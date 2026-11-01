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Toprağın altından 2 bin yıllık yapı çıktı! Meğer şifalı suların tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyormuş...
Toprağın altından 2 bin yıllık yapı çıktı! Meğer şifalı suların tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyormuş...
Türkiye'nin termal turizm başkenti Afyonkarahisar'dan tarihe ve sağlık kültürüne ışık tutacak olağanüstü bir keşif haberi geldi. Bolvadin ilçesindeki Durayeri bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılarda, toprağın altından tam 2 bin yıl öncesine tarihlendirilen devasa kaplıca kalıntıları çıkarıldı.
Giriş Tarihi: 01.11.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 12:37