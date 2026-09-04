Toprağın altından 9 bin yıllık sır çıktı! Diyarbakır’da tarihi değiştiren keşif

9 BİN YILLIK ATÖLYENİN İÇİNDEN NELER ÇIKTI?

Yerleşimin batı bölümünde keşfedilen atölyenin merkezinde taş döşemeli bir çalışma alanı bulunuyor. Yaklaşık 5 metrekarelik işliğin çevresinde ise en az altı dikme deliği tespit edildi. Araştırmacılar bu deliklerin çalışma alanını örten hafif bir yapı ya da gölgelikle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.