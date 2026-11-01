Toprağın altından 2 bin yıllık yapı çıktı! Meğer şifalı suların tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyormuş...

2 bin yıl öncesine, yani Roma ve Hellenistik döneme kadar uzanan bu kaplıca yapısı; antik çağ insanlarının da tıpkı günümüzdeki gibi romatizma, cilt hastalıkları ve fiziksel rahatsızlıkların tedavisinde bu sıcak su kaynaklarını aktif olarak kullandığını kanıtlıyor. Bölgedeki jeotermal zenginliğin, binlerce yıldır hiç kesintiye uğramadan insanlığa şifa dağıttığı gerçeği bilimsel olarak da belgelenmiş durumda.