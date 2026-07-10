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Toprağın altındaki hazine herkesi şaşırttı: Yol çalışması sırasında bulundu! İşte, 1000 yıllık hazine...
Toprağın altındaki hazine herkesi şaşırttı: Yol çalışması sırasında bulundu! İşte, 1000 yıllık hazine...
Norveç'te sıradan bir yol çalışması öncesinde gerçekleştirilen arkeolojik inceleme, kimsenin beklemediği tarihi bir keşifle sonuçlandı. Toprağın yalnızca 20 santimetre altında bulunan ve yaklaşık 1000 yıldır gün yüzüne çıkmayı bekleyen gümüş Viking bilezikleri, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.
Giriş Tarihi: 10.07.2026 23:43
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 23:46