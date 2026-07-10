Toprağın altındaki hazine herkesi şaşırttı: Yol çalışması sırasında bulundu! İşte, 1000 yıllık hazine...

KEŞFİ ÖNEMLİ YAPAN AYRINTI

Uzmanlara göre benzer Viking hazineleri çoğunlukla tarım faaliyetleri nedeniyle ilk bulundukları yerden taşınmış halde ele geçiriliyor. Ancak bu bileziklerin, gömüldükleri noktada bozulmadan korunmuş olması keşfi son derece değerli kılıyor. Bu sayede arkeologlar hem eserleri hem de bulundukları çevreyi birlikte inceleyerek Viking yaşamına ilişkin yeni bilgiler elde etmeyi hedefliyor.