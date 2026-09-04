Toprağın altından 9 bin yıllık sır çıktı! Diyarbakır'da tarihi değiştiren keşif
Diyarbakır'da yapılan arkeolojik kazılardan çıkan son buluntu bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Yaklaşık 9 bin yıl önce insanların madenleri nasıl işlediğine dair benzersiz ipuçları taşıyan bir atölye ortaya çıkarıldı. Üstelik içerisinden çıkan malakit ve bakır parçaları, Çayönü'nde tahmin edilenden çok daha gelişmiş bir üretim düzeninin bulunduğunu gösteriyor.
Giriş Tarihi: 04.09.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 09:48