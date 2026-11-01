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Toprağın altından 2 bin yıllık yapı çıktı! Meğer şifalı suların tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyormuş...

Türkiye'nin termal turizm başkenti Afyonkarahisar'dan tarihe ve sağlık kültürüne ışık tutacak olağanüstü bir keşif haberi geldi. Bolvadin ilçesindeki Durayeri bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılarda, toprağın altından tam 2 bin yıl öncesine tarihlendirilen devasa kaplıca kalıntıları çıkarıldı.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 01.11.2026 12:18 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 12:37
Toprağın altından 2 bin yıllık yapı çıktı! Meğer şifalı suların tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyormuş...

Anadolu'nun zengin tarihi dokusu, bağrında sakladığı binlerce yıllık sırları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Türkiye'nin termal kaynakları ve şifalı sularıyla ünlü şehri Afyonkarahisar, bu kez arkeoloji dünyasını heyecanlandıran dev bir keşifle gündeme oturdu.

Toprağın altından 2 bin yıllık yapı çıktı! Meğer şifalı suların tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyormuş...

Bolvadin ilçesine bağlı Durayeri bölgesinde bir süredir titizlikle sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları, ezber bozacak nitelikte bir mimari yapıyı ortaya çıkardı. Toprağın katmanları altından çıkarılan ve yaklaşık 2 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu değerlendirilen antik kaplıca kalıntıları, bölgenin antik dönemdeki sosyal ve medikal yaşamına dair paha biçilmez ipuçları sunuyor.

Toprağın altından 2 bin yıllık yapı çıktı! Meğer şifalı suların tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyormuş...

BÜYÜK KEŞİF
Konya Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Üçhöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Özdemir Koçak liderliğinde yürütülen bilimsel kazılarda, bölgenin tarihini yeniden şekillendirecek yapı parçalarına rastlandı. Yüzey araştırmaları ve derinlemesine kazı çalışmaları neticesinde ortaya çıkarılan mimari kalıntılar, antik insanların termal kaynaklardan nasıl faydalandığını gözler önüne seriyor.

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Toprağın altından 2 bin yıllık yapı çıktı! Meğer şifalı suların tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyormuş...

Kazı başkanı Prof. Dr. Özdemir Koçak ve uzman ekibi, gün ışığına kavuşturulan bu yapıların mimari hatları, kullanılan taş işçiliği ve su kanalları üzerinde detaylı incelemelerini sürdürüyor. İlk bulgular, yapının antik dönemde bölgenin en önemli termal arınma ve tedavi merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor.

Toprağın altından 2 bin yıllık yapı çıktı! Meğer şifalı suların tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyormuş...

ŞİFALI SULARIN TARİHİ BİNLERCE YIL ÖNCESİNE DAYANIYORMUŞ!
Günümüzde modern tesisleri, lüks termal otelleri ve şifalı kaynak sularıyla her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölgeleri, bu keşifle birlikte tarihsel derinliğini tescillemiş oldu.

Toprağın altından 2 bin yıllık yapı çıktı! Meğer şifalı suların tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyormuş...

2 bin yıl öncesine, yani Roma ve Hellenistik döneme kadar uzanan bu kaplıca yapısı; antik çağ insanlarının da tıpkı günümüzdeki gibi romatizma, cilt hastalıkları ve fiziksel rahatsızlıkların tedavisinde bu sıcak su kaynaklarını aktif olarak kullandığını kanıtlıyor. Bölgedeki jeotermal zenginliğin, binlerce yıldır hiç kesintiye uğramadan insanlığa şifa dağıttığı gerçeği bilimsel olarak da belgelenmiş durumda.

Toprağın altından 2 bin yıllık yapı çıktı! Meğer şifalı suların tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyormuş...

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Durayeri'nde ortaya çıkarılan kalıntıların üzerindeki örtü tamamen kaldırılırken, bilim ekibi şimdi de yapının tam inşa tarihini ve dönem içindeki işlevsel değişimlerini haritalandırıyor. Yürütülen laboratuvar analizleri ve tarihlendirme çalışmalarıyla şu sorular yanıt bulacak:

Toprağın altından 2 bin yıllık yapı çıktı! Meğer şifalı suların tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyormuş...
  1. Yapının Mimari Kurgusu: Antik kaplıcanın sıcaklık (caldarium), ılıklık (tepidarium) ve soğukluk (frigidarium) bölümlerinin nasıl tasarlandığı ve suyun yapılara nasıl dağıtıldığı belirlenecek.
  2. Kullanım Dönemi ve Medeniyetler: Kaplıcanın Roma İmparatorluğu dönemindeki kullanımı, sonrasındaki Bizans veya yerel medeniyetler tarafından genişletilip genişletilmediği ortaya konacak.
  3. Şifa Odaları ve Sosyal Alanlar: Antik termal tesisin sadece bir banyo değil, aynı zamanda dönemin aristokratları ve halkı için bir sosyalleşme ve şifa kompleksi olup olmadığı netleşecek.
Toprağın altından 2 bin yıllık yapı çıktı! Meğer şifalı suların tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyormuş...

TURİZME DEV KATKI
Arkeoloji dünyasında geniş yankı uyandıran bu buluşun, Afyonkarahisar'ın ve Bolvadin'in kültür ile termal turizm potansiyeline muazzam bir ivme kazandırması bekleniyor. Sadece "sağlık turizmi" ile değil, artık "tarihi termal miras" kimliğiyle de öne çıkacak olan bölge, antik çağlardan günümüze uzanan şifa zincirinin en önemli halkası haline gelecek.

Toprağın altından 2 bin yıllık yapı çıktı! Meğer şifalı suların tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyormuş...

Bilimsel incelemelerin ve kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından koruma altına alınacak olan antik kaplıca alanının, gerekli çevre düzenlemeleri yapılarak açık hava müzesi ve antik termal rotası şeklinde turizme kazandırılması hedefleniyor. Anadolu toprağının altından gelen bu 2 bin yıllık şifa mirası, geçmişle gelecek arasında eşsiz bir köprü kurmaya devam ediyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör