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Toprağın altından 9 bin yıllık sır çıktı! Diyarbakır'da tarihi değiştiren keşif

Diyarbakır'da yapılan arkeolojik kazılardan çıkan son buluntu bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Yaklaşık 9 bin yıl önce insanların madenleri nasıl işlediğine dair benzersiz ipuçları taşıyan bir atölye ortaya çıkarıldı. Üstelik içerisinden çıkan malakit ve bakır parçaları, Çayönü'nde tahmin edilenden çok daha gelişmiş bir üretim düzeninin bulunduğunu gösteriyor.

Giriş Tarihi: 04.09.2026 09:46 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 09:48
Toprağın altından 9 bin yıllık sır çıktı! Diyarbakır’da tarihi değiştiren keşif

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Çayönü Tepesi'nde sürdürülen 2026 yılı kazılarında, M.Ö. 6900-6800 yıllarına tarihlenen yaklaşık 5 metrekarelik bir madencilik işliği keşfedildi.

Toprağın altından 9 bin yıllık sır çıktı! Diyarbakır’da tarihi değiştiren keşif

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun başkanlığındaki kazılarda ortaya çıkarılan alanda ham ve yarı işlenmiş malakitler, işlenmiş malakit parçaları, bakır boncuklar ve farklı bakır nesneler bulundu.

Toprağın altından 9 bin yıllık sır çıktı! Diyarbakır’da tarihi değiştiren keşif

9 BİN YILLIK ATÖLYENİN İÇİNDEN NELER ÇIKTI?

Yerleşimin batı bölümünde keşfedilen atölyenin merkezinde taş döşemeli bir çalışma alanı bulunuyor. Yaklaşık 5 metrekarelik işliğin çevresinde ise en az altı dikme deliği tespit edildi. Araştırmacılar bu deliklerin çalışma alanını örten hafif bir yapı ya da gölgelikle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

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Toprağın altından 9 bin yıllık sır çıktı! Diyarbakır’da tarihi değiştiren keşif

Atölyenin merkezinde 18 malakit parçası bulundu. İşlik ve yakın çevresindeki buluntuların sayısı 24-25'e ulaşırken, daha geniş kazı alanında tespit edilen malakit ve bakır nesnelerin toplam sayısı yaklaşık 42 olarak açıklandı.

Toprağın altından 9 bin yıllık sır çıktı! Diyarbakır’da tarihi değiştiren keşif

Ham maddeden yarı işlenmiş örneklere ve tamamlanmış nesnelere kadar üretimin farklı aşamalarının aynı yerde bulunması keşfin önemini artırıyor.

Toprağın altından 9 bin yıllık sır çıktı! Diyarbakır’da tarihi değiştiren keşif

ÇAYÖNÜ'NDE MADENCİLİK 2 BİN YIL BOYUNCA DEVAM ETMİŞ OLABİLİR

Çayönü Tepesi'ndeki bakır ve malakit kullanımının geçmişi yeni bulunan atölyeden çok daha eskiye uzanıyor.

Toprağın altından 9 bin yıllık sır çıktı! Diyarbakır’da tarihi değiştiren keşif

Bölgedeki önceki bulgular, bu maddelerin yaklaşık M.Ö. 9100 yıllarından itibaren kullanıldığını gösteriyor.

Toprağın altından 9 bin yıllık sır çıktı! Diyarbakır’da tarihi değiştiren keşif

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yeni keşfin, Çayönü'ndeki madencilik geleneğinin yaklaşık 2 bin yıl boyunca devam ettiğine ilişkin önemli kanıtlar sunduğunu belirtti.

Toprağın altından 9 bin yıllık sır çıktı! Diyarbakır’da tarihi değiştiren keşif

İNSANLIK TARİHİNİN İLK ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ

Çayönü Tepesi, yalnızca madencilik açısından değil, insanlığın göçebe yaşamdan yerleşik hayata ve avcı-toplayıcılıktan üretici topluluklara geçişini anlamak açısından da dünyanın en önemli Neolitik yerleşimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Toprağın altından 9 bin yıllık sır çıktı! Diyarbakır’da tarihi değiştiren keşif

Bölgede yerleşim izleri M.Ö. 12 binlere kadar uzanıyor.

Toprağın altından 9 bin yıllık sır çıktı! Diyarbakır’da tarihi değiştiren keşif

Yeni keşfedilen atölye ise binlerce yıl önce yaşayan insanların yalnızca bakırı kullandığını değil, üretimi belirli alanlarda ve belirli aşamalar halinde organize ettiğini ortaya koyması bakımından dikkat çekiyor.

Toprağın altından 9 bin yıllık sır çıktı! Diyarbakır’da tarihi değiştiren keşif

Yapılacak radyokarbon ve arkeometrik analizlerin, 9 bin yıllık madencilik atölyesinin sırlarını daha ayrıntılı biçimde ortaya çıkarması bekleniyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör