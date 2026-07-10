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Toprağın altındaki hazine herkesi şaşırttı: Yol çalışması sırasında bulundu! İşte, 1000 yıllık hazine...

Norveç'te sıradan bir yol çalışması öncesinde gerçekleştirilen arkeolojik inceleme, kimsenin beklemediği tarihi bir keşifle sonuçlandı. Toprağın yalnızca 20 santimetre altında bulunan ve yaklaşık 1000 yıldır gün yüzüne çıkmayı bekleyen gümüş Viking bilezikleri, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.

Giriş Tarihi: 10.07.2026 23:43 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 23:46
Toprağın altındaki hazine herkesi şaşırttı: Yol çalışması sırasında bulundu! İşte, 1000 yıllık hazine...

Uzmanlar tarafından "son yılların en önemli Viking keşiflerinden biri" olarak değerlendirilen hazine, yalnızca değerli eserleriyle değil bulunduğu konumla da dikkat çekiyor. Yüzyıllardır hiç dokunulmadan kalan eserlerin, Vikinglerin yaşadığı çalkantılı döneme dair önemli ipuçları sunduğu belirtiliyor.

Toprağın altındaki hazine herkesi şaşırttı: Yol çalışması sırasında bulundu! İşte, 1000 yıllık hazine...

YOL ÇALIŞMASI ÖNCESİNDE TARİHİ KEŞİF

Arkeologlar, Norveç'in güneybatısındaki Årdal bölgesinde bir çiftçinin arazisinde yapılması planlanan yol çalışması öncesinde kazı gerçekleştirdi. İncelemeler sırasında toprağın yaklaşık 20 santimetre altında dört adet özenle işlenmiş gümüş Viking bileziği bulundu. İlk bakışta bakır tel olduğu düşünülen parçaların, detaylı incelemeler sonucunda yaklaşık 1000 yıllık gümüş takılar olduğu anlaşıldı.

Toprağın altındaki hazine herkesi şaşırttı: Yol çalışması sırasında bulundu! İşte, 1000 yıllık hazine...

DÖRT GÜMÜŞ BİLEZİK AYNI NOKTADA BULUNDU

Arkeologlar tarafından gün yüzüne çıkarılan dört bileziğin her birinin farklı süslemelere sahip olduğu belirtildi. Eserlerin, geçmişte küçük bir yapının bulunduğu düşünülen alanın altında bir arada bulunması, bilinçli şekilde saklandıkları ihtimalini güçlendirdi.

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Toprağın altındaki hazine herkesi şaşırttı: Yol çalışması sırasında bulundu! İşte, 1000 yıllık hazine...

NEDEN TOPRAĞA GÖMÜLDÜ?

Araştırmacılar, bileziklerin dönemin karışıklıkları veya olası saldırılar sırasında korunmak amacıyla toprağa gömüldüğünü değerlendiriyor. Bölgenin Viking döneminde büyük ve güçlü bir çiftlik yerleşimi olduğu, kazılarda sabuntaşı kaplar, perçinler ve bıçak parçalarının da ortaya çıkarıldığı aktarıldı.

Toprağın altındaki hazine herkesi şaşırttı: Yol çalışması sırasında bulundu! İşte, 1000 yıllık hazine...

KEŞFİ ÖNEMLİ YAPAN AYRINTI

Uzmanlara göre benzer Viking hazineleri çoğunlukla tarım faaliyetleri nedeniyle ilk bulundukları yerden taşınmış halde ele geçiriliyor. Ancak bu bileziklerin, gömüldükleri noktada bozulmadan korunmuş olması keşfi son derece değerli kılıyor. Bu sayede arkeologlar hem eserleri hem de bulundukları çevreyi birlikte inceleyerek Viking yaşamına ilişkin yeni bilgiler elde etmeyi hedefliyor.

Toprağın altındaki hazine herkesi şaşırttı: Yol çalışması sırasında bulundu! İşte, 1000 yıllık hazine...

Müzede sergilenecek

Bilim insanları, eserler üzerinde röntgen görüntüleme, toprak analizi ve konservasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından gümüş Viking bileziklerinin müzede ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını açıkladı. Araştırmaların ise bölgenin Viking dönemindeki sosyal ve ekonomik yapısına ışık tutması bekleniyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör