ve ilçelerde?

TOKİ kurasız satılık konut kampanyası için beklenen süreç başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular 15 Haziran itibarıyla alınmaya başlanırken, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar satış yapılacak il ve ilçelerin listesini araştırıyor. Kura çekimi olmadan gerçekleştirilecek satışlarda başvuru şartları, ödeme seçenekleri ve konutların bulunduğu bölgeler yoğun ilgi görüyor. İşte, Bursa, İzmir, Ankara başta olmak üzere birçok ilde satışa çıkarılan konutlar için detaylar...